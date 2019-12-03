 Финал конкурса «Мисс Академия – 2020»: Одесская Юракадемия с размахом отметила 22-летие

Празднование Дня Национального университета «Одесская юридическая академия» по традиции завершилось ярким красочным шоу – финалом конкурса «Мисс Академия».

Для празднования дня рождения Академии был выбран самый вместительный зал Одессы. Но даже он не мог вместить всех гостей, праздника, которых было в этот вечер около двух тысяч человек. Студенты и преподаватели, многочисленные партнеры, коллеги, друзья,– поздравляли и принимали поздравления с этим замечательным днем.

Самые добрые слова благодарности звучали в адрес основоположника Одесской юридической академии, его лидера и президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова. И он не скрывал гордости за свое детище:

За все годы независимости Украины – это единственный вуз в стране, который развивается семимильными шагами и сегодня достиг впечатляющих результатов в области науки и юридического образования,– отметил Сергей Кивалов. – Каждый второй учебник и каждая третья монография выходит из стен нашего университета, по ним учатся все, кто выбрал специальность «правоведение». Мы успешно конкурируем на рынке труда с выпускниками других вузов. Все наши выпускники трудоустроены, и в этом мы им всячески помогаем. Наши бывшие студенты сегодня работают в судах, органах юстиции, во всех органах государственной власти. Мы делаем все, чтобы после окончания нашего вуза его выпускники были конкурентноспособными, в том числе и за рубежом. Именно потому мы регулярно приглашаем к нам гостевых лекторов читать лекции на английском, французском и немецком языках. И знания, которые они дают, бесценны. Такого нет нигда на постсоветском пространстве, чтобы, начиная с первого курса, студенты слушали лекции на иностранных языках. Эта практика ведется у нас уже 12 лет. Я горжусь нашими студентами, многие из них получают одновременно два образования. Да, студенты стали другими: им одного образования уже мало. Я горжусь и нашими преподавателями. Только за последнее время семь наших преподавателей, при жестком конкурсном отборе, стали судьями Верховного суда Украины. Я поздравляю весь коллектив нашего университета с днем рождения родного вуза.

За эти год университет вырос, обрел статус и престиж. Появляются все новые факультеты и специальности. Сегодня здесь в Одесской юридической академии и ее подразделениях обучаются более 20 тысяч студентов.

Мне кажется, 22 года – это серьезный возраст. Это возраст молодого человека, который уверенно идет по жизни, знает, чего он хочет и много чего знает. Вот и наша Академия уверенно и динамически развивается, имеет девять факультетов, более 50-ти кафедр, пять ученых специализированных соетов по защите диссертаций. Ежегодно открываются новые кафедры и специальности,

– не без гордости призналась декан факультета журналистики Татьяна Кузнецова.

Все 22 года, с самого первого года, в университете проводится среди студенток конкурс красоты и молодости «Мисс Академия».

Одесситки всегда славились особенным шармом и привлекательной внешностью. Они умеют произвести впечатление и готовы отстаивать свое первенство и лавры победительницы. Студентки этого прославленного вуза, будущие юристы, адвокаты, судьи и прокуроры, журналисты и политологи, – тоже умеют выглядеть на все сто. И ежегодный конкурс красоты «Мисс Академия» это блистательно доказывает.

Мы стараемся, чтобы наши студенты были примером и образцом во всем, и радуемся успехам наших выпускников, в том числе, наших конкурсанток и победительниц,– подчеркнул Сергей Кивалов. – Примеры успешности – наши выпускницы Александра Николаенко, Олеся Стефанко, Вероника Шувалова. Я вспоминаю Ольгу Смирнову. Она окончила наш вуз, принимала участие в конкурсе «Мисс Академия», затем продолжила обучение в США. Сдала экзамены и сегодня возглавляет крупную адвокатскую компанию в Калифорнии. И таких примеров немало.

Мы гордимся нашими студентками, ведь мы оцениваем не только красоту девушек, но и их таланты. Чтобы стать финалистками конкурса, девушки проходят несколько конкурсных этапов, четвертьфинал и полуфинал, это большой труд. Они участвуют в бесплатных концертах, которые проходят в Ротонде Городского сада, выезжают в детские дома и приюты, организуют благотворительные акции. Они чувствуют сострадание и боль другого человека, а это очень важно.

