В Одесской Юракадемии проходят курсы повышения квалификации нотариусов

Уже второй год в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» проходят курсы повышения квалификации нотариусов. Со всех регионов страны государственные и частные нотариусы приезжают в Одессу, чтобы повысить квалификации, получить новые знания, касающиеся изменений в различных сферах законодательства. Реализация этого проекта стала возможно благодаря меморандуму о сотрудничестве, который был заключен между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Институтом права последипломного образования Министерства юстиции Украины.

Законодательство постоянно меняется, и нотариусы должны первыми знать об этом и применять на практике. Благодаря инициативе Сергея Кивалова, согласно договору с Министерством юстиции, на базе юракадемии создан методический кабинет института права и последипломного образования, где проходят повышение квалификации работники государственные и частные нотариусы,

- рассказывает начальник Одесского территориального управления юстиции Руслан Сауляк.

Среди лекторов курсов – как теоретики, так и практики. Это профессора и преподаватели Национального университета «Одесская юридическая академия», представители министерства юстиции, налоговой службы - компетентные специалисты, которые могут дать ответы на все интересующие нотариусов вопросы.

Нас пригласили представители юридической академии, чтобы мы прочитали лекцию на тему уплаты налогов с целью повышения квалификации нотариусов именно в сфере культуры уплаты налогов и совместному содействию по наполнению государственного бюджета. Наша задача - донести те проблемные вопросы, которые возникают у нас при взыскании, а у них - при их выполнении действий, поэтому мы больше настроены на повышение их квалификации со стороны государственной налоговой службы,

- поделился начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области Юрий Мамай.

Повышение квалификации, обновление своих знаний в сфере нотариата и других законодательных актов является обязательным элементом профессиональной деятельности как государственных, так и частных нотариусов. Именно от этого зависит качество предоставляемых нотариусом услуг.

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова нотариусы со всех областей нашего государства имеют возможность проходит повышение квалификации в стенах вуза. Они с удовольствием приезжают сюда, потому что знают, что здесь могут получить качественные знания, необходимые и обязательные для того, чтобы в условиях реформирования государственных органах, системы нотариата, юстиции в целом, эффективно функционировать и осуществлять все свои действия в строго соответствии с законодательством,

- рассказывает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Колодин.

Возможность проходить повышение квалификации на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» особо оценили нотариусы юга Украины. Раньше такие курсы проходили только в Киеве и Ужгороде, теперь одесским нотариусам нет необходимости оставлять на несколько дней работу, уезжать в другой город и искать место для проживания.

Сейчас это стало удобно, красиво, и мы все очень довольны, что курсы повышения квалификации нотариусов теперь проходят именно в Национальном университете «Одесская юридическая академия». В свете того, что мы живем на пороге больших перемен в сфере земельного законодательства, гражданского, корпоративного законодательства, конечно, такие курсы повышения квалификации очень важны и очень полезны как для нотариусов, так и для адвокатов и представителей других юридических профессий,

- поделилась частный нотариус Одесского городского нотариального округа Чернягина Наталья.

Курсы повышения квалификации нотариусов проходят на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» уже шестой раз. Изначально предполагалось, что курсы будут посещать только нотариусы Одесского региона и юга Украины, но их популярность настолько возросла, что они перешли во всеукраинский формат. На сегодня уже есть немало желающих принять участие в следующих курсах, которые запланированы на 2020-й год.