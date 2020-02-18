 У вас есть 15 причин, чтобы стать студентом лучшего вуза страны – Национального университета «Одесская юридическая академия»

Какие бы гримасы не преподносила нам погода, на календаре пока еще зима. А вузы уже готовятся принимать новую плеяду абитуриентов.

Да и выпускников школы все чаще посещает тревога: скоро, уже скоро наступит время распрощаться со школьной жизнью. А там – экзамены, выпускной бал, последняя ночь детства. И решающий шаг, вступление во взрослую жизнь. А вектор направления еще не определен.

Дистанция между школой и вузом зыбка и непродолжительна: вчера ты ещё получал аттестат о среднем образовании, а сегодня ищешь себя в списках зачисленных в университет.

Тем, для кого будущее еще туманно и загадочно, дадим подсказку, если хотите, шпаргалку.

Итак, 15 причин поступать в Национальный университет «Одесская юридическая академия» - один из лучших вузов страны мирового масштаба.

1. Есть город у моря…

Можно выбрать вуз и учиться. А можно выбрать вуз и учиться в Одессе – городе у МОРЯ. Это, как говорят одесситы, две большие разницы. Одесса – город с уникальной историей, выдающейся архитектурой, богатой культурой, неповторимой атмосферой. У южан – особый темперамент, юмор и особое, одесское восприятие окружающего мира. Здесь живут люди «с одесским штрих-кодом». Одесситы любят гулять у моря – по утрам и днем, на закате и на рассвете, сидеть на берегу с конспектами, готовиться к экзаменам, праздновать тут успешную сдачу сессии и завершение учебного года. Этот город влюбляет в себя. Близость к морю, приятный климат привлекает множество людей со всей страны. Может, поэтому 90 процентов студентов Одесской юридической академии – представители всех регионов Украины, избравшие для учебы именно наш вуз в современном городе у моря?

2. «Традиции, сэр!»

Национальный университет «Одесская юридическая академия» гордится многолетними традициями и богатой историей, которую можно проследить еще со времен открытия юридического отделения в Ришельевском лицее, на заре зарождения Одесской правовой школы. Это тот научный базис, на который опирается сегодня Одесская Юракадемия, являющая собой соединение современного европейского подхода к обучению, завидной материально-технической базы и классических академических традиций с их неповторимой атмосферой единения студенчества.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» огромное внимание уделяется подбору высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. В вузе преподают около 100 докторов наук и более 1000 кандидатов наук, обеспечивающих высочайший уровень преподавания в вузе.

3. Высокие технологии – наше все!

Университет стал первым на юге Украине, который открыл Факультет кибербезопасности и информационных технологий. На этом факультете сегодня обучаются представители многих юридических профессий, которые получают второе высшее образование. Созданию нового факультета предшествовало создание на базе нашего университета двух ультрасовременных центров – Центра кибербезопасности и информационных технологий и IT-центра, на официальном открытии которых присутствовали заместители Министра образования и науки Украины. Центры оборудованы 500 компьютерами последнего поколения, что сегодня служит базой для подготовки по специальностям «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерные науки и менеджмент». К слову, программы электронного обучения по всем дисциплинам разрабатывают прогрессивные преподаватели НУ «ОЮА» и специалисты айтишники со всего мира.

В прошлом учебном году студенты одесского вуза первыми в Украине начали изучать инновационные учебные дисциплины: «IT-право» и «Электронное судопроизводство».

Вот так, пока кругом только говорят о потребности в IT-юристах, здесь уже начали подготовку специалистов, которые будут востребованы и на украинском, и на зарубежном рынках труда.

4. Мировые новации – в образовательном процессе!

В университете в учебный процесс активно внедряются новейшие инновационные технологии и технические достижения. Каждый учебный корпус имеет на вооружении современное оборудование. Аудитории вуза располагают кинопроекторами и мультимедийными досками, что дает возможность демонстрировать учащимся презентации или обучающие фильмы.

Одесская Юракадемия имеет собственный веб-ресурс со всей необходимой информацией по университету, а также широко представлена в социальных сетях.

Юракадемия имеет собственные разработки в сфере IT. Так, лаборатория информационных технологий НУ «ОЮА» разработала первое в Украине мобильное приложение, которое позволяет оперативно ознакомиться с расписанием лекций и ориентироваться в учебном кампусе. Кроме того, учёные университета разработали уникальный чат-бот – помощник преподавателя и студента, который даёт возможность ознакомиться со всеми учебными материалами и просмотреть лекции по той или иной учебной дисциплине. На базе университета действует пять коворкинговых пространств для обучения студентов.

