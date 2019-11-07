Укрепление сотрудничества в сфере предоставления бесплатной правовой помощи

Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетил Директор координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Алексей Бонюк. С 2013 года центр проводит эффективную работу по обеспечению бесплатной правовой помощи, делая ее доступной каждому жителю Украины, который в ней нуждается.

Цель визита - укрепление сотрудничества с ведущим юридическим вузом страны, на базе которого уже больше 20 лет функционирует бесплатная юридическая клиника.

60% людей сегодня имеют право на бесплатную правовую помощь по гражданским, административным и другим делам. Важно знать, что все они имеют возможность получить хорошего адвоката. Граждане, которые получают маленькую пенсию или заработную плату, не могут оплатить услуги адвоката, поэтому мы на протяжении многих лет оказываем правовую помощь. Стало хорошей доброй традицией, чтобы все аспиранты, молодые учены проходили практику. Мы оказываем правовую помощь не только в судах, помогаем написать жалобу, обращения. — говорит Сергей Кивалов.

Институт бесплатной правовой помощи заинтересован в том, чтобы к нам приходили высококвалифицированные выпускники, а Одесская юридическая академия как раз и славится этим. Есть еще и другие направления сотрудничества – в части разработок тренинговых программ, в системе повышения квалификации. Разработка программ и проектов в этом направлении не может осуществляться исключительно практиками, поэтому очень важно привлекать представителей юридических наук, особенно это актуально накануне земельной реформы. Собственники земельных паев захотят выйти на рынок, поэтому необходимо создать для них тренинги по юридическим вопросам, и в этой плоскости будет полезно сотрудничество с Одесской юридической академией. — отметил Алексей Бонюк.

Для координационного центра углубление сотрудничества – это возможность привлекать к работе высококвалифицированные кадры в лице студентов и выпускников университета, возможность заручиться научным обеспечением самой сильной в Украине Одесской научной школы права. Ещё одна цель сотрудничества, в которой заинтересованы обе стороны – это проведение совместных конференций, семинаров, тренингов.

Руководитель Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Алексей Бонюк на протяжении нескольких лет развивает данное направление на очень высоком уровне и сегодня продолжает этим заниматься. Президент университета Сергей Кивалов предложил подписать договор о сотрудничестве между Одесской юридической академией и Координационным центром. Это правильный шаг, который позволит значительно повысить качество предоставления бесплатной правовой помощи и положительно скажется на подготовке высококвалифицированных специалистов, которые будут проходить практику в Юридической клинике. — отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

По словам директора Одесского областного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Светланы Клишиной, 90% штатных юристов в центрах составляют выпускники Одесской Юракадемии.

Многие из них, учась в Юракадемии, работали в юридической клинике и, несомненно, приобрели хороший потенциал, капитализировали свои знания и теперь реализуют их при работе с нашими гражданами. Сергей Васильевич первый это сделал, теперь у него есть много последователей в стране, но несомненно уровень юридической клиники очень высок. — отметила Светлана Клишина.

Директор Координа ционного центра выразил готовность к трудоустройству наших выпускников в областные координационные центры. Кроме того, Алексей Бонюк отметил высокий уровень подготовки и квалификации студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», ведь на сегодняшний день уже очень многие выпускники успешно работают в системе бесплатной правовой помощи. — декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Почетные гости также приняли участие в открытии двухдневной Всеукраинской научно-практической конференции «Рекодификация гражданского законодательства и системы права Украины в контексте евроинтеграционных процессов», которая проходит на базе Национального университета «Одесская юридическая академия».

Гражданский кодекс Украины действует уже на протяжении 15 лет. За это время был приобретен богатый положительный опыт, однако и негативные моменты. В частности, проблемы взаимодействия гражданского и хозяйственного кодекса. На конференции мы будем обсуждать, что необходимо изменить и усовершенствовать в Гражданском кодексе. — отметил заведующий кафедрой гражданского процесса НУ «ОЮА» Евгений Харитонов.

Затем директор Координационного центра Алексей Бонюк посетил Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия». Это структурное подразделение вуза, где оказывают бесплатную правовую помощь населению, было создано более 20 лет назад. Клиника начала свою работу с предоставления бесплатных юридических консультаций социально незащищённым категориям жителей нашего города. С годами работы её деятельность расширялась, клиника предоставляла уже не просто юридические консультации – её сотрудники и практиканты занимались полным юридическим сопровождением проблемных вопросов и споров. Сегодня на базе Юрклиники действует Центр правовой помощи переселенцам, рабочая группа по защите прав моряков, бесплатные консультации, которые предоставляют члены Одесского нотариального клуба.

В Украине бесплатная правовая помощь появилась только в 2013 году, но одесситы, благодаря Юридической клинике, имели доступ к этому сервису намного раньше. Сегодня по примеру Одессы подобные центры правовой помощи созданы уже на базе восьми вузов.

Социально незащищенные категории граждан должны иметь доступ к правовой помощи, в Одессе этот доступ появился намного раньше, чем во всей Украине и юридическая клиника является образцовой. Система бесплатной правовой помощи должна работать со всеми представителями помощи на уровне громады. Нам нужно думать над расширением инструментария, над стандартизацией этого процесса предоставления правовой помощи, расширением сервиса, который мы предоставляем. — отметил Алексей Бонюк.

Юридическая клиника Национального университета «Одесская юридическая академия» является социальным проектом. Ежегодно к работе в Юрклинике привлекаются более тысячи студентов.

Для любого юриста очень важна коммуникабельность – умение выслушать человека, уметь подсказать ему правильное решение. Для многих посетителей важно прийти и увидеть в своем собеседнике человека, который его выслушает, подскажет, поможет и он уйдет все-таки в хорошем настроение с решением своей ситуации. В юридической клинике консультируют не только наши студенты. Мы сотрудничаем с частными исполнителями, нотариусами, у нас есть кабинет медиации. Так же наши студенты имеют бесплатный полный доступ к более 80 миллионам судебных решений, это позволяет быстро найти необходимую информацию – посмотреть фабулу дела, правовые заключения и так далее. Полная заполняемость клиники – это отличный показатель того, что мы востребованы. И мы гордимся тем, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» дает стопроцентное трудоустройство нашим студентам. — рассказывает директор Юридической клиники Юлия Шишацкая.

За годы работы Юридической клиники квалифицированную юридическую помощь получили более 200 тысяч человек. Ежедневно здесь принимают до 30 посетителей, а иногда и больше. Приходят не только одесситы, но и жители других регионов, а также иностранные граждане.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи продолжат сотрудничество. Подобные социальные проекты за многие годы работы доказали свою эффективность, именно поэтому они должны развиваться по всей стране.