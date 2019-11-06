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  • Дата: Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Категория: Первая полоса / Новости / Культура и искусство

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Несмотря на наступившее похолодание, одесситы провели еще один субботний вечер в Горсаду у легендарной Ротонды. И неудивительно: зажигательные музыкальные номера в исполнении самых талантливых студентов Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета дарят одесситам заряд бодрости и позитива на всю последующую неделю.

Многие годы проводятся эти концерты при поддержке и по инициативе Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Мы ходим всё лето, мы не пропускаем ни одной субботы, ни одной концертной программы, очень любим ваш репертуар. Прекрасные голоса, прекрасная программа. Мы радуемся жизни и молодеем на много-много лет. Особенно мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову. Он единственный любит нас, пенсионеров, и хочет сделать, чтоб нам было прекрасно и хорошо,
- говорит постоянная посетительница концертов у Ротонды Антонина.

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Чувствуя свою ответственность перед преданными зрителями, к каждому концерту вокалисты тщательно готовятся, выбирая как всем хорошо известные, так и новые авторские композиции о любимом городе.

Молодые люди приехали учиться из разных уголков Украины, но всех их объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.

К тому же для многих из них эта концертная площадка наверняка станет ступенькой творческой лестницы, ведущей высоко вверх. Таких примеров – много. Тем более, в этом году на базе Международного гуманитарного университета состоялся первый набор на новые специальности: «Эстрадно-джазовый вокал» и «Актер музыкального театра (Мюзикл)». Преподает новые специальности студентам народный артист Украины, художественный руководитель комик-труппы «Маски» Георгий Делиев.

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

На сцене Ротонды выступают очень талантливые молодые люди. Это будущие юристы, журналисты, политологи, социологи, психологи, которые занимаются в нашем Центре культуры Национального университете «Одесская юридическая академия», который действует уже более 20 лет. Кроме того, в этом году мы открыли новые творческие специальности на базе Международного гуманитарного университета. И такие концерты для будущих артистов и вокалистов – это отличная возможность оттачивать свое мастерство,
 - говорит Сергей Кивалов.

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Одесситы и гости города всех возрастов приходят в Городской сад, чтобы поднять себе настроение. Горожане, несмотря на прохладную погоду, стремятся сюда, чтобы пообщаться с друзьями, послушать талантливый вокал в исполнении красивых молодых голосов и отвлечься от будничных забот. Они веселятся, подпевают, танцуют под любимые мелодии. Туристы тоже с удовольствием пританцовывают под звуки популярных песен.

Настроение отличное, концерт супер. Нам всё очень нравится: люди веселятся, отдыхают и ребята молодцы,
 - делится впечатлениями одесситка Галина Титиевская.

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

И студенты с разных факультетов обоих вузов, даже те, кто не принимает участия в выступлении, все равно приходят сюда, чтобы зарядиться позитивом в этой прекрасной творческой и дружеской атмосфере.

Мы живём тут в общежитии, оно находится в центре, и на все выходные, когда проходят концерты на Ротонде, мы постоянно приходим, стараемся проводить время вместе, тут атмосферно и всегда прекрасное настроение,
- рассказывает студентка Одесской Юракадемии Виктория Гайстер.

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Очень круто, потому что сюда приходят взрослые мужчины, взрослые женщины, они все поют, вспоминают молодость. Спасибо за такую возможность для наших пожилых людей -  снова вспомнить молодость,
 - говорит Мария, которая приходит на эти концерты со своей бабулей.

Музыкальные вечера у Ротонды – лишь один из многих социальных проектов, которые успешно реализовываются по инициативе Сергея Кивалова.

Напомним, сейчас проходят отборочные этапы вокальных конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря».

В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

 

К участию в конкурсах приглашаются все желающие!

 

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В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе
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