В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Несмотря на наступившее похолодание, одесситы провели еще один субботний вечер в Горсаду у легендарной Ротонды. И неудивительно: зажигательные музыкальные номера в исполнении самых талантливых студентов Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета дарят одесситам заряд бодрости и позитива на всю последующую неделю.

Многие годы проводятся эти концерты при поддержке и по инициативе Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Мы ходим всё лето, мы не пропускаем ни одной субботы, ни одной концертной программы, очень любим ваш репертуар. Прекрасные голоса, прекрасная программа. Мы радуемся жизни и молодеем на много-много лет. Особенно мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову. Он единственный любит нас, пенсионеров, и хочет сделать, чтоб нам было прекрасно и хорошо, - говорит постоянная посетительница концертов у Ротонды Антонина.

Чувствуя свою ответственность перед преданными зрителями, к каждому концерту вокалисты тщательно готовятся, выбирая как всем хорошо известные, так и новые авторские композиции о любимом городе.

Молодые люди приехали учиться из разных уголков Украины, но всех их объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.

К тому же для многих из них эта концертная площадка наверняка станет ступенькой творческой лестницы, ведущей высоко вверх. Таких примеров – много. Тем более, в этом году на базе Международного гуманитарного университета состоялся первый набор на новые специальности: «Эстрадно-джазовый вокал» и «Актер музыкального театра (Мюзикл)». Преподает новые специальности студентам народный артист Украины, художественный руководитель комик-труппы «Маски» Георгий Делиев.

На сцене Ротонды выступают очень талантливые молодые люди. Это будущие юристы, журналисты, политологи, социологи, психологи, которые занимаются в нашем Центре культуры Национального университете «Одесская юридическая академия», который действует уже более 20 лет. Кроме того, в этом году мы открыли новые творческие специальности на базе Международного гуманитарного университета. И такие концерты для будущих артистов и вокалистов – это отличная возможность оттачивать свое мастерство, - говорит Сергей Кивалов.

Одесситы и гости города всех возрастов приходят в Городской сад, чтобы поднять себе настроение. Горожане, несмотря на прохладную погоду, стремятся сюда, чтобы пообщаться с друзьями, послушать талантливый вокал в исполнении красивых молодых голосов и отвлечься от будничных забот. Они веселятся, подпевают, танцуют под любимые мелодии. Туристы тоже с удовольствием пританцовывают под звуки популярных песен.

Настроение отличное, концерт супер. Нам всё очень нравится: люди веселятся, отдыхают и ребята молодцы,

- делится впечатлениями одесситка Галина Титиевская.

И студенты с разных факультетов обоих вузов, даже те, кто не принимает участия в выступлении, все равно приходят сюда, чтобы зарядиться позитивом в этой прекрасной творческой и дружеской атмосфере.

Мы живём тут в общежитии, оно находится в центре, и на все выходные, когда проходят концерты на Ротонде, мы постоянно приходим, стараемся проводить время вместе, тут атмосферно и всегда прекрасное настроение,

- рассказывает студентка Одесской Юракадемии Виктория Гайстер.

Очень круто, потому что сюда приходят взрослые мужчины, взрослые женщины, они все поют, вспоминают молодость. Спасибо за такую возможность для наших пожилых людей - снова вспомнить молодость,

- говорит Мария, которая приходит на эти концерты со своей бабулей.

Музыкальные вечера у Ротонды – лишь один из многих социальных проектов, которые успешно реализовываются по инициативе Сергея Кивалова.

Напомним, сейчас проходят отборочные этапы вокальных конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря».

К участию в конкурсах приглашаются все желающие!