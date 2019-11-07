Самый масштабный субботник сезона: студенты Одесской Юракадемии и МГУ приводят в порядок склоны и парки города

Славянское название последнего месяца осени «листопад» как нельзя лучше соответствует его состоянию. Листвы на деревьях становится все меньше, зато в парках, скверах и просто на улицах города под ногами то и дело шуршат желто-оранжевые покрывала осени. В очередной раз студенты всех структурных подразделений Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета вышли на субботник, чтобы привести в порядок склоны и парки, сделать наш город чище и помочь природе подготовиться к зиме.

Вместе с ребятами и преподавателями в субботнике также принял участие Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, который всегда поддерживает такие инициативы по благоустройству города.

Участвуя в работах по уборке мусора и опавших листьев с территории парка, удалению сухостоя и обрезке сухих веток деревьев студенты и преподаватели наших вузов вносят свой вклад в чистоту нашего города. Тысячи людей – сотрудники, преподаватели, студенты находятся здесь для того, чтобы привести в порядок территорию, принадлежащую непосредственно нашим вузам, а также громаде – это парки, скверы. Сейчас идеальная погода для проведения субботника. — отметил Сергей Кивалов.

На набережной 8-й станции Большого Фонтана, где находится спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного университета студенты подметали дорожки, лестницу, убирали листья, окапывали сосны.

В нашем колледже есть такая традиция, как субботники. Весной и осенью мы убираем, делаем наш город чище, светлее. Как говорится, труд облагораживает человека, и это очень важно. — считает студентка 1-го курса юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» Ольга Мука.

Гораздо веселее работа идет под музыку. А немного потрудившись, можно и перекусить. Профком и Студсовет организовал для ребят чаепитие, прихватив с собой большие термосы с чаем и печенье.

Мне очень нравится, что нас учат облагораживать наш город, с первого курса ты понимаешь, что для тебя важно. Это очень популярное место, возле моря. Сюда приезжают много людей, поэтому здесь должно быть чисто, и мы стараемся все сделать для этого. — рассказывает студентка 1-го курса колледжа Катя Котенко.

Набережная 8-й станции Большого Фонтана уже давно находится под шефством вузов. Благодаря почетному гражданину города Одессы и Одесской области Сергею Кивалову эта территория, на месте которой раньше была обычная свалка, была реконструирована и приведена в порядок.

Очищали мы эту запущенную территорию от мусора, как говорится, с нуля. Там ведь были одни руины: грунтовая дорога, горы строительного мусора, доставшиеся нам в наследство от соседних коттеджей. Смотреть на этот беспредел было невозможно, и мы приняли решение построить здесь новую набережную. Только за время строительных работ нами был проделан колоссальный объем работы: вывезено около 400 тонн бытового и строительного мусора, выложено 2 тыс. кв. м тротуарной плитки, оборудованы зоны отдыха, засеяно газонной травой, оборудована автономная система полива зеленых насаждений, установлено освещение, построены 3 спуска к морю, включая пандусы для людей с особыми потребностями здоровья, построена стоянка для автомобилей. Из года в годы мы продолжаем неустанно облагораживать территорию, проводим здесь благоустройство прибрежных участков, очищаем их от мусора, высаживаем деревья и кустарники. Зеленые насаждения, высаженные нами на склонах у моря, имеют не только эстетическое значение. Они, прежде всего, способствуют укреплению прибрежных склонов, во избежание оползней. Наиболее приспособлены для этой цели хвойные многолетние деревья. — отметил Сергей Кивалов.

Студенты также решили благоустроить территорию одного из важнейших социальных объектов. Близится к завершению строительство первой в нашей стране Международной академической школы Одессы, как ее еще называют в народе - Общеобразовательная церковно-приходская школа, ориентированная на духовное образование детей, воспитание их в духе христианских ценностей и любви к ближнему. В школе будущего, которая построена по самым передовым техническим стандартам, будут действовать крытый спортивный комплекс с бассейном на 6 дорожек, киноконцерт-холл и танцевальный зал на 1000 мест, столовая на 700 посадочных мест. В школе смогут получать образование более 1000 маленьких одесситов. При школе строится два храма: Преподобного Сергия Радонежского и Иоана Богослова.

В этот же день в парке Победы трудились студенты Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия». Парк находится как раз рядом с вузами, поэтому для студентов это место является одним из самых любимых. Ежегодна ребята высаживают здесь сотни новых деревьев, внося свою лепту в озеленение города.

Есть хорошее правило, что каждый мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вот, первый пункт, можно сказать, уже выполнен. Каждый из нас понимает, что вносит определенную лепту в развитие и защиту окружающей среды, кроме того, это помогает сплотить наш коллектив, в каком-то смысле, воспитывает нас как команду. Мы понимаем, что мы одна семья и вместе работаем над общим делом. — рассказывает студент Одесской юридической академии.

Многие преподаватели пришли на субботник целыми семьями, вместе с детьми, которые тоже с удовольствием принимали участие в высадке новых деревьев. Все работы были согласованы с городскими службами, а КП «Горзелентрест» подобраны специальные виды деревьев, которые подходят для этого парка.

Спасибо Сергею Васильевичу за то, что организовал такое мероприятие, где мы можем не только пообщаться, сблизиться, но и сделать наш парк лучше, воздух чище и это много значит. Здесь мы действительно как одна семья, и это замечательное чувство. — поделилась студентка 1-го курса специальность «Менеджмент» Международного гуманитарного университета Владислава Годулян.

Для многих ребят это был первый опыт высадки деревьев, но наверняка не последний. Теперь, зная о том, что в парке находится собственноручно высаженное ими дерево, они будут чаще приходить сюда и помогать поддерживать территорию в порядке.

Считаю, это очень необходимо для того, чтобы преобразить парк, сделать его более красивым, чтобы здесь приятнее было гулять. Ведь лишних деревьев не бывает. — считает студент 1-го курса Международного гуманитарного университета Александр Коробко.

Президент двух престижных вузов отмечает, что работы по благоустройству территории и зон отдыха имеют воспитательное значение.

Не будут студенты, облагораживающие эти склоны и парки, очищающие их от мусора и листьев, высаживая молодые деревца, и видя, как они принимаются, растут, превращаясь в могучие деревья, потом ломать ветки, сорить и вытаптывать газоны. Такие уроки добра, уроки настоящего, а не надуманного патриотизма, любви к родному городу, без нравоучений и морализаторства мы даем своим студентам. Одесса – наш общий дом. А в доме не принято сорить. Известно, что получать юридическое образование к нам приезжают молодые люди из всех регионов страны. Они быстро осваиваются здесь, и с самого первого курса принимают активнейшее участие не только в жизни вуза, но и в жизни города. Наши студенты знают, что высадить хотя бы одно дерево – не только приятно, но и почетно. Ведь это значит – оставить добрый след на земле. И разъезжаясь после получения дипломов, эти ребята знают, что в Одессе растут и зеленеют деревья, которым они дали жизнь. — говорит Сергей Кивалов.

Участие студентов, преподавателей в облагораживании, благоустройстве зеленых зон города, конечно, является большой подмогой городским службам. Ведь то, на что сотрудникам «Зелентреста» понадобился бы месяц работы, у ребят уходит один день.