Вот почему Юракадемия заслуженно оказалась в числе первых среди юридических вузов в престижном международном вебометрическом рейтинге Webometrics.

5. Трудоустройство гарантировано

Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города Одессы. Как результат – все выпускники успешно трудоустраиваются по выбранной специальности уже в первый год после окончания университета. Этому способствует студенческая практика. При НУ «ОЮА» функционирует Юридическая клиника, где под руководством опытных юристов уже с первого курса обучения студенты учатся применять на практике полученные знания, предоставлять юридические консультации, получая, таким образом, свой первый и такой необходимый опыт в сфере юриспруденции.

Вуз заключил договора о прохождении практики и трудоустройстве выпускников с Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины. 90% работников Главных территориальных управлений юстиции во всех областях Украины составляют выпускники Одесской юридической академии.

Скажем, выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», преподаватель Дмитрий Михайленко, долгие годы возглавлявший научно-исследовательскую деятельность вуза, успешно прошел конкурс и стал судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины стала Галина Романовна Крет, и. о. директора Ивано-Франковского юридического колледжа НУ «ОЮА». Судьей Кассационного административного суда – и. о. заведующего кафедры конституционного права НУ «ОЮА» Альберт Анатольевич Езеров. А выпускники и преподаватели нашего университета: Антонина Керимовна Славицкая и Галина Олеговна Михайлюк ныне – народные депутаты Украины. И это успешные примеры, которые можно привести только за последний год.

6. Выбирай точку мира

Будучи членом Европейской ассоциации университетов, Одесская юридическая академия сотрудничает с престижнейшими учреждениями высшего образования по всему миру. Каждый год более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие университеты Европы и США. НУ «ОЮА» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями.

Для студентов разработана инновационная магистерская программа по международному и европейскому праву, созданная в рамках реализации проекта TEMPUS IV «Разработка магистерской программы по европейскому и международному праву в Восточной Европе – Inter EU Law East». В рамках ежегодной программы Эразмус + Опция К1 / кредитная мобильность украинским студентам и аспирантам обеспечивается возможность прохождения семестрового обучения в университетах одной из 33 стран-членов программы.

Это даёт возможность студентам и аспирантам проходить стажировки и в дальнейшем трудоустраиваться в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими университетами Европы, студенты могут параллельно учиться в европейском университете и продолжать обучение в НУ «ОЮА», а по окончании получить сразу два диплома. И, что немаловажно, если студент хорошо себя проявит в учебе, профессиональная стажировка будет для него бесплатной.

Выпускники вуза, такие как Анна Вондерхар, Максим Лоджук успешно сдали адвокатский экзамен в США, еще одна выпускница Ольга Смирнова сегодня возглавляет в США адвокатское объединение.

Надежда Вязанкина является сотрудником Института Европы Университета Цюриха. Студенты университета регулярно принимают участие в Летней школе в Зальцбургским университете (Австрия) и международной программе LEAD Program: Leadership, Education and Development (Лондон).

7. Уникальная программа академической мобильности в действии

Даже при большом желании, не все могут по каким-либо причинам оставить семью, родной дом и приехать на учебу в другой город и регион. Не беда. Предусмотрено и это.

Одесская Юракадемия реализует уникальный проект «Академическая мобильность» внутри Украины. Университет имеет структурные подразделения за пределами Одессы в шести городах нашей страны: Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черкассах, Черновцах, Кривом Роге.

То есть, без переезда, у себя на месте студенты могут учиться и получить престижный диплом Национального университета «Одесская юридическая академия». И этот проект реально работает и включает другие возможности для студентов.

Поступив университет, можно, например, проучиться год или несколько лет в Одессе, а потом перевестись в структурное подразделение в другом городе. И, наоборот: поступив в одно из структурных подразделений, можно затем перевестись на учебу в Одессу.

Также можно закончить бакалаврат в одном городе – а на магистратуру поступить в другой. Программа «Академическая мобильность» создана специально для тех студентов, которые хотят расширить рамки своего образования и имеют желание за годы учебы пожить и поучиться в разных городах Украины.

8. Нет – языковым барьерам!

Почти 15 лет назад в НУ «ОЮА» внедрена уникальная программа – действуют инновационные образовательные проекты – «Школа американского права» и «Школа права Европейского Союза». Студенты, начиная с первого курса, выбирают, на каком языке слушать лекции по юридическим дисциплинам – английском, немецком, французском, испанском и итальянском.

