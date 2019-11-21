Свято-Михайловской обители 175-лет (Видео)

21 ноября 2019 года, в день архистратига Божия Михаила и всех Небесных сил бесплотных, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский

и Измаильский совершил Божественную литургию в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре в сослужении Высокопреосвященнейшего Аркадия, архиепископа Овидиопольского, Высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского, Высокопреосвященнейшего Виктора, архиепископа Арцизского и городского духовенства.

После Божественной литургии был совершён Крестный Ход вокруг обители в котором приняли участие многочисленное духовенство Одессы и верующие одесситы.

После завершения богослужения, митрополит Агафангел обратился к многочисленным верующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с

«престольным праздником нашей Свято-Михайловской обители и со 175-летием со дня её основания»

Создавали Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря знаменитые деятели Одессы князь Воронцов и его супруга, графиня Эдлинг, меценат и литератор Струдза и другие. История монастыря начинается с церкви Архангела Михаила, которую на окраине города у моря построил генерал-губернатор Михаил Воронцов. Затем при храме учредили женский монастырь. Храм перенёс времена смуты и безверия, своего закрытия , запустения и возрождения.

В наши дни обитель старается продолжать добрые традиции прошлого. В выставочном зале Дома Милосердия регулярно проводятся выставки, и различные культурные мероприятия. В православный праздник День святого Михаила, названного в народе Михайлов день, в церкви Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыре состоялась праздничная литургия.

В этот день в храме особенно много прихожан. Приходят послушать песнопения и получить благословение люди среднего возраста. Причащают детей молодые родители. Молятся за здоровье живых и упокой усопших пожилые одесситы. Все празднично одеты, настроены на добро и божью благодать.

Много молящихся возле иконы архангела Михаила, который почитается во многих странах как один из главных святых. Его образ считается возвышенным в христианской религии, а также среди последователей иудаизма и ислама. Этот персонаж стоит во главе Святого Воинства, состоящего из ангелов и архангелов, поэтому ему даровано звание архистратига. Молитва, обращенная к Святому Михаилу, дает защиту и покровительство верховного существа, управляющего девятью чинами ангелов. Значение имени Михаила – «кто как Бог» – отождествляет его с небесным владыкой и наделяет невиданной духовной силой.

В Городской художественной галерее состоялось торжественное открытие Международной художественной выставки «Свет православия», приуроченной к 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.

В экспозицию вошли картины художников из Украины, Румынии, Литвы, Германии, Беларуси, Польши и Молдовы - участников одноименного пленэра «Свет православия». В дальнейшем работы художников пополнят собрания музея «Христианская Одесса» к его 15-летию.

На выставке также представлены картины из коллекции председателя Белгород-Днестровского румынского национально-культурного общества Виталия Пеньковського.

В открытии выставки приняли участие и выступили Генеральный консул Генерального консульства Румынии в Одессе г-н Емил Рапча, председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

Музыкальный подарок участникам встречи преподнесли ученики Одесской специализированной музыкальной школы-интерната им. профессора П. С. Столярского.

Выставка продлится до 20 декабря 2019 года по адресу: ул. Успенская, 4Б, Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

День святого Михаила – ещё один предлог обратиться к вере и почувствовать божью благодать, говорят священнослужители.