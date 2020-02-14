 По случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана в Одессе торжественно прошла колонна воинов-интернационалистов

Ежегодно 15 февраля воины-афганцы собираются вместе, чтобы вспомнить друзей, родных, близких, тех, кто под вражескими прицелами добросовестно исполнял свой интернациональный долг в песках далекого Афганистана. В этот день 31 год назад, в 1989-м, эта тяжелейшая война по отмашке сверху была завершена. И воинам-интернационалистам разрешили, наконец, вернуться на родину. С увечьями и израненными душами.

15 февраля уже 2020-го ветераны Афганистана традиционно собрались у Одесского Свято-Ильинского храма, на улице Пушкинской. Здесь проходит ежегодная панихида по погибшим воинам-афганцам. Ветераны чтят память друзей, которые не вернулись, молятся о здоровье ныне здравствующих.

Такие ежегодные встречи с боевыми товарищами нас всех поддерживают и объединяют. Для нас это святое. И хотя виски у всех седые, все как будто молодеют, будто не было этих лет за спиной. Мы ценим это боевое братство, этот настрой,

– рассказал председатель Одесского областного союза инвалидов и ветеранов воинов-интернационалистов Афанасий Радукан.

Вместе с семьями афганцев на панихиде присутствовал Почетный гражданин города Сергей Кивалов, для которого это тоже очень важный день в нашей истории:

Ветеранские организации афганцев – это настоящее братство сильных и смелых мужчин. И мы ими гордимся. В Одессе эта традиция отмечать день вывод войск из Афганистана и вспоминать воинов-афганцев очень крепка. Вчера из Одессы в Киев поездом отправились ветераны-афганцы, чтобы встретиться там вместе с однополчанами. Несмотря на занятость, проблемы со здоровьем, финансовые трудности, они показывают, что самая активная, самая дружная организация воинов-афганцев в Украине – это Одесская организация. Это носители нашей истории, проявлявшие мужество в самых, казалось бы, тяжелейших безысходных ситуациях на чужбине. Осенью у нас будут местные выборы. И, я уверен, такие люди должны быть депутатами местных советов и осуществлять решения важных для области и города вопросов.

День вывода советских войск из Афганистана совпал с важным христианским праздником – Сретеньем Господним. И верующих в Храме было особенно много.

А на улице у Храма собирались люди с букетами цветов. Много людей. Мужчины, многие из которых были в камуфляжной форме, надели ордена. Затем, колонна участников войны в Афганистане с оркестром прошла маршем по центральным улицам солнечной Одессы. Многочисленная колонна привлекла внимание прохожих, многие снимали шествие на телефоны. Люди выглядывали с балконов, выходили из дворов. И как же было трогательно видеть, как девушки, наблюдая шествие, успели купить букеты цветов в павильоне на Малой Арнаутской и передать участникам колонны – чтобы положили к памятнику и от них.

В парке Шевченко тоже было очень многолюдно в этот день. Сотни людей собрались у Аллеи Славы, чтобы вместе пройти и преклонить колени у обелиска, возложить цветы к Мемориалу воинам-афганцам.

А далее – как положено, – полевая кухня, фронтовой привал и боевые 100 граммов – за ушедших друзей. Собравшись вместе, воины-интернационалисты вспоминают страшные дни в чужой стране, рассказывают о пережитом. Решение о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года. Так началась долгая афганская война, продолжавшаяся девять лет, один месяц и двадцать два дня. Как объявило советское правительство, задача была – оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации. Это оказание помощи обернулось гибелью десятков тысяч наших солдат. В разы больше было искалеченных, пропавших без вести, пострадавших от «афганского синдрома» физически, психически и морально. Такие и по возвращении на родину не смогли вернуться к прежней жизни и продолжали «воевать» во сне.

Те, что смогли вернуться к прежней жизни, старались забыть об ужасах, которые им пришлось пережить. Но для всех Афган стал полосой отчуждения, невзятым рубежом, неизжитой обидой. Пошло четвертое десятилетие, как завершилась эта война, но она все еще будоражит души тех, кто прошел ее дорогами, – десантников, танкистов, водителей, пограничников, и тех, кто не дождался своих родных и близких.