С 2016 года в вузе функционирует инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, в рамках которой преподавание всех учебных дисциплин ведётся полностью на английском языке. Благодаря хорошему знанию иностранных языков, студенты с первых лет обучения имеют возможность участвовать в конференциях, летних и зимних школах, судебных дебатах, которые проводятся в Европе и США, а также претендовать на участие во всевозможных англоязычных стипендиальных и грантовых программах.

9. Лучшие мировые преподаватели только в Одесской юридической академии

Учебный процесс в университете базируется на оптимальном синтезе теории и практики. Наряду с ведущими теоретиками в области отечественной науки, в университете преподают практикующие юристы, журналисты, государственные служащие. Здесь стало нормой привлечение к учебному процессу ведущих украинских и иностранных специалистов-практиков. Студенты имеют возможность посещать лекции приглашенных преподавателей из зарубежных стран, слушать гостевых лекторов – адвокатов, судей, прокуроров, ведущих преподавателей престижных вузов, передающих свой зарубежный опыт в сфере юриспруденции. Это выгодная преференция для тех, кто хочет продолжить свое образование за рубежом. В числе тех, кто встречался со студентами Одесской юридической академии, – Президент Европейской ассоциации юридических факультетов – ELFA Жозеп Марсер, профессор Калифорнийского университета Кеван Харрис, занимающийся изучением социальной политики и политической экономии глобального Юга, известный адвокат, профессор государственного университета Мемфиса, штат Теннесси, Дэвид Кук, американский адвокат Джордж Берман.

Университет регулярно посещают высокие гости и делегации из зарубежных стран. Вот, где знание иностранных языков для студентов очень кстати.

В разное время с официальными визитами в университет приезжали председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньйон, личный адвокат Президента США Барака Обамы Ричард Розенталь, декан юридического факультета крупнейшего в мире Анатолийского университета (Турция) профессор Айдын Уфук, Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер, директор Института Европы Университета Цюриха профессор Андреас Келлерхальс, известный израильский психолог Нессия Фердман и другие почетные гости.

10. Становление: от студента – к доктору юридических наук

При университете открыт Колледж Одесской юридической академии. Поступить в Колледж можно после окончания 9-го класса общеобразовательной школы (лицея, гимназии). А проучившись три года, перейти сразу на третий курс Одесской юридической академии. После получения диплома бакалавра есть все возможности поступить в магистратуру по специальностям: «Право», «Международное право», «Политология», «Социология», «Международная журналистика». Наконец, по окончании магистратуры можно трудоустроиться по специальности, или продолжить образование в аспирантуре и стать кандидатом, а затем доктором юридических наук.

К слову, в университете действует 5 специализированных советов по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. Так что, пытливым студентам и будущим учёным, чтобы защититься, не нужно ехать в другой город. Это можно сделать в стенах родной Аlma mater.

11. Современный студенческий кампус

Можно без преувеличения сказать, что материально-техническая база в Национальном университете «Одесская юридическая академия» не имеет равных в Украине. Большое внимание уделяется развитию практических навыков у студентов. С помощью инновационных подходов студентам в доступной форме излагают основы будущей профессии. Так, в стенах университета был открыт Центр тестирования на полиграфе, в котором сертифицированные полиграфологи обучают будущих следователей особенностям работы с «Детектором лжи». Есть в вузе зал судебных заседаний, в помещении которого проходят импровизированные судебные заседания, и студенты изучают тонкости процессуального законодательства в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу. Кроме того, к услугам студентов – специализированная аудитория «Автоматизированное место следователя, прокурора, детектива», музей огнестрельного и холодного оружия, а также пневматический и огнестрельный стрелковые тиры.

Гордость университета – научная библиотека НУ «ОЮА. Это уникальный научный центр собрания трудов современных ученых-правоведов, оснащенный по всем европейским стандартам. Электронный каталог позволяет быстро находить необходимые материалы. Университет издает несколько научных изданий, признанных на международном уровне, что позволяет профессуре вуза быть частью мирового научного сообщества.

Невозможно не сказать о том, что жемчужиной университета и гордостью его коллектива является отдел редких изданий научной библиотеки – Музей книги, который находится в помещении, которое соответствует всем высоким требованиям к условиям сохранения и соответствующей презентации ценных библиотечных фондов.

12. Раскрой таланты!

Творческое и культурное развитие личности – неотъемлемый элемент образовательного процесса. Именно с этой целью при университете был создан Центр культуры, где студенты могут проявить свои скрытые таланты – актёрские, вокальные, танцевальные. Университетские праздники сопровождаются яркими концертами и флешмобами силами студентов.

