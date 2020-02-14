В Одесской юридической академии прошла Всеукраинская олимпиада по истории

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции прошел 3-й отборочный тур Всеукраинской школьной олимпиады по истории, организованный совместно с Одесской академией непрерывного образования Одесского областного совета.

Уже стало традицией, что именно наш университет стал базой не только для проведения олимпиады по истории, у нас также проводятся олимпиады по праву, по психологии, политологии, социологии и многим другим дисциплинам. Это естественно, потому что в нашем университете лучшая инфраструктура, лучшие преподаватели и лучшие члены жюри. Президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов уделяет огромное внимание росту уровня профессорско-преподавательского состава. На базе нашего университета действует пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, то есть мы в стенах нашего вуза готовим не просто студентов, но и преподавателей. Получая диплом магистра, можно поступить в аспирантуру, стать кандидатом наук, доктором наук, продолжать свою преподавательскую карьеру,

- рассказывает председатель Приемной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия», глава Первичной профсоюзной организации, кандидат юридических наук Валентин Федоров.

Всего в олимпиаде приняли участие около 200 школьников с 8-й по 11-й класс, ставшие победителями олимпиад на школьном и районном уровнях.

Мы уже длительное время работаем с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», проводим семинары, турниры, олимпиады. Мы очень благодарны, что нас принимают тут искренне и в хороших условиях, с радостью приходят, интересуются, отвечают на вопросы. Мы благодарны всем вузам, которые идет навстречу детям, поддерживают их, помогают, особенно одаренным детям,

- отметила проректор по научно-педагогической и учебной работе Одесской академии непрерывного образования Оксана Левчишена.

Каждый из участников олимпиады также получил сертификат, который добавит им дополнительные балы при поступлении в Национальный университет «Одесская юридическая академия».

В дальнейшем каждому нужно делать свой выбор и определяться с университетом. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, потому что присутствуют все районы нашей области, то есть сильнейшие, которые представляют свои школы здесь на Всеукраинской олимпиаде. Так же призеры получат максимальные баллы при сдаче ВНО,

- рассказывает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА», кандидат юридических наук Денис Колодин.

Сама олимпиада включала в себя несколько этапов. Первый этап – это индивидуальная письменная работа, которая предусматривает проверку уровня знаний, понимания исторических событий. Затем следовали практические креативные задания на логику и системность.

Уровень заданий и оценивание для учеников разных классов - разный. Главное, на что мы обращаем внимание, это то, что на олимпиаде ученики должны показать не только свои знания, но и закалить свои способности, показать свое умение ориентироваться и отвечать на вопросы, даже нестандартные, в том числе и на вопросы, которые касаются непосредственно фактов из истории Украины,

- отметила глава жюри, кандидат исторических наук Елена Синявская.

История является обязательным предметом не только при сдаче внешнего независимого оценивания, но и государственной итоговой аттестации. Поэтому для многих участников олимпиады – это еще и возможность подготовиться к предстоящему тестированию и получить дополнительные баллы к ВНО.

Я уже второй раз принимаю участие в олимпиаде по истории. В этом году собираюсь сдавать ВНО, и олимпиада – это очень хорошая подготовка, так как с нами занимается наш учитель. Организация на достаточно высоком уровне. Видно, что для университета важно привлечь новых абитуриентов,

- поделилась ученица 11-го класса Анастасия Гаджи.

После выполнения олимпиадных заданий, для школьников была организована экскурсия по университету. Ребят познакомили с инфраструктурой вуза, рассказали о факультетах и специальностях.

Хотел бы выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за проведение этой олимпиады, поскольку в скольких этапах я принимал участие, такой сильной организации еще нигде не было. Отмечено, что и здание, и коллектив, и судьи прекрасные собрались. И организационные моменты, все решается очень быстро, то есть такого еще не было,

- поделился ученик 9-го класса Ярослав Якимов.

Здесь очень красиво, потрясающее место! В стенах такого университета хочется учиться, сразу появляется мотивация. По сравнению с другими вузами, виден этот контраст, видна эта разница, и конечно, я хотела бы поступить именно в Одесскую юридическую академию. Мне кажется, из всех городов Одесса - это один из самых лучших вариантов получить хорошее образование,

- поделилась впечатлениями 11-классница Алина Станева.

Оказавшись однажды в стенах Юридической академии большинство школьников делают свой выбор в пользу этого вуза. Современная инфраструктура, европейское качество знаний, и главное – возможность получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство – это то, что привлекает абитуриентов в один из лучших вузов страны.