Был здесь и полковник в отставке Валерий Петрович Курдас.

Летчику-штурмовику Валерию Курдасу исполнилось уже сорок три года, когда его в 1985 году направили в Афганистан заместителем командира истребительного полка. Вначале Валерий Петрович летал на истребителях-перехватчиках, такой теперь стоит возле Музея Вооруженных сил Украины. А потом поступил приказ переучиться и пересесть на штурмовики. Это оказалось тяжелой задачей: летать и воевать в горах.

Духи тогда зажали колонну из двадцати машин и решетили ее свинцовым дождем. А мы с тремя моими летчиками их вызволили, отбили. Успели вызвать подмогу и спасти раненных. Сейчас мы живем воспоминаниями, поэтому для нас так важно собираться иногда вместе. И вечная память тем ребятам, которые навсегда остались для нас молодыми, – вспоминал Валерий Курдас.

У Валерия Курдаса до сих пор болят руки – там, в Афгане, он помогал цеплять к самолету ракеты, бомбы. Каждая ракета – 250 килограммов, чтобы поднять, нужно пять человек; каждая бомба – сто килограммов,– значит – два человека. У Валерия Петровича много наград, из которых – два Ордена Красной звезды. Одна из них – Звезда Демократической Республики Афганистан – за спасение единственной электростанции под Кабулом, которую ему с товарищами ценой неимоверных усилий удалось спасти от взрыва.

По окончании торжественной церемонии в парке для ветеранов был организован фронтовой привал с полевой кухней, гречневая каша и боевые 100 грамм.

Сегодня день праздничный, и солнышко нам улыбается. Мы прошли колоннами с оркестром по улицам города, почтили память воинов у памятника в парке Шевченко. Все было очень торжественно. Приятно, что нас поддерживают другие воинские организации, городские и областные власти. Это хорошо, что нас не забывают, ветераны получают социальные выплаты к пенсии. Немалая роль в том, чтобы пролонгировать эти распоряжения в городе и области – членов фракции «Украинская морская партия» и, прежде всего, лидера этой партии Сергея Кивалова. Все эти годы мы дружим с Сергеем Васильевичем, и я не помню случая, чтобы мы обратились к нему и не нашли у него поддержки,

– рассказал председатель Одесского городского союза ветеранов Афганистана Борис Дубчак.

А у Виктора Сергеевича Гайдучика, воевавшего в Афганистане с 1983 по 1985 год, в этот день – двойная радость. На днях участник боевых действий в Афганистане был удостоен большой награды – Ордена «За заслуги» Ш-ей степени:

Для меня это и праздник, и боль, и горе. Силами Областного Союза ветеранов Афганистана был установлен этот памятник воину-афганцу. Он вернулся с тяжелого боя, выжил, но нет в его лице и всей фигуре радости, а только скорбь и боль. Он отражает чувства каждого из нас, кому довелось пройти дорогой войны и выжить, – сказал Виктор Гайдучик.

К сожалению, в нашей стране, да и в других постсоветских государствах оспаривается значимость тех событий, даются разные, порой негативные оценки.

Горько слышать иногда высказывания в свой адрес, что мы были там оккупантами, – признался председатель центральной территориальной организации «Союз ветеранов Афганистана» г.Одессы Анатолий Тиматвейчук. – Мы давали присягу и выполняли свой долг, получали ранения, гибли под пулями, возвращались инвалидами, получили «афганский синдром». Мы благодарны, что в Одессе об афганцах не забывают. Ни один город в Украине не поддерживает так воинов-интернационалистов, не оказывает им такой помощи. Я хочу отметить помощь почетного гражданина города Сергея Васильевича Кивалова. Столько, сколько он делает для ветеранов всех войн, пожалуй, не делает никто. Ни один праздник он не оставляет без внимания ветеранов, собирает дедов, ветеранов войны, каждого знает по имени, – многим надо этому поучиться.

Да, лучше бы не было той войны. Но она была. Поэтому следует помнить историю, вынести для себя урок и не допускать повторения, решая конфликты путем дипломатии.