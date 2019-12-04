Зеленский объявил 8 декабря национальным днем траура по погибшим в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине 8 декабря национальным днем траура по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем", - написал Зеленский.

Также президент отметил, что это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей и для всех граждан Украины.

Согласно указу №892/2019, который президент подписал сегодня на всей территории Украины в день траура должны приспустить государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, отменить развлекательно-концертные мероприятия, а также внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Также отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сегодня ночью возросло до 8 человек.

Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания. В городе объявили днями траура 5 и 6 декабря.