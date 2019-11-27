В районе Чубаевки решением суда демонтируют три незаконных частных строения

Государственная исполнительная служба приступила к принудительному выполнению решения Киевского районного суда о сносе трех незаконных двухэтажных строений по улице Гвардейской в частном секторе в районе Чубаевки. Все три дома были выстроены на одном участке, при этом сам участок даже не был приватизирован.

Судебные тяжбы велись около двух лет. За это время застройщик Олег Бойков успел дважды перепродать часть строений, и к моменту, когда исполнители прибыли на объект, чтобы приступить к демонтажу, оказалось, что в одном из домов живут люди.

Как рассказал начальник 1-го Киевского отделения государственной исполнительной службы г. Одессы Главного Территориального управления юстиции в Одесской области Владислав Кочмар, решение суда под № 5203561/18 вступило в силу 23 октября. Должник исполнительного предписания, то есть застройщик Олег Бойков, должен был демонтировать незаконные строения в течение 10 дней, после чего на его имя был выписан штраф, а спустя 10 дней вручено еще одно предписание. Лишь только после этого служба проинформировала о намерении принудительного сноса.

Сначала владелец пытался узаконить строения, а в дальнейшем перепродал, но архитектурой было установлено, что никаких разрешений на строительство не выдавалось, никаких право установочных документов нет, поэтому вся цепочка была отменено. Судебным решением был подан иск управлением ГАСКа Одесского городского совета о отмене договоров купли-продажи на эти строения, отмены государственной регистрации и снесении этих самостроев. — пояснил Владислав Кочмар.

Сами жильцы дома утверждают, что ничего о данном решении не знают. К визиту исполнителей, а также появлению под домом правоохранителей и спецтехники готовы не были. Утверждают, что дом покупали не у Бойкова, а у третьего лица, хотя о двухлетней судебной тяжбе им было известно и ранее.

Мы надеемся, что жильцы в добровольном порядке вынесут свои вещи и мы сможем приступить к исполнению, потому что оснований для переноса на сегодняшний день у нас нет,

- добавил Владислав Кочмар.

Жильцы видимого сопротивления не оказывали, однако, собираться и покидать дом, по крайней мере сегодня, пока не собираются. Как пояснил нынешний хозяин дома, прежде всего, им хотелось бы уточнить технические моменты сноса домов, которые сопряжены с некоторыми трудностями.

Демонтаж решено было начать с дальних строений, которые пока не подключены к коммуникациям и не введены в эксплуатацию. После того, как был снесен забор, выяснилось, что при подъезде к дальним домам находится выгребная яма, которая, по словам жильцам, может провалиться под спецтехникой и повредить конструкцию дома соседей. Кроме того, въезд перегорожен газовой трубой, которую необходимо прежде демонтировать, для чего будет привлечена газовая служба.

Владислав Кочмар добавил, что в связи с признанием договора купли-продажи недействительным жильцы дома могут в судебном порядке обратиться к должнику исполнительного предписания, то есть Олегу Бойкову, и потребовать вернуть свои деньги.

Приведение к принудительному исполнению данного решения суда так же прокомментировал руководитель территориального управления юстиции Одесской области Руслан Сауляк.

Все незаконные сооружения на территории города Одессы и области, производства по которым находятся на исполнении в отделах Государственной исполнительной службы области, будут демонтированы в принудительном порядке и приведены к требованиям действующего законодательства.

— отметил Руслан Сауляк.

Так же глава управления выразил благодарность органам прокуратуры и полиции Одесской области за активное содействие в исполнении судебных решений. В настоящее время исполнительные действия продолжаются.