Талантливые исполнители Центра культуры традиционно принимают участие в летних концертах в Ротонде Городского сада, а также становятся победителями конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя!», «Песни у моря» и многих других.

В числе ежегодных праздников – Фестиваль КВН на Кубок президента университета, Дебют первокурсника, вокальные и танцевальные конкурсы, творческие и литературные вечера, кинопоказы, фотовыставки. Недавно получил развитие новый проект – «Академия смеха» на Кубок Президента Одесской юридической академии. Кроме того, Одесская Юракадемия сегодня является генеральным партнером Всеукраинской школьной лиги смеха.

Некоторым студентам это позволило по-настоящему раскрыть в себе таланты.

Игорь Онищенко теперь – солист Венской национальной оперы. А Юрий Степанец – финалист всеукраинских проектов «Рассмеши комика» и «Лига смеха».

На протяжении всей истории Национального университета «Одесская юридическая академия» его студентки достигали высот на престижных всеукраинских и международных конкурсах красоты. Первой на Олимп красоты взошла выпускница университета Александра Николаенко. Еще студенткой она победила на конкурсе "Мисс Академия-2001", завоевала целый ряд престижных титулов - "Мисс Одесса-2001", "Мисс Украина - Юг-2001", "Мисс Украина-2001". Александра Николаенко с 2005 года постоянно проживает в США, так как по контракту ей нужно было принимать там участие в конкурсах красоты. В начале 2009 года Александра вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина. В Одессу посетить родной университет она приезжала вместе с вице-Мисс Вселенная-2011 Олесей Стефанко, которая также является выпускницей Одесской юридической академии и начинала свой творческий взлёт с победы в конкурсе "Мисс Академия".

Студентка факультета международно-правовых отношений Одесской Юракадемии Кристина Гончарова также становилась самой красивой девушкой нашего города, удостоившись титула «Мисс Одесса-2015».

Сейчас университет продолжает зажигать новые звезды - среди последних побед стоит отметить Викторию Ганусовскую, студентку факультета гражданской и хозяйственной юстиции, которая на всеукраинском конкурсе красоты и талантов завоевала титул Королева Украины-Planet.

Ещё одна талантливая студентка Юракадемии - Виктория Мельниченко сегодня является директором регионального конкурса красоты Королева Одессы-International.

Аспирантка НУ «ОЮА» Татьяна Акуленко завоевала на конкурсе красоты в Астане почетный титул «Мисс СНГ».

Студентка Одесской Юракадемии Вероника Шувалова завоевала титул «Мисс Одесса – 2018» и финалисткой конкурса «Мисс Украина – 2018».

13. Не общежития, а гостиницы, не столовые, а кафе

НУ «ОЮА» располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости от учебных корпусов. Некоторые из них были восстановлены из разрушенных зданий, другие по проектам строились с нуля. Но и те, и другие отличаются высоким качеством, удобством для проживания и соответствуют всем санитарным нормам и требованиям. В каждой комнате проживают от двух до четырех студентов, есть отдельный санузел с душевой кабинкой, холодильник, необходимая мебель, бесперебойная горячая вода и отопление, постоянная охрана.

В университете и его подразделениях функционируют кафе, где для учащихся готовят и вкусную, и, что не менее важно, здоровую пищу. Цены в кафе приятно радуют своей демократичностью.

Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета имеют прекрасную возможность отдохнуть и оздоровиться на базе отдыха европейского уровня на берегу Черного моря за символическую плату – 85% стоимости путёвки для них покрывает Профсоюзная организация университета.

14. «Зелёный университет»

Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первым вузом в Украине, разработавшим и внедрившим программу по внедрению энергоэффективных технологий – «Зелёный университет». Она предусматривает установку солнечных коллекторов и солнечных батарей, утепление стен и кровли, замену окон и светильников на энергосберегающие, а также полную автоматизацию индивидуальных тепловых пунктов. Данный проект позволяет вузу максимально отказаться от дорогостоящих энергоносителей, которые к тому же оказывают негативное влияние на окружающую среду. Согласно расчетам, программа «Зеленый университет» позволяет экономить до 20% средств на оплате электроэнергии, до 40% на оплате горячего водоснабжения и до 35% на отоплении. Если учесть, что такая система будет внедрена во всех без исключения студенческих общежитиях, а их у вуза девять, а также во всех учебных корпусах – экономия получится очень существенной.

