Сергей Кивалов: «Молодежи необходимо создавать условия для получения образования, занятия спортом и участия в общественной жизни государства»

Ежегодно 10 ноября миллионы молодых людей разных стран и национальностей отмечают свой праздник – Всемирный день молодёжи. Молодость дана для того, чтобы получать знания, создавать семью и искать своё призвание в жизни. Иной раз бывает так легко запутаться в водовороте событий, поэтому для того, чтобы не сбиться с пути и достичь своих целей молодым людям очень нужна наша постоянная поддержка и помощь. Это должно выражаться в создании широких возможностей для получения образования, занятия спортом и участия в общественной жизни государства. Такие возможности должны быть доступны всем молодым людям вне зависимости от уровня достатка. Подобная модель поддержки молодёжи на протяжении многих лет существует в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете, где студенты со всех регионов Украины могут получить качественное образование, гарантирующее дальнейшее трудоустройство, достичь значительных успехов в спорте и сделать первые шаги в общественной и политической деятельности. Наблюдая за тем, как старательно учатся наши студенты, как совсем ещё юные парни и девушки организовывают различные благотворительные мероприятия, субботники, помогают детским домам – я уверен: у нашей молодёжи прекрасное будущее!

Сегодня я поздравляю с праздником всех молодых людей Украины! Пусть ваша молодость будет яркой, насыщенной и подарит много незабываемых моментов, приятных встреч и блестящих достижений! — написал на своей официальной странице в Facebook Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.