День открытых дверей в Одесской Юракадемии: абитуриенты ознакомились с перспективными направлениями обучения

Актовый зал, где проходила первая часть встречи с потенциальными абитуриентами, был, как обычно в таких случаях, переполнен. Школьные педагоги привели сюда своих учеников, родители – детей, а абитуриенты и нынешние студенты – своих друзей и знакомых. Собравшихся приветствовал Президент университета, академик Сергей Кивалов.
Сергей Васильевич объяснил ребятам, как лучше действовать, чтобы наверняка поступить в выбранный вуз, не потеряв драгоценный год жизни. Важно получить специальность, чтобы во всех жизненных ситуациях иметь возможность твердо стоять на собственных ногах. Национальный университет «Одесская юридическая академия» предоставляет для этого самые широкие возможности. Здесь готовят высококвалифицированных юристов, журналистов, политологов, социологов, а недавно открыта новая специальность – психология. Кроме того, молодые люди охотно выбирают обучение на факультете кибербезопасности и информационных технологий.
Студенты, осваивающие кибертехнологии, киберправо и кибербезопасность считают выбранное ими направление самым перспективным. Многое говорит за то, что они правы – эти специальности являются сегодня наиболее востребованными. К тому же у студентов Юракадемии есть еще то преимущество, что они могут прослушивать лекции на иностранных языках. Для этого в университете ввели мотивационную систему для педагогов, владеющих иностранными языками.
Также в вузе действуют инновационные образовательные проекты, в рамках которых с авторскими лекционными курсами университет посещают ведущие юристы-практики, адвокаты, прокуроры, судьи и профессора известнейших университетов мира.
Ее сын, Валерий Миницкий, поддерживает решение матери:
Действительно, Национальный университет «Одесская юридическая академия» дарит своим студентам уникальные шансы. Во-первых, университет настолько заинтересован в качественном трудоустройстве своих выпускников, что фактически взял на себя функции государства в этом вопросе: руководство вуза заключает меморандумы о сотрудничестве с государственными структурами и частными организациями, как украинскими, так и зарубежными, которые предусматривают преимущественное прохождение практики в этих учреждениях. Самых успешных студентов зачисляют в штат еще в процессе обучения, не дожидаясь даже защиты диплома.
Во-вторых, спортивные комплексы, тренажерные залы и стадионы всегда открыты для студентов вуза. И надо казать, что здесь воспитываются настоящие чемпионы, копилка спортивных наград студентов и выпускников вуза имеет уже более ста медалей высшей пробы в различных видах спорта. Некоторые выпускники Юракадемии стали чемпионами мира и Европы и призерами Олимпийских игр.
А в Центре культуры университета можно развивать свои танцевальные и певческие таланты.
Президент вуза представил гостям мероприятия деканов факультетов, чтобы те, кто определился с направлением своей будущей специальности, могли совершить целенаправленную экскурсию и ознакомиться с материальной базой интересующего их факультета.
В финале встречи талантливые студенты, которые занимаются в Центре культуры университета, организовали для абитуриентов праздничный концерт. Затем, чтобы лучше познакомиться с учебным процессом и жизнью вуза, школьники вместе с родителями посетили Научную библиотеку, Музей редкой книги, Стрелковый тир, проверили себя с помощью полиграфа и увидели развитую спортивную базу.
Это помогло будущим студентам окончательно убедиться в правильности выбора учреждения высшего образования.
Напомним, в Юракадемии действуют подготовительные курсы, помогающие школьникам систематизировать знания перед сдачей внешнего независимого оценивая и вступительных экзаменов в университет или колледж на базе 9-ти и 11-ти классов.