В легендарной Ротонде снова звучали песни об Одессе

Несмотря на наступившее похолодание, одесситы провели еще один субботний вечер в Горсаду у легендарной Ротонды. И неудивительно: зажигательные музыкальные номера в исполнении самых талантливых студентов Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета дарят одесситам заряд бодрости и позитива на всю последующую неделю.
Многие годы проводятся эти концерты при поддержке и по инициативе Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.
Чувствуя свою ответственность перед преданными зрителями, к каждому концерту вокалисты тщательно готовятся, выбирая как всем хорошо известные, так и новые авторские композиции о любимом городе.
Молодые люди приехали учиться из разных уголков Украины, но всех их объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.
К тому же для многих из них эта концертная площадка наверняка станет ступенькой творческой лестницы, ведущей высоко вверх. Таких примеров – много. Тем более, в этом году на базе Международного гуманитарного университета состоялся первый набор на новые специальности: «Эстрадно-джазовый вокал» и «Актер музыкального театра (Мюзикл)». Преподает новые специальности студентам народный артист Украины, художественный руководитель комик-труппы «Маски» Георгий Делиев.
Одесситы и гости города всех возрастов приходят в Городской сад, чтобы поднять себе настроение. Горожане, несмотря на прохладную погоду, стремятся сюда, чтобы пообщаться с друзьями, послушать талантливый вокал в исполнении красивых молодых голосов и отвлечься от будничных забот. Они веселятся, подпевают, танцуют под любимые мелодии. Туристы тоже с удовольствием пританцовывают под звуки популярных песен.
И студенты с разных факультетов обоих вузов, даже те, кто не принимает участия в выступлении, все равно приходят сюда, чтобы зарядиться позитивом в этой прекрасной творческой и дружеской атмосфере.
Музыкальные вечера у Ротонды – лишь один из многих социальных проектов, которые успешно реализовываются по инициативе Сергея Кивалова.
Напомним, сейчас проходят отборочные этапы вокальных конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря».
К участию в конкурсах приглашаются все желающие!