Укрепление сотрудничества Украины и КНР в образовательной сфере 

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет приняли у себя китайскую делегацию и заключили Меморандумы о сотрудничестве сразу с несколькими ведущими вузами.

25 высших учебных заведений провинции Цзянси были представлены на выставке образования, открывшейся в Одессе. Руководители китайских вузов совершили долгий «шелковый путь» из Китая в Украину, чтобы познакомить посетителей с системой образования своей страны и заинтересовать одесситов. Ознакомиться с процессом и условиями обучения на выставке можно было лично, благо, в переводчиках недостатка не было, и с помощью презентационных буклетов и брошюр.

Подобная масштабная выставка происходит в Одессе впервые.

Вот что рассказал на открытии выставки консул Генерального консульства КНР в Одессе Фэн Цзюань:

Для провинции Цзянси и Одессы характерны исторические и культурные традиции и высокое внимание к развитию образования. Мы надеемся, что впереди у нас – активное сотрудничество в плане образования, что теперь китайские и одесские вузы будут напрямую общаться и сотрудничать, проводить исследования в различных областях науки. Одесса является идеальным местом для китайских студентов, чтобы продолжать образование. Здесь очень красиво, и развитию образования уделяют большое внимание. А мы, в свою очередь, приглашаем одесских студентов на учебу в наши институты.

Самые почетные места в первых рядах большого зала отеля «Бристоль» заняло руководство одесских вузов. В открытии выставки также приняли участие преподаватели и студенты различных учебных заведений города.

В торжественной церемонии открытия выставки участвовали: председатель Одесского облсовета Сергей Парашенко, и.о. Генерального консула КНР в Одессе Чэнь Юйжун, исполняющий обязанности представителя МИД Украины в Одессе Сергей Орлов, заместитель Генерального директора управления образования провинции Цзянси Ван Лисия, председатель Совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко и другие официальные лица. Обе стороны проявили большой интерес в установлении контактов.

В числе высших учебных заведений, с которыми заинтересованы сотрудничать в Китае, – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет. В этих вузах уже сложились культурные и образовательные связи с Китайской народной республикой.

Так, в мае этого года был подписан договор о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и издательским альянсом Народного университета в Пекине. Теперь публикации одесских ученых и преподавателей будут выходить в Китае, а украинцам станут доступны работы китайских ученых.

Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов оценил значимость происходящего в Одессе события:

Это важно не только для Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, но и в целом для Одесской области. Думаю, наш город был выбран неслучайно. В многонациональной Одессе представлена и китайская диаспора. Теперь одесские студенты будут выезжать для обучения и стажировки в Китай, а студенты из Китая приедут в наши высшие учебные заведения. Китай – это страна, с которой интересно сотрудничать во многих сферах, в том числе, и в гуманитарной. Не случайно товарооборот между нашими странами год от года возрастает. У молодых украинцев сегодня высоко стремление изучать китайский язык. Меморандумы только подписаны. А наша студентка МГУ Елизавета Рубан – победительница конкурса Института Конфуция «Мост китайского языка», сейчас обучается в Шанхае на магистратуре. Благодаря тесным связям с Институтом Конфуция наши студенты проходят обучение в Харбинском инженерном университете и в университете города Ухань. Мы предвосхитили сегодняшнее событие, которое стало результатом таких образовательных связей. Теперь, надеюсь, будут заключаться контракты, взаимовыгодные для наших стран.

Торжественная церемония подписания Меморандумов между вузами КНР и Одессы под традиционные китайские мелодии оказалась довольно продолжительной, около часа. Еще бы, ведь было подписано, с соблюдением всех формальностей, более сорока (!) соглашений и договоров.

Чэнь Юйжун, и.о. Генерального консула КНР в Одессе, не скрывала эмоций:

Сегодня большой праздник в сфере образования для университетов Одессы. Ведь почти двадцать лет не было такого события международного значения. Среди 25 вузов, которые тут показаны, есть многие выдающиеся заведения. Их представляют ректоры, проректоры, которые являются учеными в разных областях науки. Провинция Цзянси и Одесская область могли бы хорошо взаимодополнять друг друга, ведь они обладают большим потенциалом в сфере образования. Нынешняя выставка и подписание меморандумов – это большой шаг в наших отношениях, который имеет важное значение и дает новый импульс для укрепления сотрудничества в сфере образования.

Но то, что в других вузах пока только является перспективой, на факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета уже получило развитие. В трех группах факультета основной язык обучения – китайский, таков уровень востребованности. Преподают в них носители языка. Ежегодно студенты факультета участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Теперь задача на ближайшее будущее – более тесное и эффективное взаимодействие университетов двух стран.

В открытии выставки участвовали и студенты разных вузов, включая МГУ Студентка второго курса факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета Александра Златовласова – одна из тех, кто изучает китайский язык:

Китайском я заинтересовалась в шесть лет. МГУ мне дал возможность овладения этим сложным языком. На факультете лингвистики и перевода я изучаю не только его, но и китайскую культуру. В нашем университете ежегодно проходят конкурсы: «Китайская письменность», «Мост китайского языка», победителем которого я стала в прошлом году. Я дважды посещала Китай. В первую свою поездку я была в Пекине и в Харбине, училась в Харбинском университете. Второй раз я посетила эту страну прошлым летом, была в Шанхае и Харбине. Думаю, в будущем стать переводчиком, педагогом или филологом.

Все это китайские гости могли сами оценить, увидев воочию. По завершении выставки и подписания Меморандумов Сергей Кивалов пригласил китайских гостей посетить Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.

Для делегации КНР провели экскурсию по двум ведущим вузам Одессы. Представители высшего образования Цзянси ознакомились с материально-технической базой вузов, которые занимают лидирующие позиции по многим показателям.

За всю историю университета у нас не было такой представительной делегации – около восьмидесяти человек,– заметил Сергей Кивалов. –Мы рады видеть и общаться с нашими китайскими гостями. Студенты даже заварили им китайский чай. Мы показали им структуру нашего университета. Провели в библиотеку, в читальный зал, в наши учебные классы, IT-центр, чтобы наши гости видели, что в наших вузах уровень подготовки довольно высокий. Следующим будет уже наш визит в Китай, в провинцию Цзянси. Представителей образования Китая интересуют практически все дисциплины, которые преподают у нас: право, психология, политология, социология, кибербезпасность и информационные технологии.

Экскурсию по Международному гуманитарному университету для китайской делегации вместе с ведущими преподавателями провел ректор МГУ Константин Громовенко:

Международный гуманитарный университет заключил договоры с двумя вузами Китая. Первый готовит экономистов. Второй специализируется в области медицины. Но в целом мы уже восемь лет сотрудничаем с вузами Китайской Народной республики. Из ста пятидесяти человек, которые изучают китайский язык на факультете лингвистики и перевода, девять студентов, у которых хороший уровень китайского и английского языков, сейчас находятся на стажировке в Китае, с дальнейшей перспективой трудоустройства в КНР. Теперь наше сотрудничество еще больше расширится. Кроме студентов, на стажировку будут отправляться в Китай и преподаватели.

Китайские гости, осмотрев Международный гуманитарный университет, побывали и в университетской Стоматологической клинике, где студенты МГУ проходят практику.

Вице-президент Университета Синьу Ли Мин признался, что очень рад сотрудничеству, надеется на положительную динамику в будущем и пообещал, что после подписания контракта одесские студенты тоже увидят много интересного, отправившись на стажировку в Китай.

А и.о. Генконсула КНР в Одессе Чэнь Юйжун была в восхищении от теплого приема, который устроил Сергей Кивалов китайским партнерам.

В завершение встречи заместитель Генерального директора управления образования провинции Цзянси Ван Лисия признался:

То, какой вуз смог создать Сергей Кивалов, произвело на нас неизгладимое впечатление. Этот университет – один из самых современных в Украине. И мы будем углублять и расширять наше дальнейшее сотрудничество.

Технологический и финансовый рост Китая хорошо известен далеко за его пределами. Это вторая экономика мира после США и первая по соотношению ВВП и покупательной способности. Высшее образование в Китае - это высокое качество программ, возможность интегрироваться в культуру Поднебесной. В Китае уже обучается более 300 000 студентов из 175 стран, и число желающих ежегодно растет. А подписанные договоры о сотрудничестве ведущих китайских вузов с Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом откроют новый этап плодотворного сотрудничества между нашими странами в образовательной сфере.