Вероника Шувалова, в прошлом Мисс Академия-2017 и Мисс-Одесса-2018 скоро завершит свое образование в Одесской юридической академии и станет магистром права. На этом вечере девушка была членом жюри, и ей было поручено поздравлять победительниц конкурса:

Для меня годы, проведенные здесь, наверняка, останутся в памяти как лучшие, которые я никогда не забуду. Они стали для меня трамплином не только в юриспруденции, здесь я сделала важные творческие шаги, став победительницей конкурсов «Мисс Академия», «Мисс Одесса». Этот праздник красоты и талантов очень популярен среди студентов. Его ждут, к нему готовятся. Мне удалось познакомиться с девушками поближе, узнать о них больше. Они обладают не только красотой, но и интелектом, харизмой, талантами. Борьба за главную корону Академии будет нелегкой.

В этот праздничный вечер победителей и подарков было много. Сначала были объявлены имена тех, кто получил заслуженное звание «Преподаватель года».

Сохраняя прекрасные традиции вуза, здесь закладывают новые обычаи и традиции, и они становятся частью жизни. Так, к празднованию 20-летия Национального университета «Одесская юридическая академия» было учреждено звание «Преподаватель года». Кому – это решают сами студенты, путем голосования, выбирая лучших, по их мнению, наставников. Этот конкурс сродни народному признанию, вдохновляющий многих преподавателей не просто давать студентам фундаментальные знания, но и с неизменной доброжелательностью, творчески, нестандартно подходить к проведению лекционных и семинарских занятий; делать, все, чтобы лекции были интересными и запоминающимися. Чем не стимул повышать свой уровень профессионализма, а значит и качество образования?!

В этом году лучшими преподавателями были признаны сразу три педагога. Это доцент кафедры политических исследований Артем Кройтер, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения Анна Гудзь и доцент кафедры международного европейского права Павел Войтович.

Интересно, что звание «Лучший преподаватель года» Павел Войтович получает уже второй раз. Впервые такое решение студенты вуза приняли еще в 2017 году:

Это приятно. Приятно быть на своем месте. И радует то, что то, что я делаю, приносит пользу людям. Мы, преподаватели вуза, благодарны Сергею Васильевичу за организованную 22 года назад Академию, за ее постоянное развитие и за возможность развиваться самим.

Из 22 двух лет существования вуза, Павел Войтович работает в университете 14 лет, с 2005 года. Свободно владея английским и немецким языками, педагог читает эти дисциплины на четырех языках. И неожиданно для самого себя «лучший преподаватель года» написал ко дню рождения родной Академии поздравление, в поэтической форме:

Юридическая моя академия,

С новым годом, наш второй дом!

И сквозь годы приятно быть частью неотъемлемой

И рассказывать дорогим и близким – о дорогом.

О международном праве во всех его проявлениях,

Особенно, о праве как справедливости,

Нести в аудитории хорошее настроение,

Радеть о результативности и правдивости,

Знать благодаря внутреннему стержню, академическим учителям,

Что главная ценность – человек.

А суть его познается не по степеням, но по делам.

Виват, Академия! Виват вратам законности, учености навек!

Гостям этого праздника молодости и красоты была представлена интересная концертная программа. А ведущие конкурса не давали скучать между дефиле конкурсанток.

Но, конечно, с особым нетерпением все ждали очередного появления участниц конкурса. Ведь в зале, наряду с гостями, находились однокурсники девушек, родственники, пришедшие их поддержать. У каждой из девушек было три возможности заявить о себе. Это общий выход и два представления. Это была демонстрация талантов, с песнями и танцами, все на достаточно высоком уровне. Некоторые девушки подготовили видеоролики, чтобы рассказать подробней о себе, о той деятельности, которую они ведут, какие цели ставят перед собой. И в финале был уже традиционный выход в вечерних платьях. Членам жюри и гостям праздничного вечера было на что посмотреть.

В число членов жюри конкурса вошел руководитель Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк:

Трудно передать эмоциональный накал сегодня в этом зале и то ощущение праздника, которое царит здесь. Студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» не только умные, но красивые и талантливые. Они всесторонне развиты, занимаются музыкой, спортом, танцами, Это достойное завершение торжества по случаю Дня рождения Академии. Здесь не только серьезно учатся, занимаются юриспруденцией, – у ребят еще и активный досуг, позволяющий раскрывать таланты. Здесь здоровая атмосфера, здесь хочется учиться и работать. Может, потому так много выпускников вуза, защитившись и получив степени и звания. стремятся здесь преподавать.

