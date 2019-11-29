В Чубаевке снесли два незаконных самостроя

По улице Гвардейской, 4а, 4б, 4в продолжаются работы по демонтажу трех двухэтажных жилых зданий, построенных без разрешительных документов на земле, которая находится в коммунальной собственности. Напомним, что исполнительные службы согласно решению суда приступили к демонтажу 27 ноября, однако, работы были приостановлены из-за технических трудностей - доступ к строениям преграждала газовая труба.

Предписание о нарушениях было выдано ГАСКом еще в начале строительства. Застройщик Олег Бойков сначала пытался узаконить самострои, а потом продал часть строений. После чего материалы были направлены в прокуратуру, которая затем обратилась в суд с требованием снести незаконные строения.

Судебные тяжбы велись два года. 23 октября было вынесено решение о сносе незаконных построек. Поскольку застройщик никак не отреагировал на два предписания и штрафы, исполнительная служба приступила к принудительному сносу.

На время начала демонтажных работ один из домов оказался жилым. Жильцы отказались покидать заселенный дом, а позже прибегли к помощи адвоката. Так же время второго визита исполнительных служб жильцы заселенного дома перегородили проезд к другим домам, поставив перед входом четыре транспортных средства. Машины были перемещены с помощью эвакуатора.

Кроме этого выяснилось, что в этом доме прописан несовершеннолетний ребенок, поэтому вопрос в отношении данного строения будет рассматриваться в судебном порядке. Заседание суда назначено на 12 декабря.

В настоящее время два нежилых дома уже демонтированы. Перед демонтажем строения были обесточены и отключены от газоснабжения.

Ранее приведение к принудительному исполнению данного решения суда прокомментировал руководитель территориального управления юстиции Одесской области Руслан Сауляк:

Все незаконные сооружения на территории города Одессы и области, производства по которым находятся на исполнении в отделах Государственной исполнительной службы области, будут демонтированы в принудительном порядке и приведены к требованиям действующего законодательства.