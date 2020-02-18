Сергей Кивалов: «Изменяем в лучшую сторону жизни сотен тысяч сограждан»

На сегодняшний день социальная справедливость является важнейшим условием для создания мирной и благополучной жизни в любом государстве. Это те фундаментальные ценности, к которым стремятся люди во всех странах и на всех континентах. Организация Объединенных Наций придает огромную значимость социальной справедливости в современном мире, называя ее основополагающим принципом мирного и процветающего сосуществования внутри стран и между ними. Для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме достижения социальной справедливости, Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден специальный праздник – Всемирный день социальной справедливости, который, начиная с 2009 года, ежегодно отмечают 20 февраля.

Данная тема неизменно актуальна для нашей страны с момента обретения независимости. В первой статье Конституции Украина провозглашается социальным государством, однако на деле мы видим тотальную незащищенность отдельных категорий населения. Как известно, все большие свершения начинаются с малых шагов, а Мать Тереза в свое время говорила: «Если Вы хотите мира во всем мире – идите домой и любите свою семью!». Добиваясь социальной справедливости в родном городе, мы, тем самым, вносим посильный вклад в решение этой проблемы в глобальном контексте и одновременно изменяем в лучшую сторону жизни сотен тысяч сограждан.

С момента старта нашего первого социального проекта в Одессе – Юридической клиники – бесплатную квалифицированную юридическую помощь смогли получить более 200 тысяч человек – не только одесситов, но и жителей нашей области и других регионов. Несколько тысяч одесских пенсионеров смогли обучиться на бесплатных компьютерных курсах на базе Международного гуманитарного университета. Незащищенные категории граждан получили медицинскую помощь на базе двух ультрасовременных стоматологических клиник. Совсем скоро распахнет свои двери Международная академическая школа «Одесса», которая станет самой инновационной в Украине. Кроме того, на благотворительной основе ежегодно проводятся различные спортивные соревнования, творческие конкурсы и реализовываются другие культурные проекты.

Ощущая заботу о себе, люди вновь обретают веру в справедливость и уверенность в завтрашнем дне, а страна приближается к высоким стандартам правого и социального государства, – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.