Венецианская комиссия: закон о языке надо менять

В выводе комиссии говорится, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике, чтобы эта проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине.

Закон Украины о государственном языке не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. Об этом говорится в выводах Венецианской комиссии.

Для обеспечения баланса, считают в комиссии, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

Комиссия считает, что Украина должна внести в закон о языке следующие изменения:

- пересмотреть положения закона, предусматривающие разное отношение к языкам коренных народов, языкам нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языкам нацменьшинств, которые не являются официальными языками ЕС;

- отменить механизм подачи жалоб и введения санкций или по крайней мере ограничить его использование только публичной сферой и в самых крайних случаях;

- отменить статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах;

- снизить квотные требования к контенту на украинском языке;

- разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах;

- возможность распространения материалов предвыборной агитации на других языках, кроме украинского, не должна ограничиваться районами компактного проживания меньшинств;

- предусмотреть четкие исключения по использованию других языков, кроме украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, в общении со спасательными службами);

- отменить требование, согласно которому печатные СМИ должны выходить на языке меньшинств с одновременной версией на украинском языке;

- пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть исключительно на украинском языке.

Напомним, действующий до этого закон «Об основах государственной языковой политики» нисколько не ущемлял роль украинского языка и при этом давал возможность функционировать и развиваться другим языкам – в том числе и русскому. В компромиссном законе «Кивалова-Колесниченко» были учтены интересы всех граждан страны. Закон прошел все согласования, его признали соответствующим всем положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, его высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и других влиятельных органах. На период действия закона языковая проблема в Украине была решена.

Этот закон встретил огромную поддержку среди украинского народа – жителей Юга и Востока нашей страны. 10 августа он вступил в силу, а уже 13 августа, Одесский городской совет на внеочередной сессии принял решение, согласно которому русский язык получил в городе статус регионального. Такую инициативу поддержали 73 депутата из 111 присутствующих. 15 августа 2012 года на внеочередной сессии Одесский областной совет (вопрос № 1 сессия № 14, 15.08.2012) 98 голосами из 100 принял решение о реализации в регионе положений "языкового" закона, который предусматривает предоставление русскому языку статуса регионального. Документ принят в рамках реализации положений закона "Об основах государственной языковой политики".

Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

В 2017 году депутаты ряда местных советов (Тарутинского, Болградского и Ренийского райсоветов, Ивановского, Ананьевского, Раздельнянского, Березовского, Белгород-Днестровского, Лиманского, Николаевского, Килийского, Подольского районных и Арцизского городского советов) и не только Одесской области поддержали положения закона «Кивалова - Колесниченко». Эта позиция была вновь подтверждена новой резолюцией Парламентской ассамблеи совета Европы № 2196 (2018), а согласно последнему соцопросу, проведенному Центром социологических и политических исследований «Аргумент» 77 процентов одесситов, говорят дома на русском языке, то есть считают его родным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

Согласно еще одному проведенному социологическому опросу Центра этнических и политических исследований «Лад», в Одессе 73% опрошенных считают правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с законом «Об основах государственной языковой политики»,.

23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона, принятого в 2012 г.. Однако, исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

В июле 2014 года 57 нардепов обратились в Конституционный Суд (КСУ) с требованием признать закон «Кивалова-Колесниченко» неконституционным.

Целых четыре года этот вопрос не рассматривался и новый состав КСУ 28 февраля принял решение относительно соответствия Конституции Закона "О принципах государственной языковой политики" № 5029-VI. Новые члены Конституционного суда Украины решили ознаменовать начало своей работы скандалом и выдали решение, которое мало поддается не то, что логике, но и правовому обоснованию.

Суд не признал сам текст закона неконституционным, а только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции – некие нарушения депутатов при нажимании кнопок. Аргументация не конституционности – абсолютно несостоятельна. Таким образом, создан прецедент, который позволяет, руководствуясь теми же мотивами, отменить практически 99% законов, принятых Верховной Радой Украины VIII созыва. Чего только стоят действия экс-спикера парламента Андрея Парубия при «протягивании» нужных власти законов, когда он ставил на голосование законопроекты по многу раз, грубо нарушая Регламент.

В то же время удалось добиться отсрочки до 2023 года вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании», значительно ущемляющего языки нацменьшинств. Документ был направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая предложила внести изменения в 7-ю статью — относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке.

В своем заключении от 8 декабря 2017 года Венецианская Комиссия, где Сергей Кивалов представлял Украину на протяжении 8 лет, не видит причин, которые оправдывали бы разное обращение Закона «Об образовании» с национальными меньшинствами, говорящими на официальных языках Европейского Союза, — и русскоязычными гражданами Украины. Не находит оправдания такая «новелла» Закона «Об образовании» как императивное ограничение преподавания на русском языке (ограничение русского языка как языка преподавания всех предметов школьной программы) только 4-мя классами начальной школы.

Венецианская Комиссия раскритиковала такое «понижение статуса русского языка», признав проблемой неравное обращение с русскоговорящими гражданами. Венецианская Комиссия считает вероятным, что оно нарушает принцип недискриминации, и есть вопросы к его конституционности (может противоречить статьям 10 и 24 Конституции).

Венецианская Комиссия заключила, что статус русского языка, как второго после государственного по широте использования, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.

Комиссия особо отметила, что, как минимум, некоторые выдающиеся государственные и коммунальные русскоязычные школы в Украине нужно сохранить — как часть исторической и культурной идентичности заинтересованных общин, что такие школы следует определить путем консультаций с представителями русского меньшинства. Это необходимо для того, чтобы сохранить мир и хорошие межэтнические отношения в обществе, и это в интересах всего народа Украины. Что же касается частных школ в Украине (и русскоязычных и других) — то их Комиссия рекомендовала полностью изъять из-под ограничений языка преподавания статьи 7 нового Закона.

Так же, Венецианская Комиссия не согласилась с доводами о неприменимости разработанного Закона «О принципах государственной языковой политики», принятого в 2012 году.