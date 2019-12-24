Судебная система – последний форпост демократии

17 октября было опубликовано решение Европейского суда по правам человека в деле о люстрации (дело «Полях и другие против Украины). В данном решении ЕСПЧ достаточно жестко описал нарушения Украиной статей Конвенции о защите прав человека при применении к чиновникам Закона «Об очищении власти».

В 2014 году я был членом Венецианской комиссии, и мы рассматривали вопрос законопроекта о люстрации. Тогда я еще говорил, что нельзя допустить принятие этого закона. Приезжал и министр юстиции Украины, и его заместитель. Обещали, что все пересмотрят, но нет, закон в Украине был принят в первоначальном виде, без учета каких-либо замечаний.

Напомню, что Венецианская комиссия, официально именуется Европейская комиссия за демократию через право — и это не пустые слова. Консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы, четко и неуклонно придерживается принципов демократии, обеспечивая максимальную социальную устойчивость в современном мире.

Права человека стали неотъемлемой частью системы международно-правовых норм и, вместе с тем, системы мер по защите этих прав, какими мы их знаем сегодня.

Закон «Об очищении власти» нарушает Конституцию и основные принципы соблюдения прав человека. Европейский суд по правам человека справедливо подчеркивает, что применение люстрационных мер к заявителям не допустимо только на основании того, что они занимали определенные посты на государственной службе в определенный период времени. Ведь ни в одном случае не утверждалось, что заявители сами совершали какие-либо преступления, направленные на подрыв демократических норм, верховенства закона, национальной безопасности, обороны или прав человека.

При этом Европейский суд по правам человека обоснованно указал, что украинские власти не смогли предоставить убедительные основания для оправдания люстрации в отношении лиц, которые до 1991 года просто занимали определенные должности в Коммунистической партии.

Суд отмечает, что несоразмерный характер меры люстрации особенно ярко проявляется в деле одного из заявителей работавшего в сфере сельского хозяйства. Не было представлено никаких серьезных аргументов в пользу того, что заявитель, местный чиновник, работающий в сельском хозяйстве, мог предположительно представлять угрозу для вновь установленного демократического режима. Национальные власти продемонстрировали полное игнорирование его прав,

— подчеркивает Европейский суд по правам человека.

Украинское правительство не стало себя утруждать и представило Европейскому суду по правам человека общие возражения, не проводя различия между жалобами. Правительство утверждало, что заявители либо не исчерпали доступные внутренние средства правовой защиты в стране, либо пропустили шестимесячный срок.

Показательно, что Конституционный Суд Украины, несмотря на исключительный общественный резонанс этого дела и не менее очевидную неконституционность Закона «Об очищении власти», до сего момента не вынес своего решения по данному делу, фактически самоустранившись от его решения.

В целом, стоит признать, что необоснованные задержки при рассмотрении административными судами дел граждан стали, к сожалению, нормой, в тех случаях, когда на суды оказывается политическое давление. А сами судьи, рассматривающие дела о люстрации, подвергались запугиванию со стороны сторонников люстрации среди членов парламента и исполнительной власти, и просто уличных активистов. На мой взгляд, это недопустимо. Полностью поддерживаю позицию Европейского суда по правам человека относительно того, что средство правовой защиты лишь в том случае можно считать эффективным, если оно действует без чрезмерных задержек.

Решения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, но к рекомендациям такого компетентного органа принято прислушиваться. У нас не прислушались. Тысячи человек пострадали от этого закона, среди них и достаточно молодые люди, которые еще не вышли на пенсии, работники правоохранительных органов. Тысячи опытных специалистов были уволены с работы, хотя они просто работали, выполняли свои прямые обязанности.

Я тогда предупреждал, а сегодня мы это наблюдаем воочию, что отстранение такого количества опытных специалистов принесло непоправимый урон нашему государству. Что это было человеческая глупость или воплощение чьей-то злой воли по целенаправленному разрушению государственности Украины?

Я предупреждал, что этот закон нельзя принимать, Украина понесет ответственность, так и случилось И вот, теперь мы пожинаем плоды принятого закона. Известно, что по поводу неправомерных действий в соответствии с Законом о люстрации, в Европейский суд по правам человека с жалобами обратились сразу несколько человек, эти обращения были рассмотрены и все жалобы удовлетворены. И сегодня Украина будет выплачивать каждому, кто обратится в Европейский суд по правам человека, значительные денежные средства из казны государства. Конституционный Суд Украины четыре с половиной года ждал решения Европейского суда по правам человека, а они могли принять свое, собственное решение. Побоялись. Зачем было доводить до решения Европейского суда? У нас нет денег, чтобы повысить зарплаты, пенсии, и при этом Украина будет выплачивать деньги тем, кто обратился в Европейский суд и выиграл дело.

Я предлагаю опубликовать имена всех чиновников, кто в свое время принимал закон о люстрации, чтобы всем стало понятно, кто несет ответственность за содеянное!

Говоря о ситуации, возникшей в связи с Законом о люстрации, необходимо отметить, что это, по сути, частный случай результатов судебной реформы и ее спорной эффективности. Без лишней иронии можно сказать, что она похожа на закон о люстрации и будет иметь те же последствия.

В заключение хочется подчеркнуть, что важно, чтобы в Украине четко знали, что все решения Европейского суда по правам человека выполняются. Эти решения являются непререкаемой нормой права для нашей страны, это записано в Основном Законе.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» регулярно получает все решения Европейского суда по правам человека, мы можем поделиться документами со всеми, кому это необходимо.

Не так давно Национальный университет «Одесская юридическая академия» очередной раз посетили сразу 4 судьи Европейского Суда по правам человека – Анна Юдковская, на протяжении 9 лет представляющая Украину, судья ЕСПЧ от Азербайджана - Латиф Гусейнов, судья, представляющий Армению - Армен Арутюнян и судья ЕСПЧ от Грузии - Ладо Чантурия. Судьи ЕСПЧ приняли участие в Международной научно-практической конференции «Юриспруденция Европейского суда по правам человека в цифровую эру». Вскоре мы планируем провести еще одну масштабную конференцию на тему «Внедрение практики ЕСПЧ в украинское законодательство». Все это мы делаем для того, чтобы наша страна стала по-настоящему европейской не на словах, а на деле!