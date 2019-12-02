Одесская юридическая академия отмечает 22-летие: университет поздравили почетные гости

Национальный университет «Одесская юридическая академия» отмечает 22-ю годовщину со дня своего основания. Сохраняя лучшие традиции юридической школы, уходящей своими корнями во времена основания юридического факультета при Ришельевском лицее, вуз активно преумножает их уже в новом времени. В этот день в актовом зале звучали благодарности и поздравления, вручались почетные награды и грамоты.

Даже не верится, что прошло уже 22 года с того памятного дня, когда первый состав коллектива Академии начинал свою работу в единственном принадлежавшем новому вузу здании - полусгоревшем корпусе, лишенном отопления и каких бы то ни было удобств: коллектив университета, как и тогда, представляет собой семью преданных своему делу единомышленников-энтузиастов, многие из которых работают здесь с тех самых пор и до сего дня.

Но о протекшем с тех пор времени свидетельствуют почти фантастические изменения, произошедшие в структуре и материальном качестве молодого вуза. Сегодня к услугам преподавателей и студентов уникальный, не имеющий аналогов по своей красоте и комфорту академический городок. Ежегодно открываются новые учебные корпуса, общежития, спортивные площадки и оздоровительные комплексы. Национальный университет «Одесская юридическая академия» представляет собой мощнейший научно-учебный комплекс, которому принадлежит авторство каждого второго учебника по юриспруденции, издаваемого в государстве Украина, и каждая третья монография в стране также является продуктом творческой и научной деятельности членов профессорско-преподавательского состава вуза–именинника. В структуру вуза входят подразделения, позволяющие осуществлять образовательный и воспитательный процесс молодого поколения украинских граждан, начиная от самого юного возраста: это первая в Украине общеобразовательная Академическая школа, которая скоро будет введена в эксплуатацию; колледжи и профессионально-технические училища, по окончании которых курсанты при желании автоматически становятся студентами-третькурсниками вуза. Кроме того, существуют пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций и курсы повышения квалификации действующих юристов, адвокатов и судебных исполнителей.

Ко всем собравшимся обратился почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов:

О возрасте не принято распространяться. Но Одесская юридическая академия так молода, что ей можно его не скрывать. Мы знаем примеры великих университетов, возраст которых исчисляется столетиями. Мы же в такой короткий срок, всего за 22 года, добились казалось бы невозможного – научной и профессиональной зрелости.

Помню, когда мы только были в начале пути, наши оппоненты на молодой одесский вуз смотрели несколько свысока. Теперь же, когда мы достигли таких ощутимых результатов, что нас называют украинским Гарвардом, даже недоброжелатели признают наш авторитет. Национальный университет «Одесская юридическая академия» со всей ответственностью несет свое звание лидера юридического образования в стране. Ведь мы унаследовали классические традиции Одесской правовой школы, зародившиеся в стенах Ришельевского лицея.

Нам 22 года. И я с гордостью могу констатировать, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» сегодня – мощный сильный европейский вуз. Кафедры, факультеты, фундаментальная библиотека, современные аудитории, корпуса и спортивные площадки, научная база, новые знания в сфере права,– что ни возьми, все обновляется. Вся эта огромная работа по созданию сильного правового вуза на юге Украины была проведена синергией единомышленников. Мы достойно прошли путь становления и развития.

Самые волнительные и судьбоносные моменты в истории нашего вуза – это, когда 22 года назад Учёным советом было принято единогласное решение о создании Одесской юридической академии и когда 2 декабря 1997-го года было подписано Постановление о создании на базе юридического института Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова Одесской государственной Юридической академии. И эта дата стала отправной точкой становления и развития лучшего юридического вуза в Украине.

Обращаясь мысленно назад, мы вновь и вновь проживаем те невероятные радостные эмоции. И это побуждает нас еще больше гордиться нашим общим детищем – нашим университетом и вдохновляет трудиться на благо его развития и процветания.

Невиданный энтузиазм был и у преподавателей, и у студентов, взявшихся за создание в полуразрушенном здании на Пионерской Одесскою государственной юридической академии. Мы свято верили в свою идею, и она осуществилась.

