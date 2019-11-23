В Одессе подвели итоги регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики – 2018»

Сегодня в Одессе подвели итоги и назвали предприятия области, которые являются самыми ответственными и исполнительными налогоплательщиками.
Церемония награждения победителей регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестный плательщик налогов – 2018» прошла в Греческом зале Отельного комплекса «Одесса».
Оглашать имена тех, кто с честью несет налоговое бремя, в Украине взяли за правило с 2011 года. Организатор конкурса – Всеукраинская общественная организация «Ассоциация плательщиков налогов Украины», недавно отметившая свое 20-летие.
В этом году в конкурсе приняли участие более 400 предприятий, организаций и учреждений.
По результатам деятельности за 2018 год были определены победители –это 25 предприятий Одесского региона.
Критериев, по которым определялись лучшие из лучших, было несколько. Это и средняя заработная плата, и налоговая нагрузка, и сумма уплаченных налогов по отношению к количеству работающих на предприятии.
Среди победителей в аграрной сфере – Агрофирма «ШАБО», занимающаяся виноделием.
Директор Юрий Шелехов сообщил, что только за 2018 год его предприятие уплатило около 550 миллионов гривен отчислений в бюджет всех видов налогов и сборов.
В сфере права, консалтинга, научной и технической деятельности победителем стало ТОВ «BIIR»Украина. Партнерами этой датской компании являются лидеры мировой индустрии «Vestens» и «Siеmens». Руководитель компании Нильс Томас Силлесен (Дания) рассказал, что его предприятие предоставляет техническое консультирование в сфере инжиниринга, занимается разработкой и проектировкой электрических и ветряных станций:
Украинцы часто жалуются на высокие налоги. Но я не думаю, что налоговая система в Украине намного отличается от датской системы. Единственное отличие в том, что в Дании, следуя всем предписаниям закона, уделяют все внимание развитию компании и рабочим процессам. В противном случае, мы бы не были так эффективны. Но я вижу позитивные изменения: Украина движется в нужном направлении.
В аграрной сфере были отмечены успехи и фермерского хозяйства «Шевченко», что в селе Троицкое Любашевского района, и совместного хозяйства «Веселокутский КХП» в селе Новоборисовка Великомихайловского района.
В строительной сфере поздравления принимала компания «Стикон». В сфере охраны здоровья и социальной помощи – клиника «Святая Катерина» в Одессе.
А в сфере промышленной исправными налогоплательщиками оказались: завод «Одескабель» и товарищество «Белста», занимающееся изготовлением обуви.
28 ноября в Киеве состоится второй тур Всеукраинского рейтинга «Добросовестный плательщик налогов – 2018». В числе победителей там будут чествовать и два одесских предприятия, которых представят уже к государственным наградам.