Студенты одесских вузов побывали на Дне открытых дверей в налоговой службе

Традиционно в декабре Государственная налоговая служба в Одесской области проводит День открытых дверей. Познакомиться с работой налоговиков пришли студенты одесских вузов, среди которых – представители Национального университета «Одесская юридическая академия». Будущим юристам рассказали о перспективах службы в налоговых органах и об основных направлениях работы различных подразделений.

Наша ежедневная работа – это обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также создание комфортных условий для работы добросовестных налогоплательщиков. Потенциал молодежи сегодня должен стать главной силой для прогрессивного развития нашего государства, поэтому для налоговой службы очень важны такие мероприятия со студентами, которые учатся как на экономических, так и на юридических факультетах учебных заведений области,

- отметила и. о. руководителя ГУ ГНС в Одесской области Наталия Чеботарева.

В рамках сотрудничества с Государственной налоговой службой Украины в Одесской области студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» не только проходят практику, но и успешно трудоустраиваются в органах налоговой службы. На сегодня юридическое подразделение областной налоговой службы на 70% состоит из выпускников Юркадемии.

Работа очень интересная, она затрагивает не только узкую специализацию. Необходимы знания налогового, трудового, уголовного права, земельного законодательства, гражданского кодекса. Мы проводим разъяснительную работу – очень много консультаций, адвокатских запросов, рассмотрение жалоб налогоплательщиков. Одна из функций нашего подразделения - представительство интересов государственной налоговой службы в судах,

- поделилась начальник управления правового обеспечения Лали Заркуа.

На сегодняшний день налоговая служба постоянно развивается и модифицируется, поэтому, как и во всех органах государственной службы, здесь всегда нуждаются в новых, молодых кадрах.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» дает хороший базис для работы именно в юридическом подразделении нашей службы. Думаю, если эти ребята для себя выберут в дальнейшем службу именно как налоговика, им будет очень интересно. Потому что это уникальная работа, связанная со многими сферами, и они получат здесь такой всесторонний базис знаний и опыт работы, который им пригодиться и в других органах государственной службы, и правоохранительных органах, и частных структурах,

- рассказал руководитель кадровой службы Государственной налоговой службы в Одесской области Роман Кириленко.

Студентов также заинтересовала возможность стажировки в налоговой службе. Условия конкурса здесь достаточно непростые, а на некоторые должности могут претендовать одновременно до шести человек на место. Но это ребят не останавливает. Многие расценивают возможность работы в налоговой службе как успешный старт своей дальнейшей карьеры.