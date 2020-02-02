Сергей Кивалов поздравил митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с Днем тезоименитства

Сегодня особенный, вдвойне торжественный день для Одесской епархии – день чествования святого мученика Агафангела и день тезоименитства Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского, носящего имя святого. Многие одесситы сегодня пришли на службу помолиться вместе с Владыкой Агафангелом, почти три десятилетия бессменно возглавляющим Одесскую кафедру.

Митрополичье служение по праву считается самым ответственным и самым сложным церковным служением. Ведь от митрополита требуется не только выполнять множество обязанностей, но и подавать достойный пример как для других священнослужителей, так и для своей паствы. Долгие годы Владыка смиренно несет свое служение, исполняя волю Господнюю во благо всех православных Одесского региона. А если учесть еще и то, что он взошел на митрополичью кафедру в тяжелейшие для Одесской епархии времена массового безбожия и распрей, не перестаешь удивляться великой мудрости и духовной силе Владыки Агафангела и тому, как много прекрасных качеств может сочетаться в одном человеке.

Истинный созидатель, он сделал все для того, чтобы наша родная Одесса вновь обрела статус православной столицы Украины. При непосредственном участии Владыки восстановлено до первозданного вида и построено с нуля множество храмов, среди которых и настоящая достопримечательность Одессы – единственный в нашей стране студенческий храм Святой мученицы Татианы. По его благословлению строится первая в Украине Международная академическая школа «Одесса», ориентированная на духовное воспитание детей. Совместно с митрополитом Агафангелом нами был подписан меморандум о создании первого в стране Центра юридической защиты Украинской Православной Церкви.

Преосвященнейший митрополит Агафангел приложил огромные усилия для установления дружбы между православными церквями разных стран: с миссией мира он посетил Канаду, США, Италию, Бельгию, Германию, Францию, Болгарию, Швейцарию, возглавлял паломнические делегации на Святую Гору Афон, в Иерусалим, на Кипр. И сейчас, в эти непростые для нашей страны годы Владыка делает все для того, чтобы избежать церковного раскола и сохранить единство среди верующих.

Для всех нас великая радость видеть, как возрождается и процветает православие на нашей земле, как истинная вера Христова находит отклик в сердцах многих людей. В знак высокого признания плодотворной просветительской деятельности Владыки, его усилий в деле воспитания студенческой молодежи в духе православных ценностей Ученым советом Национального университета «Одесская юридическая академия» было принято решение присвоить митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу звание Почетного доктора Honoris Causa нашего университета, прекрасно дополнившее коллекцию почетных церковных и светских наград Владыки. Высокое отличие послужило основой для еще более крепкой дружбы и тесного сотрудничества между нашим университетом и Одесской епархией! Низкий поклон Владыке за его неустанный труд и искреннюю молитву! В этот праздничный день хочется пожелать нашему Богом дарованному Наставнику здравия, радости и благодати! Божией помощи и заступничества небесного покровителя! Многая и благая лета!

— написал на своей официальной странице

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Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.