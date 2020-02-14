 По случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана в Одессе торжественно прошла колонна воинов-интернационалистов

Ежегодно 15 февраля воины-афганцы собираются вместе, чтобы вспомнить друзей, родных, близких, тех, кто под вражескими прицелами добросовестно исполнял свой интернациональный долг в песках далекого Афганистана. В этот день 31 год назад, в 1989-м, эта тяжелейшая война по отмашке сверху была завершена. И воинам-интернационалистам разрешили, наконец, вернуться на родину. С увечьями и израненными душами.
15 февраля уже 2020-го ветераны Афганистана традиционно собрались у Одесского Свято-Ильинского храма, на улице Пушкинской. Здесь проходит ежегодная панихида по погибшим воинам-афганцам. Ветераны чтят память друзей, которые не вернулись, молятся о здоровье ныне здравствующих.
Вместе с семьями афганцев на панихиде присутствовал Почетный гражданин города Сергей Кивалов, для которого это тоже очень важный день в нашей истории:
День вывода советских войск из Афганистана совпал с важным христианским праздником – Сретеньем Господним. И верующих в Храме было особенно много.
А на улице у Храма собирались люди с букетами цветов. Много людей. Мужчины, многие из которых были в камуфляжной форме, надели ордена. Затем, колонна участников войны в Афганистане с оркестром прошла маршем по центральным улицам солнечной Одессы. Многочисленная колонна привлекла внимание прохожих, многие снимали шествие на телефоны. Люди выглядывали с балконов, выходили из дворов. И как же было трогательно видеть, как девушки, наблюдая шествие, успели купить букеты цветов в павильоне на Малой Арнаутской и передать участникам колонны – чтобы положили к памятнику и от них.
В парке Шевченко тоже было очень многолюдно в этот день. Сотни людей собрались у Аллеи Славы, чтобы вместе пройти и преклонить колени у обелиска, возложить цветы к Мемориалу воинам-афганцам.
А далее – как положено, – полевая кухня, фронтовой привал и боевые 100 граммов – за ушедших друзей. Собравшись вместе, воины-интернационалисты вспоминают страшные дни в чужой стране, рассказывают о пережитом. Решение о вводе ограниченного контингента войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года. Так началась долгая афганская война, продолжавшаяся девять лет, один месяц и двадцать два дня. Как объявило советское правительство, задача была – оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации. Это оказание помощи обернулось гибелью десятков тысяч наших солдат. В разы больше было искалеченных, пропавших без вести, пострадавших от «афганского синдрома» физически, психически и морально. Такие и по возвращении на родину не смогли вернуться к прежней жизни и продолжали «воевать» во сне.
Те, что смогли вернуться к прежней жизни, старались забыть об ужасах, которые им пришлось пережить. Но для всех Афган стал полосой отчуждения, невзятым рубежом, неизжитой обидой. Пошло четвертое десятилетие, как завершилась эта война, но она все еще будоражит души тех, кто прошел ее дорогами, – десантников, танкистов, водителей, пограничников, и тех, кто не дождался своих родных и близких.
Был здесь и полковник в отставке Валерий Петрович Курдас.
Летчику-штурмовику Валерию Курдасу исполнилось уже сорок три года, когда его в 1985 году направили в Афганистан заместителем командира истребительного полка. Вначале Валерий Петрович летал на истребителях-перехватчиках, такой теперь стоит возле Музея Вооруженных сил Украины. А потом поступил приказ переучиться и пересесть на штурмовики. Это оказалось тяжелой задачей: летать и воевать в горах.
У Валерия Курдаса до сих пор болят руки – там, в Афгане, он помогал цеплять к самолету ракеты, бомбы. Каждая ракета – 250 килограммов, чтобы поднять, нужно пять человек; каждая бомба – сто килограммов,– значит – два человека. У Валерия Петровича много наград, из которых – два Ордена Красной звезды. Одна из них – Звезда Демократической Республики Афганистан – за спасение единственной электростанции под Кабулом, которую ему с товарищами ценой неимоверных усилий удалось спасти от взрыва.
По окончании торжественной церемонии в парке для ветеранов был организован фронтовой привал с полевой кухней, гречневая каша и боевые 100 грамм.
А у Виктора Сергеевича Гайдучика, воевавшего в Афганистане с 1983 по 1985 год, в этот день – двойная радость. На днях участник боевых действий в Афганистане был удостоен большой награды – Ордена «За заслуги» Ш-ей степени:
К сожалению, в нашей стране, да и в других постсоветских государствах оспаривается значимость тех событий, даются разные, порой негативные оценки.
Да, лучше бы не было той войны. Но она была. Поэтому следует помнить историю, вынести для себя урок и не допускать повторения, решая конфликты путем дипломатии.