День открытых дверей в Одесской Юракадемии: абитуриенты ознакомились с перспективными направлениями обучения

Актовый зал, где проходила первая часть встречи с потенциальными абитуриентами, был, как обычно в таких случаях, переполнен. Школьные педагоги привели сюда своих учеников, родители – детей, а абитуриенты и нынешние студенты – своих друзей и знакомых. Собравшихся приветствовал Президент университета, академик Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич объяснил ребятам, как лучше действовать, чтобы наверняка поступить в выбранный вуз, не потеряв драгоценный год жизни. Важно получить специальность, чтобы во всех жизненных ситуациях иметь возможность твердо стоять на собственных ногах. Национальный университет «Одесская юридическая академия» предоставляет для этого самые широкие возможности. Здесь готовят высококвалифицированных юристов, журналистов, политологов, социологов, а недавно открыта новая специальность – психология. Кроме того, молодые люди охотно выбирают обучение на факультете кибербезопасности и информационных технологий.

Студенты, осваивающие кибертехнологии, киберправо и кибербезопасность считают выбранное ими направление самым перспективным. Многое говорит за то, что они правы – эти специальности являются сегодня наиболее востребованными. К тому же у студентов Юракадемии есть еще то преимущество, что они могут прослушивать лекции на иностранных языках. Для этого в университете ввели мотивационную систему для педагогов, владеющих иностранными языками.

Проводя такие встречи, мы рассказываем о преимуществах обучения в нашем учреждении высшего образования. Самые современные технологии в учебном процессе применяются именно здесь. Мы готовим специалистов сегодня по праву, по психологии, журналистике, международной журналистике. Это единственный университет в Украине, где с первого по пятый курс читаются лекции на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. Студенты Юракадемии стали первыми, кто прошел стажировку в Венецианской комиссии и посетили ее закрытое заседание. В этом году они побывали в Европейском Суде по правам человека. На протяжении учебы наши будущие юристы знакомятся с работой органов государственной власти – приезжают на экскурсии в Верховную Раду Украины и Кабмин, - говорит Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» академик Сергей Кивалов.

Также в вузе действуют инновационные образовательные проекты, в рамках которых с авторскими лекционными курсами университет посещают ведущие юристы-практики, адвокаты, прокуроры, судьи и профессора известнейших университетов мира.

Мне очень нравится, какая здесь атмосфера. Студенты, преподаватели – все такие приветливые и кажется, что я попала в родную семью. Теперь уже мне не хочется знакомиться с другими вузами: здесь все так нравится, что нужно только определиться со специальностью. А их здесь так много, есть из чего выбирать,

- говорит старшеклассница Виктория Бойничан.

Еще в школе я понял, что мне нравится право и юриспруденция. Юрист – человек, который защищает права людей, и для меня это определило выбор специальности,

- говорит абитуриент Павел Медведь.

Я с детства занимаюсь спортом, но таких спортивных площадей, как здесь, я не видел. Сразу видно, что здесь уделяется большое внимание спортивной подготовке, а для меня это очень важно, - буду поступать только сюда, - говорит Олег Якущенко.

Мы живем в центре, часто ходим в Горсад послушать выступления ребят из творческого коллектива Юракадемии. Часто видим там Сергея Васильевича, какое внимание он уделяет этому проекту. А когда узнала, что Игорь Онищенко стал солистом Венской оперы после того, как его услышали на одном из таких концертов - я просто влюбилась в этот вуз. Выберу специальность – наверное, это будет журналистика или социология, - и буду подавать документы, - говорит одна из абитуриенток.

Кто такой Сергей Кивалов я знала с юности. Это личность грандиозного размаха, человек, много сделавший для процветания нашего города и для развития образования в Украине. Я знаю, что и в Киеве его очень уважают. Мне очень бы хотелось, чтоб мой сын получил старт в карьере в команде Одесской Юракадемии, участвовал в инициативах Сергея Кивалова и впоследствии связал свою жизнь с благородным делом соблюдения законности и правопорядка,

- говорит Яна Миницкая, которая сопровождает своего сына в этот ответственный для него день, когда молодому человеку предстоит сделать выбор жизненного пути.

Ее сын, Валерий Миницкий, поддерживает решение матери:

С детства у меня было обостренное чувство справедливости. И я всегда стремился соблюдать правила, которые эту справедливость защищают. Повзрослев, я узнал, что эти правила и есть законы. И тогда я решил, что обязательно стану юристом. Лучшим вариантом для себя я считаю прокуратуру, а лучшим юридическим вузом – нашу Одесскую Юракадемию.

Действительно, Национальный университет «Одесская юридическая академия» дарит своим студентам уникальные шансы. Во-первых, университет настолько заинтересован в качественном трудоустройстве своих выпускников, что фактически взял на себя функции государства в этом вопросе: руководство вуза заключает меморандумы о сотрудничестве с государственными структурами и частными организациями, как украинскими, так и зарубежными, которые предусматривают преимущественное прохождение практики в этих учреждениях. Самых успешных студентов зачисляют в штат еще в процессе обучения, не дожидаясь даже защиты диплома.

Во-вторых, спортивные комплексы, тренажерные залы и стадионы всегда открыты для студентов вуза. И надо казать, что здесь воспитываются настоящие чемпионы, копилка спортивных наград студентов и выпускников вуза имеет уже более ста медалей высшей пробы в различных видах спорта. Некоторые выпускники Юракадемии стали чемпионами мира и Европы и призерами Олимпийских игр.

А в Центре культуры университета можно развивать свои танцевальные и певческие таланты.

Президент вуза представил гостям мероприятия деканов факультетов, чтобы те, кто определился с направлением своей будущей специальности, могли совершить целенаправленную экскурсию и ознакомиться с материальной базой интересующего их факультета.

Я хочу поступить в Национальный университет «Одесская юридическая академия», и я уже определилась с выбором. Многие из моих знакомых здесь уже учатся, они очень довольны, хвалят вуз и рекомендовали мне поступать именно в Юракадемию,

- говорит абитуриентка Юлия Гембаревская.

Можно будет работать за границей, обучаться за границей, достигать каких-то новых целей и много чего очень интересного узнавать. Также вы можете работать в судах; мое мнение - это самая лучшая перспективная работа, в суде,

– считает Анастасия Вовненко

В финале встречи талантливые студенты, которые занимаются в Центре культуры университета, организовали для абитуриентов праздничный концерт. Затем, чтобы лучше познакомиться с учебным процессом и жизнью вуза, школьники вместе с родителями посетили Научную библиотеку, Музей редкой книги, Стрелковый тир, проверили себя с помощью полиграфа и увидели развитую спортивную базу.

Это помогло будущим студентам окончательно убедиться в правильности выбора учреждения высшего образования.

Напомним, в Юракадемии действуют подготовительные курсы, помогающие школьникам систематизировать знания перед сдачей внешнего независимого оценивая и вступительных экзаменов в университет или колледж на базе 9-ти и 11-ти классов.