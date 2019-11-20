Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

Абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с материальной базой и программой обучения в вузе.

Университет осуществляет подготовку медицинских специальностей на базе Одесского медицинского института, профессиональных юристов, экономистов и дипломатов – на базе Института права, экономики и международных отношений,

Новых студентов готовы встретить факультеты искусства и дизайна, лингвистики и перевода.

Ждем вас 23 ноября в 11:00 по адресу: Фонтанская дорога, 33.

Почувствуйте себя студентом одного из прогрессивнейших вузов страны!