Комплексная программа «Зелёный университет» стартовала более года назад, когда в общежитиях был организован раздельный сбор мусора. Инициатива исходила от студентов, социально активных людей, которым небезразлична экологическая ситуация в городе и в стране.

Одесская юридическая академия стала первым в Украине учреждением высшего образования, которое перешло на альтернативные источники энергии. Программа «Зеленый университет» была утверждена Ученым Советом, а первичная профсоюзная организация и Студенческий совет университета поддержали инновационное решение, которое будет способствовать повышению комфорта проживания в общежитиях и положительно скажется на учебном процессе. Внедрение энергоэффективных технологий планируется во всех структурных подразделениях вуза.

По примеру НУ «ОЮА» одесские власти выразили желание приступить к реализации программы «Зеленый город» и установить солнечные батареи в одесских школах, детских садах и жилых домах.

15 .НУ «ОЮА» – самый спортивный университет страны

Национальный университет «Одесская юридическая академия» располагает современными спортивными стадионами, тренажёрными и танцевальными залами. При НУ «ОЮА» создан Центр спортивных единоборств, из стен которого выходят чемпионы по дзюдо, самбо, панкратиону, грепплингу, сумо, борьбе на поясах.

Подводя ежегодные итоги, Одесское областное отделение комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины признало Национальный университет «Одесская юридическая академия» одним из самых спортивных университетов страны.

Настоящая гордость университета – ультрасовременный, мультифункциональный спортивный комплекс, расположенный на самом берегу моря. Он предусмотрен для занятий физической культурой и проведения соревнований по самым различным видам спорта. Летние и зимние спортивные площадки, теннисные корты и тренажерные залы позволяют с комфортом заниматься спортом в любое время года и в любую погоду. Неслучайно наш вуз называют самым спортивным в стране. В конце прошлого года вуз принимал у себя президента Федерации бадминтона Украины, руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днепрова. Почетный гость с интересом наблюдал за финальными соревнованиями Академической Спартакиады и Универсиады НУ «ОЮА». А по окончании турниров поздравил коллектив университета с достигнутыми успехами и пригласил в Киев на Чемпионат Европы по бадминтону, который состоится уже 21-26 апреля.

Студенты и выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» завоевали более 100 медалей высшей пробы.

Олег Гута – известный тайбоксёр. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в Праге и принес победу родной стране. На соревнованиях в Киевской области одержал два кубка за «Лучшую технику» и звание «Лучшего спортсмена соревнований».

Богдан Маломан – завоевал золотую и две серебряные медали на Чемпионате мира по Комбат самозащите ICO.

Ирина Зарецкая – заняла первое место на Чемпионате Европы по каратэ (WKF), завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по олимпийскому карате. На сегодняшний день Ирина является первой украинкой — чемпионкой мира по этому олимпийскому виду спорта.

Галина Ковальская – завоевала золотую и серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу в Астане (Казахстан). Галина является действующей чемпионкой мира по панкратиону (раздел грэпплинг-ги), чемпионкой Европы по самбо и входит в тройку сильнейших самбистов мира.

Тарас Ковальский – студент Национального университета «Одесская юридическая академия», чемпион Украины по грэпплингу.

Андрей Галета – завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по грэпплингу в Астане (Казахстан).

Александр Гордиенко – победил в Чемпионате Европы по дзюдо. Завоеванная спортсменом золотая медаль позволила сборной Украины занять третье общекомандное место. Александр имеет все шансы принять участие в Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Спортсмен является 9-кратным чемпионом Европы, 2-кратным чемпионом мира по спортивным единоборствам, чемпионом Украины по дзюдо, призером Кубка мира по дзюдо. Вошёл в историю отечественного спорта, завоевав бронзовую медаль на Первых Европейских играх.

Ростислав Лисяк – победитель чемпионата Украины по тхэквандо.

Вадим Карасюк –победитель Кубка Украины по мотокроссу, занял II место в первом этапе чемпионата Украины по мотокроссу.

Наталья Вонс – чемпионка Украины по грэпплингу и панкратиону в разделе «Ноу-ги» и «Фул».

Ирина Макогон – чемпионка Украины по грэпплингу и панкратиону в разделе «Ги».

Комфортные гостиницы для студентов и стажировки в других странах, возможность трудоустройства еще в вузе и творческая реализация, востребованность на рынке труда – реалии сегодняшнего дня. Реалии НУ «ОЮА».

Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это добрые традиции прошлого, стабильное настоящее и уверенность в будущем!