Сергей Кивалов: «Война в Афганистане ещё не одно десятилетие будет будоражить души тех, кто прошёл ее дорогами»

Сразу в нескольких странах 15 февраля обозначено как День памяти участников боевых действий на территории других государств – воинов-интернационалистов. Ровно 31 год назад последние советские войска покинули территорию Афганистана – так была завершена одна из самых кровопролитных и жестоких войн в новейшей истории, продлившаяся почти 10 лет. Около 160 тысяч украинцев воевали в той страшной войне, из них более трех тысяч погибли, более восьми тысяч получили ранения, стали инвалидами. В разы больше – искалеченных, пропавших без вести, пострадавших физически и морально. Кто-то смог вернуться к прежней жизни, и они постарались забыть о пережитом. Но для большинства Афган стал полосой отчуждения, не взятым рубежом, неизжитой обидой. Эта война ещё не одно десятилетие будет будоражить души тех, кто прошел ее дорогами, – десантников, танкистов, водителей, пограничников, и тех, кто не дождался своих родных и близких.

К сожалению, в нашей стране, да и в других постсоветских государствах оспаривается значимость тех событий, даются разные, порой негативные оценки участия в них Советского Союза. Но правительство тогда приняло такое решение, и эти воины, солдаты и офицеры исполняли свой интернациональный долг. А воевали они не только в Афганистане, но и в других горячих точках.

Сегодняшний день для всех нас несет двойственный смысл – это день памяти и скорби по тем, кто не вернулся и день чествования наших героев. Люди, под вражескими обстрелами отстаивавшие честь нашего государства, и сейчас, по прошествии многих лет, все еще в строю, на службе своей Родины – они принимают колоссальное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, проводя в школах и университетах уроки мужества.

Воины-интернационалисты Одесской области создали крупнейшие в нашей стране ветеранские организации – Одесский областной и городской союзы инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, благодаря активной деятельности которых тысячи ветеранов-афганцев и их семей смогли получить надлежащую материальную помощь и всестороннюю поддержку. Вместе нам удалось добиться установления надбавки к пенсии инвалидам-афганцам, которая выплачивается именно в Одесской области.

Горький опыт Афгана таков, что победителей на войне не бывает. Проигрывают все. Следует помнить историю, вынести для себя урок и не допускать повторения, решая конфликты путем дипломатии, путем переговоров. Следует прекратить военные действия и восстановить мир в нашей стране, чтобы не проливалась кровь, чтобы не гибли юноши, молодые мужчины.

По случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана я хочу пожелать нашим доблестным воинам-афганцам здоровья и оптимизма, долгих лет жизни и заслуженного уважения со стороны государства! Пусть мирная жизнь и забота родных и близких помогут забыть все тяготы той войны, а осознание своего героизма не дает пасть духом и вселяет веру в будущее! Виват, шурави!

— написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.