 
Информация к новости
  • Просмотров: 79
  • Дата: Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49

Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей!

 

 

 

 

 

Абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с материальной базой и программой обучения в вузе.

Университет осуществляет подготовку медицинских специальностей на базе Одесского медицинского института, профессиональных юристов, экономистов и дипломатов – на базе Института права, экономики и международных отношений,

Новых студентов готовы встретить факультеты искусства и дизайна, лингвистики и перевода.

 

Ждем вас 23 ноября в 11:00 по адресу: Фонтанская дорога, 33.

Почувствуйте себя студентом одного из прогрессивнейших вузов страны!



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать