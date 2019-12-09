Укрепление сотрудничества Украины и КНР в образовательной сфере 

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет приняли у себя китайскую делегацию и заключили Меморандумы о сотрудничестве сразу с несколькими ведущими вузами.
25 высших учебных заведений провинции Цзянси были представлены на выставке образования, открывшейся в Одессе. Руководители китайских вузов совершили долгий «шелковый путь» из Китая в Украину, чтобы познакомить посетителей с системой образования своей страны и заинтересовать одесситов. Ознакомиться с процессом и условиями обучения на выставке можно было лично, благо, в переводчиках недостатка не было, и с помощью презентационных буклетов и брошюр.
Подобная масштабная выставка происходит в Одессе впервые.
Вот что рассказал на открытии выставки консул Генерального консульства КНР в Одессе Фэн Цзюань:
Самые почетные места в первых рядах большого зала отеля «Бристоль» заняло руководство одесских вузов. В открытии выставки также приняли участие преподаватели и студенты различных учебных заведений города.
В торжественной церемонии открытия выставки участвовали: председатель Одесского облсовета Сергей Парашенко, и.о. Генерального консула КНР в Одессе Чэнь Юйжун, исполняющий обязанности представителя МИД Украины в Одессе Сергей Орлов, заместитель Генерального директора управления образования провинции Цзянси Ван Лисия, председатель Совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко и другие официальные лица. Обе стороны проявили большой интерес в установлении контактов.
В числе высших учебных заведений, с которыми заинтересованы сотрудничать в Китае, – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет. В этих вузах уже сложились культурные и образовательные связи с Китайской народной республикой.
Так, в мае этого года был подписан договор о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и издательским альянсом Народного университета в Пекине. Теперь публикации одесских ученых и преподавателей будут выходить в Китае, а украинцам станут доступны работы китайских ученых.
Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов оценил значимость происходящего в Одессе события:
Торжественная церемония подписания Меморандумов между вузами КНР и Одессы под традиционные китайские мелодии оказалась довольно продолжительной, около часа. Еще бы, ведь было подписано, с соблюдением всех формальностей, более сорока (!) соглашений и договоров.
Чэнь Юйжун, и.о. Генерального консула КНР в Одессе, не скрывала эмоций:
Но то, что в других вузах пока только является перспективой, на факультете лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета уже получило развитие. В трех группах факультета основной язык обучения – китайский, таков уровень востребованности. Преподают в них носители языка. Ежегодно студенты факультета участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Теперь задача на ближайшее будущее – более тесное и эффективное взаимодействие университетов двух стран.
В открытии выставки участвовали и студенты разных вузов, включая МГУ Студентка второго курса факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета Александра Златовласова – одна из тех, кто изучает китайский язык:
Все это китайские гости могли сами оценить, увидев воочию. По завершении выставки и подписания Меморандумов Сергей Кивалов пригласил китайских гостей посетить Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.
Для делегации КНР провели экскурсию по двум ведущим вузам Одессы. Представители высшего образования Цзянси ознакомились с материально-технической базой вузов, которые занимают лидирующие позиции по многим показателям.
Экскурсию по Международному гуманитарному университету для китайской делегации вместе с ведущими преподавателями провел ректор МГУ Константин Громовенко:
Китайские гости, осмотрев Международный гуманитарный университет, побывали и в университетской Стоматологической клинике, где студенты МГУ проходят практику.
Вице-президент Университета Синьу Ли Мин признался, что очень рад сотрудничеству, надеется на положительную динамику в будущем и пообещал, что после подписания контракта одесские студенты тоже увидят много интересного, отправившись на стажировку в Китай.
А и.о. Генконсула КНР в Одессе Чэнь Юйжун была в восхищении от теплого приема, который устроил Сергей Кивалов китайским партнерам.
В завершение встречи заместитель Генерального директора управления образования провинции Цзянси Ван Лисия признался:
Технологический и финансовый рост Китая хорошо известен далеко за его пределами. Это вторая экономика мира после США и первая по соотношению ВВП и покупательной способности. Высшее образование в Китае - это высокое качество программ, возможность интегрироваться в культуру Поднебесной. В Китае уже обучается более 300 000 студентов из 175 стран, и число желающих ежегодно растет. А подписанные договоры о сотрудничестве ведущих китайских вузов с Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом откроют новый этап плодотворного сотрудничества между нашими странами в образовательной сфере.