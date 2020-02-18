Сергей Кивалов поздравил украинцев с Международным днём родного языка

21 февраля, начиная с 2000 года, Украина, как и все мировое сообщество, отмечает Международный день родного языка. ЮНЕСКО, ведущая неустанную работу по сохранению культурных и лингвистических различий, декларирует как приоритет «поддержку языкового и культурного разнообразия и многоязычия». Право говорить на своем родном языке является одним из основоположных прав человека, закреплённых во многих международных документах.

В статье 10 Конституции Украины говорится о том, что в нашей стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств». Однако, данное положение Основного закона не мешает определённым политическим силам инициировать и ставить на голосование законопроекты, которые значительно ущемляют права болгар, гагаузов, молдаван, румын и представителей других национальностей. Действующий на протяжении пяти лет закон «Об основах государственной языковой политики» нисколько не ущемлял роль украинского языка и при этом давал возможность функционировать и развиваться другим языкам. Закон соответствует положениям Европейской хартии языков нацменьшинств, его высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и влиятельных европейских органах. Несмотря на это, Конституционный Суд, ссылаясь на абсолютно несостоятельную аргументацию, признал закон неконституционным. Таким образом, был создан прецедент, который позволяет, руководствуясь теми же мотивами, отменить практически 99% законов, принятых Верховной Радой Украины VIII созыва.

Украина – многонациональное, толерантное государство с многообразием культур и языков. Для того, чтобы объединить наше государство, мы должны идти путем интеграции представителей всех национальных групп, а не их отчуждения. Существует масса примеров многоязычия во многих странах, и я приведу пример нашей родной Одессы. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» каждый студент может выбрать язык, на котором он желает обучаться – украинский, русский, английский, немецкий, французский. Такая система за более чем 20 лет доказала свою высокую эффективность.

Язык – это история народа, это путь его цивилизации и культуры. И как бы много языков не знал человек, самым важным для него все равно останется его родной язык – как прочная незримая связь со своей семьей, родительским домом, Родиной. В Международный день родного языка искренне хочу пожелать, чтобы уже в скором времени в нашем государстве были созданы все условия для того, чтобы представители всех национальностей имели возможность свободно общаться, учиться на родном языке. Только тогда Украина по праву может стать истинно демократическим европейским государством. — написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.