В жюри также входила аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия», певица Наталья Валевская:

Залог успеха вуза, прежде всего, заключается в умелом управлении. Лидер университета Сергей Васильевич Кивалов и его команда задумывает и реализует самые масштабные проекты. Таких креативных и умелых людей мало в Украине. На таких людях держится наша страна, и на них мы возлагаем наши надежды. Академия не останавливается в своем развитии. Мне хотелось бы пожелать дальнейшего процветания этому вузу.

Очень волнительно было ожидать оглашения жюри: кто же из 20 финалисток конкурса займет место на пьедестале почета.

В число мужской половины жюри вошел президент Ассоциации переводчиков и филологов Украины, директор центра переводов Нахль Фесаль:

Национальный университет «Одесская юридическая академия» давно зарекомендовал себя в международном образовательном пространстве. Он стремительно развивается, завоевывая авторитет среди других престижных вузов. Этот вуз является сегодня не только центром науки и образования в Украине, но и центром общественной и культурной сферы.

Пока судьи решали, кому из девушек отдать пальму первенства, на сцене подводили итоги еще одного конкурса – Мисс и Мистера Инстаграм. Жизнь не стоит на месте, практически все без исключения активно пользуются этой социальной сетью. Сегодня Инстаграм уверенно выявляет новых лидеров, новые предпочтения и устремления, формирует общественное сознание. И с этим уже нельзя не считаться. Вот и решили организаторы: отчего бы к празднованию Дня университета не отметить студентов, которые уже успели стать настоящими звёздами социальной сети, получив больше всего лайков?

Мисс Инстаграм стала Юлианна Домбровская, а Мистером Инстаграм –Станислав Козориз. Ребятам вручены специальные призы, а их имена теперь известны всей академии. Подарки вкупе с популярностью, которая им просто гарантирована, станут прекрасным напоминанием о феерическом праздновании 22-летия Одесской юридической академии.

Мистер Инстаграм, он же студент первого курса факультета прокуратуры и следствия НУ «ОЮА» Станислав Козориз сказал после оглашения победы:

Я очень благодарен руководству университета за новый конкурс, в котором мне довелось победить. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Я желаю родному вузу в день его рождения процветания и концентрации на новых достижениях.

А затем на сцену вновь вернулись красавицы Академия-2020. И тут уже членам жюри было не позавидовать. Что уже говорить, если сам председатель 5-го Апелляционного админсуда Александр Джабурия был в замешательстве:

Я сегодня представляю мужскую половину жюри в двух ипостасях: как бывший спортсмен, и как партнер Академии – председатель суда. Одесская юридическая академия хороша во всех своих проявлениях. В конкурсе не оставлены без внимания и структурные подразделения университета, где тоже учатся красивые и талантливые девушки. Очень сложно кому-то отдать предпочтение, они все превосходны. Хороший вуз, думаю, трудно с ним прощаться его выпускникам.

Говорят, что самое большое богатство Украины – это женщины. А когда женщина красива и умна, то это – совершенство. Конкурс «Мисс Академия» – тому подтверждение. То, что мы увидели сегодня,– это грация, талант и совершенство. 22 года для университета – это солидно, особенно, учитывая его стремительное развитие и достижения, сделанные за это время. Ведь это, без преувеличения, один из лучших вузов Украины. Но этого вуза просто не было бы, если бы не основоположник университета Сергей Васильевич Кивалов. Ему низкий поклон за это. Мишель Монтень сказал: «Знания – это естественное стремление человека». Пусть же коллектив университета, его студенты и преподаватели, совершенствуют себя, стремятся к знаниям и совершенствуют свой вуз,

- отметила директор Областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова.

Да, в стенах Аlma mater девушки не только получают качественные знания, что позволяет им строить успешную карьеру, но и имеют условия и возможности заниматься творчеством и реализовывать свои таланты. И этот конкурс им запомнится надолго.

Хочу поблагодарить Сергея Кивалова за ежегодное приглашение на этот праздник молодости и красоты в день рождения Академии. Я желаю университету развития и процветания,

– сказала член жюри Кира Кокс, стилист-дизайнер одежды и украшений.