Начав свою деятельность с трёх факультетов, мы год от года создавали новые кафедры, факультеты, расширяли количество специальностей, по которым университет осуществляет подготовку специалистов. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Качество образования – это всегда прогресс, движение вперед, совершенствование учебного и научного процесса. В непростых условиях реформирования образования мы развиваем и двигаем вперед юридическую науку.

Можно долго перечислять достижения родной Альма матер и преимущества обучения в нём. Подводя итоги работы за двадцать два года, можно с гордостью сказать, что мы смогли возродить сильную научную правовую школу и завоевать лидирующие позиции по многим показателям. Мы прошли этот путь с достоинством и сегодня нам действительно есть чем гордиться. В этом успехе – заслуга каждого преподавателя, каждого сотрудника и каждого студента нашего университета. И я хочу высказать искренние слова благодарности всем, кто своим трудом создавал и развивал наш университет! Ваш профессионализм и преданность общему делу создали наш общий успех. От всей души поздравляю Вас с 22-м Днём рождения Национального университета «Одесская юридическая академия!

В этот самый главный в году день для Академии поздравить альма матер пришли высокие гости, в числе которых были украинские и зарубежные общественные деятели, дипломатические работники, государственные чиновники и члены депутатского корпуса самых высоких уровней: народный Депутат Украины Требушкин Руслан Валерьевич; судья кассационного хозяйственного суда Краснов Егор Владимирович; Баулин Юрий Васильевич - академик-секретарь отделения уголовно-правовых наук Национальной академии правовых наук Украины; владелец и руководитель юридической фирмы «Йозеф Боллаг бюро» в Швейцарии, почетный доктор НУ «ОЮА» - Honoris causa – Доктор Йозеф Боллаг; Генеральный консул Румынии в Одессе доктору Эмиль Рапча; Первый секретарь посольства Государства Израиль в Украине Илона Хильковская; судья в Высшем административном суде в Софии Панайот Павлов Генков; профессор, доктор юридических наук Илья Васильевич Илиев, выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия»; заместитель председателя Одесского областного совета - Димчогло Юрий Дмитриевич; заместитель председателя Одесской областной администрации Шкаровский Вадим Николаевич; начальник территориального управления государственной судебной администрации в Одесской области Лукаш Тарас Валерьевич; председатель Пятого апелляционного административного суда Джабурия Александр Валентинович; Председатель Малиновского районного суда города Одессы – Личман Леонид Григорьевич; Председатель Киевского районного суда Одессы Чванкин Сергей Анатольевич; Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Сауляк Руслан Владимирович; заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Ищенко Иван Владимирович; руководитель Одесской местной прокуратуры № 1 - Царелунга Константин Петрович; начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Буряченко Александр Евгеньевич; глава Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины Григоренко Юрий Сергеевич; заместитель Председателя Совета адвокатов Одесской области Джабурия Елена Александровна; председатель Совета ректоров заведений высшего образования Одесского региона Степаненко Сергей Николаевич; начальник Управления физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации Кольчак Валентина Андреевна; начальник Одесского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Тулунжи Александр Петрович; директор Департамента Одесского городского совета Жильцов Александр Сергеевич; председатель Одесской Армянской общины, Почетный гражданин города Одессы Тигранян Самвел Липаритович; председатель Союза журналистов Украины в Одесской области Работин Юрий Анатольевич; председатель Одесского областного комитета профсоюза работников образования и науки Дубовик Нина Александровна; глава Ассоциации филологов и переводчиков Украины Доктор Нахль; председатель Одесского областного совета мира Афанасьева Тамила Владимировна; депутаты Одесского областного и Одесского городского советов.

На празднике также присутствовали гости в священном сане: Викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор; настоятельница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима; настоятель Студенческого храма Святой мученицы Татианы, секретарь Одесской епархии протоиерей Гутьяр Евгений; настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского протоиерей Кударенко Сергей.

Коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» с 22-х летием поздравили: Конституционный Суд Украины; Филип Кирш – представитель международного уголовного суда, профессор, доктор Хонорис Кауза; Славомир Пичор - глава Миссии Европейского Союза по приграничной помощи в Молдове и Украине; Инга Залениен, ректор университета Миколас Ромерис (Литва); Дуня Миятович - комиссар Совета Европы по правам человека; Матти Маасикас - посол ЕС в Украине; Анна Юдковская - судья ЕСПЧ (Украина); Линос-Александр Сицилианос - президент ЕСПЧ; Оснат Лубрани - постоянный координатор ООН в Украине; Жан-Клод Миньон – депутат Национальной ассамблеи Франции, доктор Хонорис Кауза; Тудорель Тоадер – ректор университета Александра Иоана Куза (Яссы), профессор; Майкл Хенгартнер – ректор университета Цюриха; Спиридон Флогаитис - президент Европейской организации публичного права.

Поздравление от Верховного Суда Украины зачитал судья Конституционного суда Краснов Егора Владимирович.

Вообще наград в этот день было вручено множество. Казалось, череде поздравлений и вручений медалей, знаков отличия, почетных званий и грамот не будет конца. Похоже, никто в этот день не почувствовал себя обойденным вниманием: заслуги каждого были отмечены.

Руслан Владимирович Боделан, человек, который, являясь в тот момент главой Одесской областной государственной администрации, первым поставивший свою положительную резолюцию под обращением к Премьер-министру и Президенту Украины о создании Одесской государственной юридической академии, был удостоен звания Почетного доктора НУ «ОЮА» - «Honoris causa». Сегодня Руслан Борисович вспоминает о том, как все происходило:

Я хорошо помню, как Сергей Васильевич вошел ко мне в кабинет, намереваясь горячо убеждать меня в необходимости создания такого высшего учебного заведения. Действительно, страна переживала тогда тяжелейший период. Было понятно, что переход от социализма к капитализму требует абсолютно новых подходов, новых, неапробированных никем путей, и конечно же, эту задачу должны были выполнять высококвалифицированные кадры – кадры, которые должны были готовиться на абсолютно новой основе. И был уверен, что именно такое учебное заведение, созданное у нас, в Одессе, в силах подготовить такие кадры. Я не сомневаюсь, что она – решена, и сегодня мы все это прекрасно видим, но хочу подчеркнуть, что мало подготовить хорошего специалиста – государство должно не просто востребовать этих специалистов, а оно должно еще создать условия для того, чтобы такой человек реализовал свои знания. И прежде всего эти условия заключаются в неукоснительном исполнении законодательства в нашей стране. Я убежден, что одна из причин, по которой наше государство сегодня находится в не менее сложной ситуации, чем 22 года назад, - неиспользование высококвалифицированных кадров на каждом рабочем месте. Я надеюсь, что молодежь, которая учится в стенах этого вуза, достойно займет свои будущие рабочие места и решит проблемы целого ряда вопросов, которые стоят сегодня перед нашим государством.

Я, конечно же, благодарен Сергею Васильевичу и коллективу университета за столь высокую оценку моего вклада в создание этого учебного заведения. И хочу сказать, что даже готов читать здесь лекции. Желаю всем успехов, здоровья, счастья, всего самого-самого доброго, и еще раз благодарю за сотрудничество. — завершил свою речь Руслан Боделан.

Я познакомился с Сергеем Васильевичем несколько лет назад в Киеве, в филиале Юридической академии, которая выпускает специалистов в области интеллектуальной собственности, и, честно говоря, был очень удивлен теми условиями, которые созданы для студентов в Киеве. На мой взгляд, это наивысший уровень. Сейчас я вижу, что такие же условия созданы и в Юридической академии непосредственно в Одессе. Легко почувствовать, какие усилия прилагает и руководство, и Сергей Васильевич Кивалов, и весь преподавательский состав для того, чтобы создать не только надлежащие условия для обучения, но создать ту уникальную атмосферу, когда студентам хочется поступать в этот вуз, хочется обучаться, и хочется, самое главное, расти и дальше в своих профессиональных навыках. Я, как гость, могу сказать, что здесь присутствует эта особенная атмосфера. Я благодарен за приглашение, и я вижу, что все условия, гораздо больше, чем это надлежит, созданы в стенах этого вуза. Я недавно в должности, но уже вижу, что студенты Одесской Юракадемии у нас в приоритете на замещение вакантных должностей, которые будут возникать, потому мы будем развивать сотрудничество с Юридической академией, и убежден, что на этом пути нам неизбежно будет сопутствовать успех. — считает начальник территориального управления государственной судебной администрации в Одесской области Тарас Валерьевич Лукаш.

