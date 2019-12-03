 Финал конкурса «Мисс Академия – 2020»: Одесская Юракадемия с размахом отметила 22-летие

Празднование Дня Национального университета «Одесская юридическая академия» по традиции завершилось ярким красочным шоу – финалом конкурса «Мисс Академия».
Для празднования дня рождения Академии был выбран самый вместительный зал Одессы. Но даже он не мог вместить всех гостей, праздника, которых было в этот вечер около двух тысяч человек. Студенты и преподаватели, многочисленные партнеры, коллеги, друзья,– поздравляли и принимали поздравления с этим замечательным днем.
Самые добрые слова благодарности звучали в адрес основоположника Одесской юридической академии, его лидера и президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова. И он не скрывал гордости за свое детище:
За эти год университет вырос, обрел статус и престиж. Появляются все новые факультеты и специальности. Сегодня здесь в Одесской юридической академии и ее подразделениях обучаются более 20 тысяч студентов.
Все 22 года, с самого первого года, в университете проводится среди студенток конкурс красоты и молодости «Мисс Академия».
Одесситки всегда славились особенным шармом и привлекательной внешностью. Они умеют произвести впечатление и готовы отстаивать свое первенство и лавры победительницы. Студентки этого прославленного вуза, будущие юристы, адвокаты, судьи и прокуроры, журналисты и политологи, – тоже умеют выглядеть на все сто. И ежегодный конкурс красоты «Мисс Академия» это блистательно доказывает.
Мы гордимся нашими студентками, ведь мы оцениваем не только красоту девушек, но и их таланты. Чтобы стать финалистками конкурса, девушки проходят несколько конкурсных этапов, четвертьфинал и полуфинал, это большой труд. Они участвуют в бесплатных концертах, которые проходят в Ротонде Городского сада, выезжают в детские дома и приюты, организуют благотворительные акции. Они чувствуют сострадание и боль другого человека, а это очень важно.
Вероника Шувалова, в прошлом Мисс Академия-2017 и Мисс-Одесса-2018 скоро завершит свое образование в Одесской юридической академии и станет магистром права. На этом вечере девушка была членом жюри, и ей было поручено поздравлять победительниц конкурса:
В этот праздничный вечер победителей и подарков было много. Сначала были объявлены имена тех, кто получил заслуженное звание «Преподаватель года».
Сохраняя прекрасные традиции вуза, здесь закладывают новые обычаи и традиции, и они становятся частью жизни. Так, к празднованию 20-летия Национального университета «Одесская юридическая академия» было учреждено звание «Преподаватель года». Кому – это решают сами студенты, путем голосования, выбирая лучших, по их мнению, наставников. Этот конкурс сродни народному признанию, вдохновляющий многих преподавателей не просто давать студентам фундаментальные знания, но и с неизменной доброжелательностью, творчески, нестандартно подходить к проведению лекционных и семинарских занятий; делать, все, чтобы лекции были интересными и запоминающимися. Чем не стимул повышать свой уровень профессионализма, а значит и качество образования?!
В этом году лучшими преподавателями были признаны сразу три педагога. Это доцент кафедры политических исследований Артем Кройтер, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения Анна Гудзь и доцент кафедры международного европейского права Павел Войтович.
Интересно, что звание «Лучший преподаватель года» Павел Войтович получает уже второй раз. Впервые такое решение студенты вуза приняли еще в 2017 году:
Из 22 двух лет существования вуза, Павел Войтович работает в университете 14 лет, с 2005 года. Свободно владея английским и немецким языками, педагог читает эти дисциплины на четырех языках. И неожиданно для самого себя «лучший преподаватель года» написал ко дню рождения родной Академии поздравление, в поэтической форме:
С новым годом, наш второй дом!
И сквозь годы приятно быть частью неотъемлемой
И рассказывать дорогим и близким – о дорогом.
О международном праве во всех его проявлениях,
Особенно, о праве как справедливости,
Нести в аудитории хорошее настроение,
Радеть о результативности и правдивости,
Знать благодаря внутреннему стержню, академическим учителям,
Что главная ценность – человек.
А суть его познается не по степеням, но по делам.
Виват, Академия! Виват вратам законности, учености навек!
Гостям этого праздника молодости и красоты была представлена интересная концертная программа. А ведущие конкурса не давали скучать между дефиле конкурсанток.
Но, конечно, с особым нетерпением все ждали очередного появления участниц конкурса. Ведь в зале, наряду с гостями, находились однокурсники девушек, родственники, пришедшие их поддержать. У каждой из девушек было три возможности заявить о себе. Это общий выход и два представления. Это была демонстрация талантов, с песнями и танцами, все на достаточно высоком уровне. Некоторые девушки подготовили видеоролики, чтобы рассказать подробней о себе, о той деятельности, которую они ведут, какие цели ставят перед собой. И в финале был уже традиционный выход в вечерних платьях. Членам жюри и гостям праздничного вечера было на что посмотреть.