Подарков от спонсоров и партнеров в этот вечер было много, их получили все участницы конкурса. Это: два плазменных телевизора от ресторанов «Риф» и «Юг», Apple iPhone 11 и Apple iPhone 11 PROот генерального спонсора банка «Пивденный», специальный приз от Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова – путевка в Карпаты на двоих, турагентство «FORTUNA WAY» дарит незабываемый тур по Европе, кожанные аксессуары от Департамента переводов, дизайнерские украшения от модного дома «Кира Кокс», цветы от общественной организации «Мангуст», модные аксессуары от мультибрендового бутика «Numero 05», сертификаты на вкусные ужины на 2х персон от «Пицерия «1974-Пицца,Бургер,Бир», модные аксессуары от украинского бренда «DiaDia», постельное белье люкс класса от торговой марки «Meri Stesh», сертификат на очаровательную улыбку от стоматологической клиники Международного гуманитарного университета, профессиональная фотосессия от фотостудии «Be photo» и «Румба фото», курс по инстаграм фотографии от магазина «Цитрус», подарки от торговой сети «Презента», сертификаты на посещение салона красоты «Студия 1», подарочные сертификаты на макияж от салона «Upgrate space», билеты на представления от «Дома клоунов», на концерты известных исполнителей от Одесской областной филармонии, билеты в Биопарк и Дельфинарий Немо.

Кульминацией вечера стала торжественная коронация Мисс. Как же распределились звания и титулы? Короны увенчали головки сразу четырех победительниц.

Поскольку в конкурсе приняли участие девушки, обучающиеся в структурных подразделениях НУ «ОЮА» в Николаеве, Черновцах, Ивано-Франковске, было решено ввести новый титул – Мисс Академия –Региональная. Его вместе с короной получила студентка из Черновицкого филиала – Мария-Карина Волошина, выступление которой никого не могло оставить равнодушным.

Очень было неожиданно, если честно. Даже подарки – не ожидала, что будет настолько масштабно. Большая благодарность за то, что я принимала участие и могла представить наш город. Для меня это – большая честь, спасибо, – призналась Мария-Карина Волошина

Второй Вице-мисс стала студентка факультета психологии, политологии и социологии первокурсница Елизавета Гордиенко, чье замечательное пение запомнится участникам праздника надолго:

Я очень рада, что поучаствовала в таком масштабном конкурсе. Я получила много эмоций, я набралась много нового опыта. Может быть, это ступенька в модельный бизнес, я никогда об этом не задумывалась. Но после участия в этом шоу я поняла, что это действительно того стоит,

– заявила Вторая «Вице-мисс Академия-2020» Елизавета Гордиенко

Анна Коробченко, студентка второго курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции, заняла почетное второе место:

На самом деле это успех, это большая мотивация двигаться дальше. Начинать что-то новое, показывать себя, проявлять. Я благодарна организаторам за такой конкурс, он дал возможность показать себя, свои таланты, защитить звание факультета. Потому что я учусь на лучшем факультете ГХЮ. Спасибо за возможность выступать в таком зале, спасибо спонсорам за подарки. Я довольна на все сто,

– сказала после оглашения Анна Коробченко, первая «Вице-мисс Академия-2020»

Ну, а победа вместе с главной короной досталась Юлии Крачун, студентке 3-го курса факультета прокуратуры и следствия. Ее пластику и танцы высоко оценили все члены жюри, а зрители устроили длительную овацию.

«Мисс Академия-2020» Юлия Крачун была счастлива:

Мое сердце наполнено благодарностью каждому, кто сегодня за меня болел, кто поддерживал меня на протяжении всего этого времени. Быть Мисс-Академия-2020 для меня – большая честь. Хочу выразить огромную благодарность Сергею Васильевичу Кивалову: спасибо вам большое за эти эмоции, за этот вечер.

Председатель жюри Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов подвел краткие итоги конкурса:

Хочу отметить: жюри единогласно приняло это решение. Мы оценивали не только внешние данные. Юля, действительно, очень красивая. Но она еще и талантливая. Она профессионально танцует. Она у нас настоящий мастер спорта по бальным танцам. Она показала настоящий мастер-класс, то, что она может и к чему нужно стремиться девушкам. Мы оцениваем таланты, которые каждый имеет. А Юля сделала всё, чтоб показать лучший танец, который был на этой сцене.

Завершилось празднование Дня Академии дискотекой от известного диджея Вегаса.

Пусть впереди у участников конкурса будет много заслуженных побед, новые вершины и завоевания, учеба, защиты дипломов и диссертаций, карьерный рост по профессиональной лестнице, успешная работа.

Но и эта яркая и прекрасная страница их студенческой жизни, с лентами, коронами, цветами и овациями, останется на всю жизнь.