Поздравил руководство и коллектив университета с 22-й годовщиной основания вуза начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Владимирович Сауляк.

22 года – не такой большой возраст для вуза. Но я могу сказать, что Юридическая академия – флагман юридического, и уже не только юридического образования в Украине, а возможно, и в Европе. Достижения Юридической академии впечатляют: это материально-техническая база, это профессорско-преподавательский состав, это отношение – отношение Президента вуза к каждому из научных сотрудников и членов коллектива, формирующее ту атмосферу торжества и величия образования, которую трудно передать на словах, но ею пропитано все в этом храме науки. Мне очень приятно поздравлять весь коллектив Юридической академии, президента Академии Сергея Васильевича Кивалова с этим праздником, пожелать всех благ, успешной реализации самых грандиозных планов.

За то время, что я возглавляю Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, мы сделали много важных шагов и достигли значимых результатов. За эти два года мы с Юридической академией подписали несколько меморандумов. Студенты, которые выпускаются из Юридической академии, - это самые подготовленные студенты, которые наилучшим образом сдают все тесты, проходят все конкурсы, чем подтверждают на практике качество знаний, полученное ими в этом лучшем вузе страны. От всей души благодарю за благородную гражданскую позицию и поздравляю с праздником. Виват, Академия!

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - вуз, в котором студенты на только получают лучшее образование и достигают высоких спортивных показателей. Здесь наилучшим образом организован интеллектуальный и культурный досуг, а также оздоровительная программа для студентов и сотрудников в период летних каникул – в этом велика заслуга Первичной профсоюзной организации вуза.

Нина Александровна Дубовик, Председатель Одесской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, поздравила руководство вуза и председателя Первичной профсоюзной организации Юракадемии, передав заслуженную награду не только от Обкома профсоюзов, но и от Центрального комитета работников образования и науки Украины.

Когда 22 года назад я узнала, что в этом здании, где мы сейчас находимся, появится Юридическая академия, которой будет руководить Сергей Васильевич Кивалов, я была поражена: это было убогое здание, в котором прежде располагалось ПТУ, неотремонтированное. А вот сейчас Юракадемия – это целый комплекс, который с каждым годом становится все краше. Общежития, база отдыха, которую представители Киева признали лучшей на Украине, спортивные площадки и залы - сделать так много за 22 года – это заслуга и руководителя, и коллектива, и студентов, и я рада, что многие ваши преподаватели – это лучшие наставники для студентов. Первичная профсоюзная организация Национального университета «Одесская юридическая академия» - сильнейшая в Одесской области и в Украине. Для меня большая честь сегодня вручить председателю этой организации высокую награду - Почетную грамоту Центрального комитета Профсоюза работников образования. — говорит Нина Александровна.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - наиболее успешный образовательный проект независимой Украины, и он является визитной карточкой высшей школы Одесского региона. За 22 года Академия прошла путь, который многие учебные заведения проходят за 50,70, 100 лет. И сейчас это – центр науки, центр юридического образования, центр инноваций и развития. То есть это та точка инновации, которая и продвигает высшее образование Украины. Поэтому все ректора всех вузов гордятся, что в Одессе есть такое высшее учебное заведение. Мы сотрудничаем с Юракадемией в области экологического права, и могу привести яркий пример: придание Куяльнику статуса курорта государственного значения – как раз плод наших совместных усилий. — говорит председатель Совета ректоров вузов Одесского региона Степаненко Сергей Николаевич.

Я восхищаюсь этим вузом, выпускником которого являюсь сам, считаю его одним из лучших учебных заведений Украины. Благодаря усилиям Сергея Васильевича, университет процветает, с каждым годом становится все лучше и перспективнее как для преподавателей, так и для студентов и абитуриентов. Мы недавно заключили меморандум о сотрудничестве, по условиям которого студенты нового факультета кибербезопасности будут стажироваться на базе нашего ведомства. Надеюсь, после окончания вуза многие из них получат у нас и свое первое рабочее место. — говорит глава управления киберполиции Юрий Александрович Выходец.

