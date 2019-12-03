Международный гуманитарный университет готов оказать помощь пострадавшим из-за пожара в экономическом колледже

В Одесском городском совете состоялось экстренное совещание с участием мэра Геннадия Труханова, а также почетного гражданина города Одессы и Одесской области, Президента Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова, на котором рассматривались вопросы оказания помощи пострадавшим от пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В частности, речь шла о распределении студентов и преподавателей в другие учебные учреждения города, чтобы можно было продолжить учебный процесс.

Поскольку вы создали лучший вуз в Украине и колледжи, знаете, как никто, систему высшего образования в нашей стране, можете подсказать нам и помочь найти пути решения данной задачи,

- обратился городской голова к Сергею Кивалову.

В пострадавшем от пожара здании по информации из разных источников в среднем обучались около 500 человек. По мнению Сергея Кивалова, неправильным будет расформировывать группы и распределять детей в разные учебные заведения по несколько человек. Международный гуманитарный университет готов в полном объеме принять всех студентов, чтобы они продолжили обучение по своим специальностям – лицензионный объем позволяет это осуществить. Также у вуза есть все возможности обеспечить рабочим местом каждого преподавателя.

Мы готовы обеспечить учебным процессом всех студентов, которые обучались в этом колледже. Нам не нужно увеличивать лицензионный объем, у нас есть резерв – Международный гуманитарный университет готов принять стопроцентное количество студентов и преподавателей. Дети должны заниматься в хороших условиях, потому что они пережили стресс, с ними еще несколько дней должны работать психологи. Условия для учебы должны быть нормальными. Я уже общался по этому поводу с Министром образования и науки Украины и проинформировал, что мы готовы оказать реальную помощь. МГУ и Национальный университет «Одесская юридическая академия» предоставят бюджетные места всем студентам, которые обучались на бюджете, и сохранят стоимость контракта для тех, кто обучался на контрактной основе. Я знаю этот колледж, знаю его выпускников, потому что многие из них после окончания, как правило, поступают к нам сразу на второй курс и учатся и в МГУ, и в Национальном университете «Одесская юридическая академия,

- отметил Сергей Кивалов.

Подведя итоги экстренного совещания, принято решение о создании комиссии по проверке соблюдения техники пожарной безопасности в студенческих общежитиях. Например, по правилам безопасности в общежитиях запрещено использовать электронагревательные приборы, но студенты грубо нарушают эти правила. Помимо обогревателей, электрочайников, плоек, в ход идут даже электрические простыни, что является грубейшим нарушением.

После трагедии студенты-волонтеры из МГУ и Одесской Юракадемии организовали сдачу крови, сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших.

Сергей Кивалов напомнил также о том, что скоро в нашем городе будет введен в эксплуатацию масштабный социальный проект – первая в стране Международная академическая школа «Одесса».

На этапе строительства нами предусмотрены: система пожарной сигнализации, система оповещения – руководство эвакуацией людей, система дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода, локального газового пожаротушения. В том числе, данные противопожарные системы будут соответствовать требованиям по инклюзивности зданий и сооружений. В школе, как и в других учреждениях массового скопления людей, все должно соответствовать высокой степени безопасности. И главная задача – реализовать эту программу на национальном уровне.

Именно поэтому считаю первоочередным обратить особое внимание на необходимость выделения средств из бюджета города, области и страны на обеспечение медицинских, учебных и других коммунальных учреждений качественным и современным оборудованием противопожарных систем в соответствии с требованиями действующих строительных норм. Данные средства должны быть заложены отдельной строкой, чтобы их нельзя было использовать для других целей.

Думаю, этот очередной горький пример станет последним и позволит нам решать стратегические проблемы, которые стоят перед обществом, - отметил Президент МГУ и Одесской Юракадемии.

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса относится к ведению Министерства образования и науки. Пострадавший корпус колледжа находится на балансе области. Известно, что в целях экономии здание не отапливалось, хотя к самому дому теплоподача была подключена. Экспертиза пока не установила размер ущерба, нанесённый техническому состоянию здания, однако, по предварительной оценке, на его восстановление потребуется не один год. В результате пожара погибла 17-летняя девушка, пострадали 24 человека, 14 считаются пропавшими без вести.