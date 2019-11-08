Одесская Юракадемия подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией бадминтона Украины

То, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» – самый спортивный вуз в стране, уже ни для кого не секрет. Да и трудно в этом усомниться, отправившись в субботний день на спортивные площадки университета. Здесь с утра кипит жизнь, в любую погоду. А уж в такие погожие дни – непременно.

Одесская Юридическая академия является универсальной площадкой для развития десятков видов спорта. В один день здесь прошло сразу несколько спортивных мероприятий. На открытой площадке проходили соревнования по мини-футболу. А в спортивном зале собрались участники Спартакиады среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников Одесской юридической академии, турнира на зимний Кубок Президента НУ «ОЮА» по бадминтону для подведения итогов соревнований.

Хорошее завершение Недели здоровья, и ее результаты не могут не радовать.

Почетных гостей в этот день в НУ «ОЮА» было много: руководитель аппарата Офиса президента Украины, Президент Федерации бадминтона Украины, Алексей Днепров, генеральный секретарь Федерации бадминтона Украины Артём Стасюк, начальник управления физкультуры и спорта Одесской облгосадминистрации Валентина Кольчак, и.о начальника Одесского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорта Министерства образования и науки Украины Александр Тулунжи, руководители департамента образования и науки и управления по физической культуре и спорта Одесского городского совета , основатель общественной организации «Бадминтонный клуб «Олимпик-Одесса» Владимир Кизима.

Осмотрев спортивные площадки и стадион НУ «ОЮА», гости были немало впечатлены:

Алексей Днепров:

В таком спортивном комплексе можно организовывать соревнования любого уровня – всеукраинского, европейского и мирового. Очень приятно видеть, что в наших учебных заведениях есть такая инфраструктура, которая позволяет воспитывать будущих чемпионов мира. И в этом, прежде всего, заслуга Сергея Васильевича Кивалова, который целенаправленно занимается этими вопросами с первых дней, как возглавил университет. Вот мы и видим результат. Нужно отдать должное Сергею Кивалову за его вклад в развитие образование и спорта, вклад в здоровье нации.

Алексей Сергеевич, к слову, заметил, что Ассоциация плавания Британии недавно опубликовала доклад, в котором привела такую статистику: только активное занятие плаванием жителей страны экономит Национальной службе здравоохранения Англии 357 миллионов фунтов стерлингов в год. Вот пример, как активные занятия спортом позволяют избегать трат на врачей и лекарства, помогая здоровью британцев.

В свою очередь, Сергей Кивалов напомнил, что, будучи заместителем министра образования и науки Украины, Алексей Днепров оказывал помощь в строительстве стадиона:

Алексей Сергеевич всегда уделял внимание развитию спорта, он и сегодня возглавляет Федерацию бадминтона Украины. Человек довольно занятой, он взял на себя эту нелегкую ношу возрождения бадминтона. И, уверен, много сумеет сделать для его развития. Думаю, в том, что Украина впервые будет принимать у себя европейское первенство, есть и заслуга Алексея Днепрова,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

На еще одной из спортивных площадок в этот день показательное выступление продемонстрировали молодые люди, занимающиеся воркаутом («WorkOut»– в переводе с английского «тренировка»). Это уличная гимнастика, которая относится к любительскому виду спорта и представляет собой спортивную субкультуру.

Как оказалось, последователей у нее в Одессе немало. Главная проблема у этих уличных атлетов – отсутствие условий, спортивного зала, или площадки, оборудованных турниками для тренировок. Ребята показали для руководства Федерации и Университета импровизированное спортивное шоу, и своими способностями немало удивили присутствовавших.

Затем гости с интересом наблюдали за финальными соревнованиями Зимнего Кубка Президента НУ «ОЮА» по бадминтону. Универсиады и Спартакиады в стране набирают силу. Вузовские соревнования дают толчок для развития спорта в городе и в регионе. А в Одесской юридической академии в спартакиадное движение вовлечены не только студенты, но и преподаватели. И завершившаяся 8-я Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников НУ ОЮА 2019-2020г. показала, что спорт в этом вузе в почете не только среди студентов, но и среди их наставников. Им тоже в этот день были вручены заслуженные награды.

Принимавший участие в награждении и.о начальника Одессского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорта Министерства образования и науки Украины Александр Тулунжи, выступая перед спортсменами, сообщил, что принято решение о проведении в будущем году на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» спортивной Универсиады и Гимназиады.

Затем наступила очередь отметить лучших участников Турнира на зимний Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» по бадминтону. Перед награждением спортсменов состоялось выступление Детского хореографического коллектива «Счастье» Центра культуры НУ «ОЮА».