В 2019 году Национальный университет «Одесская юридическая академия» официально признан самым спортивным вузом страны – такое решение было принято на заседании Одесского областного отделения Комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины. Современные спортивные залы, стадионы и многофункциональный спортивный комплекс высоко оценил руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, президент федерации бадминтона Украины Алексей Днепров. Более сотни победителей чемпионатов Украины, Европы и мира брели в университете тренировочную базу.

Один из самых известных в мире спортивных клубов, общественная организация «Мангуст», объединяющая спортсменов многих видов единоборств, имеет многолетние традиции сотрудничества с вузом. Говорит президент общественной организации Магомед Газимагомедович Магдиев:

Одесская юридическая академия – единственный вуз, где созданы все условия для студентов и для спортсменов: создана материально-техническая база, и инновационные технологии, прекрасные спортивные залы, я считаю ее как минимум одним из лучших вузов Восточной Европы. Тут находится лучшая спортивная база клуба «Мангуст». Самые спортивные студенты Юридической академии, совместно со спортивным клубом «Мангуст», показывают высокие результаты на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. В этом плане вуз может поспорить с самыми прославленными профильными учебными заведениями — считает Магомед Магдиев.

Глядя на те результаты, которых достигла Академия, можно только восхищаться: просто отличная материальная база, огромный авторитет, узнаваемость, уважение среди коллег. Пример из моей жизни: ранее я посещал Киевский филиал Одесской Юракадемии. После этого (я еще был мэром) мы приехали целым автобусом абитуриентов – выпускников в Киев, и из них сразу 14 человек поступили учиться в этот вуз. Теперь там получает образование моя дочь. Так что можно сказать, что мы дружим городами и семьями, и естественно, что мы очень любим Академию. Хочу отметить главное, на мой взгляд, качество Сергея Васильевича: он не идет в ногу со временем, а опережает время, точно прогнозируя, какие специальности будут востребованы в перспективе, вкладывает душу в свое детище, и потому Академия так сильно и динамично развивается. — говорит Народный депутат Украины Требушкин Руслан Валерьевич.

У нас очень тесные дружеские и профессиональные связи с Юракадемией в Одессе, и лекторы из Израиля приезжают регулярно, и мы способствуем этому. Я знаю, что налажены и академические самостоятельные связи, студенты из Израиля приезжают учиться сюда, а студенты Одесской Юракадемии приезжают в Израиль. Роль личности Сергея Васильевича в истории такого замечательного академического заведения, как Юракадемия в Одессе, - неоспорима, так же как и роль этого вуза в истории государства Украина. 22 года для человека – возраст совершеннолетия, а в масштабах истории – это совсем немного. Так как независимое государство Украина тоже еще достаточно молодое, то как раз на этом вузе лежит большая ответственность за то, чтобы создать правовое государство, демократическое государство, чтобы оно было хорошим государством для всех граждан. — уверена Илона Хильковская, Первый секретарь посольства Государства Израиль в Украине.

В уходящем году президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Васильевич Кивалов и Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий юридическую защиту интересов канонической Украинской Православной Церкви.

Юридическая академия – сокровищница юридических знаний, вместилище мудрости. А главная ее ценность заключается в духовном богатстве, это – тот высочайший уровень культуры, который царит в этих стенах. Уверена, наше сотрудничество будет все более расширяться и крепнуть ко всеобщему благу. — считает игуменья женского Свято-Архангело-Михайловского монастыря матушка Серафима.

Да, в Национальном университет «Одесская юридическая академия» чтят славную героическую историю и с уверенностью смотрят в будущее. Преемственность поколений позволяет воспитывать достойных украинских граждан.

Глядя на молодых людей, которые здесь обучаются, а завершив образование, уверенно входят во взрослую жизнь, занимая ответственные посты в государственных структурах, становится понятно: если такие юноши и девушки стоят у руля страны, занимают серьезные, ответственные должности, делают свою работу квалифицированно и добросовестно, - значит, Академия на верном пути!