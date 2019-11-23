В Одессе подвели итоги регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики – 2018»

Сегодня в Одессе подвели итоги и назвали предприятия области, которые являются самыми ответственными и исполнительными налогоплательщиками.

Церемония награждения победителей регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестный плательщик налогов – 2018» прошла в Греческом зале Отельного комплекса «Одесса».

Оглашать имена тех, кто с честью несет налоговое бремя, в Украине взяли за правило с 2011 года. Организатор конкурса – Всеукраинская общественная организация «Ассоциация плательщиков налогов Украины», недавно отметившая свое 20-летие.

Уверена: для каждого участника этого конкурса плата налогов является делом чести, – заявила исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталия Чеботарева. – Руководители этих предприятий, декларирующие в полном объеме свои доходы, успешно создают полноценные рабочие места, реализуют инвестиционные проекты, вносят весомый вклад в бюджет и развитие региона. Такой подход к работе заслуживает внимания и поощрения.

В этом году в конкурсе приняли участие более 400 предприятий, организаций и учреждений.

По результатам деятельности за 2018 год были определены победители –это 25 предприятий Одесского региона.

Критериев, по которым определялись лучшие из лучших, было несколько. Это и средняя заработная плата, и налоговая нагрузка, и сумма уплаченных налогов по отношению к количеству работающих на предприятии.

Уже восемь лет мы проводим эти конкурсы, таким образом, выражая почет и уважение тем плательщикам налогов, которые вносят свой вклад в развитие страны. Благодаря им, мы видим срез проблем, которые существуют в Украине, и вместе с ними участвуем в изменении законодательства. Например, наша Ассоциация участвовала в разработке нового Налогового кодекса Развития, который сейчас находится на рассмотрении Парламента. В нем были учтены пожелания наших предпринимателей, добросовестных налогоплательщиков, – отметил глава Совета территориального отделения Всеукраинской общественной организация «Ассоциация плательщиков налогов Украины» в Одесской области Владимир Мазарак.

Среди победителей в аграрной сфере – Агрофирма «ШАБО», занимающаяся виноделием.

Директор Юрий Шелехов сообщил, что только за 2018 год его предприятие уплатило около 550 миллионов гривен отчислений в бюджет всех видов налогов и сборов.

В этом году за десять месяцев работы мы уплатили уже около 400 миллионов гривен, и за два оставшихся месяца, думаю, мы нагоним прошлогодний результат. Мы входим в число крупных налогоплательщиков. Нам важно, что нас отмечают на таких мероприятиях, поощряют и награждают. Мы сотрудничаем с Ассоциацией плательщиков налогов Украины и будем впредь развивать это сотрудничество.

В сфере права, консалтинга, научной и технической деятельности победителем стало ТОВ «BIIR»Украина. Партнерами этой датской компании являются лидеры мировой индустрии «Vestens» и «Siеmens». Руководитель компании Нильс Томас Силлесен (Дания) рассказал, что его предприятие предоставляет техническое консультирование в сфере инжиниринга, занимается разработкой и проектировкой электрических и ветряных станций:

Для меня большая честь получить эту награду, которая присуждается лучшему налогоплательщику в этой сфере. Конечно, это большая заслуга моей компании и всех сотрудников, которым я благодарен. Все мы трудимся для достижения лучшего будущего для Украины. Хочу отметить, что 99 процентов всех датчан следуют закону в этой сфере. Это меняет ситуацию: вместо того, чтобы искать тех, кто уклоняется от уплаты налогов и нарушает закон, в Дании система налогов, наоборот, помогает компаниям справиться с этой задачей, помогает укреплению и росту бизнеса. Поэтому в Украине также нужно стремиться к достижению таких результатов.

Украинцы часто жалуются на высокие налоги. Но я не думаю, что налоговая система в Украине намного отличается от датской системы. Единственное отличие в том, что в Дании, следуя всем предписаниям закона, уделяют все внимание развитию компании и рабочим процессам. В противном случае, мы бы не были так эффективны. Но я вижу позитивные изменения: Украина движется в нужном направлении.

В аграрной сфере были отмечены успехи и фермерского хозяйства «Шевченко», что в селе Троицкое Любашевского района, и совместного хозяйства «Веселокутский КХП» в селе Новоборисовка Великомихайловского района.

В строительной сфере поздравления принимала компания «Стикон». В сфере охраны здоровья и социальной помощи – клиника «Святая Катерина» в Одессе.

А в сфере промышленной исправными налогоплательщиками оказались: завод «Одескабель» и товарищество «Белста», занимающееся изготовлением обуви.

28 ноября в Киеве состоится второй тур Всеукраинского рейтинга «Добросовестный плательщик налогов – 2018». В числе победителей там будут чествовать и два одесских предприятия, которых представят уже к государственным наградам.