Спортсменов поздравил генеральный секретарь Федерации бадминтона Украины Артём Стасюк:

Сегодня бадминтон набирает силу в Украине, он уже достойно представлен в Одессе. Растет хорошая смена. До проведения финальной части Универсиады и Гимназиады в следующем году в Одессе у вас еще есть время. Воспользуйтесь этим и выступите достойно. Ведь победители примут участие в Чемпионате мира, который состоится в Китае.

Алексей Днепров привез и вручил подарки спортсменам Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Каждая команда вузов и колледжей получила бадминтонный комплект, включающий две сетки, ракетки и воланы. Кроме того, из Киева были привезены книги, выпушенные киевскими издательствами в 2019 году.

В этот день без наград никто не остался. Кубок «Недели здоровья» получила сборная социально-правового факультета. По итогам спартакиады профессорско-преподавательского состава и сотрудников Одесской юридической академии в командном первенстве по настольному теннису и пулевой стрельбе победила команда факультета гражданской и хозяйственной юстиции. В первенстве по баскетболу и волейболу победу одержала команда факультета прокуратуры и следствия.

Лучшей футзальной командой стала сборная судебно-административного факультета.

Третье общекомандное место в спартакиаде профессорско-преподавательского состава заняла команда судебно-административного факультета, серебро у факультета прокуратуры и следствия. Главная победа досталась команде факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Чемпионами Зимнего Кубка Президента университета по бадминтону стала сборная команда Международного гуманитарного университета.

После того, как отгремели фанфары, и победители получили призы, кубки и Почетные грамоты, в зале заседаний ученого совета университета состоялось главное событие этого дня.

Им стало подписание трехстороннего договора между Национальным университетом «Одесская юридическая академия», Федерацией бадминтона Украины и управления физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации.

Как известно, 28 сентября этого года Президент Украины подписал Указ о подготовке к Чемпионату Европы по бадминтону в Киеве. Там отмечено, что регионах необходимо уделить большое внимание развитию бадминтона и начать работу по подготовке национальной сборной. Подписанный Меморандум объединит наши усилия в популяризации и развитии бадминтона. В нем прописаны взаимные права и обязанности. Я думаю, это будет играть важную роль в развитии олимпийского движения не только в регионе, но и в целом в стране,

– сказал Алексей Днепров.

Глава Федерации бадминтона Украины поздравил весь коллектив университета с уже достигнутыми успехами, пожелал достижения еще больших высот и пригласил всех в следующем году в Киев на Чемпионат Европы по бадминтону, который состоится 21-26 апреля 2020 года, пожелав, чтобы среди его участников были и одесские спортсмены.

Напомним: ранее Украина была выбрана местом проведения BEC Congress (Конгресс Ассоциации Евробадминтона), который прошел на очень высоком уровне. Действительно, бадминтон сегодня динамично развивается. Только за последние два года Одесской юридической академией совместно с Федерацией бадминтона Украины, Федераций бадминтона Одесской области, бадминтонным клубом «Оlympic Одесса» было проведено большое число турниров. И главное, возрожден турнир по бадминтону «Кубок Черного моря». После длительного перерыва соревнования проходят на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. И в этом году «Кубок Черного моря 2019» собрал более 200 спортсменов из тринадцати стран мира.

Сергей Кивалов рассказал:

Бадминтон всегда была массовым видом спорта, если вспомнить 80-90-е годы. В спорткомплексе Международного гуманитарного университета мы проводили первые чемпионаты Украины по бадминтону. И я сам влюбился в этот вид спорта. Теперь он возвращается, уже в новом качестве – олимпийского вида спорта. Сегодня подписан Меморандум, и мы будем развивать бадминтон в Одессе. У нас есть необходимая спортивная база, где соблюдены все условия. А договор, возможно, поможет нам сформировать и олимпийскую команду.

Несомненно, подписание меморандум даст серьезный толчок развитию бадминтона. Этому послужит и внедрение программы BWF «Shuttle Time» по обучению учителей физкультуры преподаванию дисциплины «Бадминтон» на уроках физическойкультуры в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях.

В Программу Олимпийских игр бадминтон вошел в 1992 году. А значит, у спортсменов нашей страны, области, города появились все возможности заявить о себе на международном уровне.

Гости в этот день также совершили экскурсию по университетскому кампусу. Они побывали на специальном полигоне – тире, где проводят подготовку не только студенты – будущие следователи, прокуроры, работники правоохранительных органов, но и действующие полицейские. А затем осмотрели уникальный Музей редкой книги, чем остались немало впечатлены.