В число членов жюри конкурса вошел руководитель Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк:
В жюри также входила аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия», певица Наталья Валевская:
Очень волнительно было ожидать оглашения жюри: кто же из 20 финалисток конкурса займет место на пьедестале почета.
В число мужской половины жюри вошел президент Ассоциации переводчиков и филологов Украины, директор центра переводов Нахль Фесаль:
Пока судьи решали, кому из девушек отдать пальму первенства, на сцене подводили итоги еще одного конкурса – Мисс и Мистера Инстаграм. Жизнь не стоит на месте, практически все без исключения активно пользуются этой социальной сетью. Сегодня Инстаграм уверенно выявляет новых лидеров, новые предпочтения и устремления, формирует общественное сознание. И с этим уже нельзя не считаться. Вот и решили организаторы: отчего бы к празднованию Дня университета не отметить студентов, которые уже успели стать настоящими звёздами социальной сети, получив больше всего лайков?
Мисс Инстаграм стала Юлианна Домбровская, а Мистером Инстаграм –Станислав Козориз. Ребятам вручены специальные призы, а их имена теперь известны всей академии. Подарки вкупе с популярностью, которая им просто гарантирована, станут прекрасным напоминанием о феерическом праздновании 22-летия Одесской юридической академии.
Мистер Инстаграм, он же студент первого курса факультета прокуратуры и следствия НУ «ОЮА» Станислав Козориз сказал после оглашения победы:
А затем на сцену вновь вернулись красавицы Академия-2020. И тут уже членам жюри было не позавидовать. Что уже говорить, если сам председатель 5-го Апелляционного админсуда Александр Джабурия был в замешательстве:
Да, в стенах Аlma mater девушки не только получают качественные знания, что позволяет им строить успешную карьеру, но и имеют условия и возможности заниматься творчеством и реализовывать свои таланты. И этот конкурс им запомнится надолго.
Подарков от спонсоров и партнеров в этот вечер было много, их получили все участницы конкурса. Это: два плазменных телевизора от ресторанов «Риф» и «Юг», Apple iPhone 11 и Apple iPhone 11 PROот генерального спонсора банка «Пивденный», специальный приз от Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова – путевка в Карпаты на двоих, турагентство «FORTUNA WAY» дарит незабываемый тур по Европе, кожанные аксессуары от Департамента переводов, дизайнерские украшения от модного дома «Кира Кокс», цветы от общественной организации «Мангуст», модные аксессуары от мультибрендового бутика «Numero 05», сертификаты на вкусные ужины на 2х персон от «Пицерия «1974-Пицца,Бургер,Бир», модные аксессуары от украинского бренда «DiaDia», постельное белье люкс класса от торговой марки «Meri Stesh», сертификат на очаровательную улыбку от стоматологической клиники Международного гуманитарного университета, профессиональная фотосессия от фотостудии «Be photo» и «Румба фото», курс по инстаграм фотографии от магазина «Цитрус», подарки от торговой сети «Презента», сертификаты на посещение салона красоты «Студия 1», подарочные сертификаты на макияж от салона «Upgrate space», билеты на представления от «Дома клоунов», на концерты известных исполнителей от Одесской областной филармонии, билеты в Биопарк и Дельфинарий Немо.
Кульминацией вечера стала торжественная коронация Мисс. Как же распределились звания и титулы? Короны увенчали головки сразу четырех победительниц.
Поскольку в конкурсе приняли участие девушки, обучающиеся в структурных подразделениях НУ «ОЮА» в Николаеве, Черновцах, Ивано-Франковске, было решено ввести новый титул – Мисс Академия –Региональная. Его вместе с короной получила студентка из Черновицкого филиала – Мария-Карина Волошина, выступление которой никого не могло оставить равнодушным.
Второй Вице-мисс стала студентка факультета психологии, политологии и социологии первокурсница Елизавета Гордиенко, чье замечательное пение запомнится участникам праздника надолго:
Анна Коробченко, студентка второго курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции, заняла почетное второе место:
Ну, а победа вместе с главной короной досталась Юлии Крачун, студентке 3-го курса факультета прокуратуры и следствия. Ее пластику и танцы высоко оценили все члены жюри, а зрители устроили длительную овацию.
«Мисс Академия-2020» Юлия Крачун была счастлива:
Председатель жюри Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов подвел краткие итоги конкурса:
Завершилось празднование Дня Академии дискотекой от известного диджея Вегаса.
Пусть впереди у участников конкурса будет много заслуженных побед, новые вершины и завоевания, учеба, защиты дипломов и диссертаций, карьерный рост по профессиональной лестнице, успешная работа.
Но и эта яркая и прекрасная страница их студенческой жизни, с лентами, коронами, цветами и овациями, останется на всю жизнь.