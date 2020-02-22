В Одесской Юракадемии прошла Всеукраинская олимпиада по правоведению

Областной этап олимпиады по правоведению среди школьников 9-11 классов традиционно прошел на базе факультета адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия».

Президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов всегда говорит о том, что ранняя профессиональная ориентация является залогом успеха каждого молодого человека в выборе своей будущей профессии. А участие в таких мероприятиях, как олимпиада, позволяет четко расставить приоритеты. Выбор правоведения подчеркивает интерес к юридическим наукам, и это очень хорошо, потому что сейчас в нашем государстве осуществляется столько законодательных реформ, и грамотные, квалифицированные юристы нашему государстве всегда нужны,

- отметил декан факультета адвокатуры Евгений Хижняк.

Участники олимпиады уверены, что знание права необходимо каждому человеку. Это не просто школьный предмет, а наука, которая имеет практическое применение.

В последнее время я увлекаюсь таким предметом как правоведение, поэтому принимаю участие в олимпиадах и даже научных работах. Даже, если в будущем я буду поступать на другую специальность, правоведение мне все равно пригодится,

- поделился 10-классник Иван Алексеев.

Участники олимпиады также получили возможность ознакомиться с перспективами юридической специальности, посмотреть условия учебы в Национальном университете «Одесская юридическая академия», пообщаться с преподавателями. Уже сегодня многие из ребят сделали свой выбор в пользу юридической профессии.

Я уже решила, что буду поступать в Национальный университет «Одесская юридическая академия» именно на факультет адвокатуры. Я хочу защищать права людей и быть адвокатом,

- поделилась 11-классница Светлана Новак.

Юракадемию рассматривает в качестве будущего вуза и 11-классник Александр Мацак.

Я достаточно активно слежу за тем, как изменяется наше законодательство, какие законопроекты вносит наша Верховная Рада Украины, это довольно интересно. Ни для кого не секрет, что именно правоведение регулирует все гражданские жизненные ситуации, поэтому я считаю, что каждый должен знать все наши законы, чтобы в будущем можно было защитить свои права,

- поделился Александр.

В том, что знание права необходимо абсолютно всем, уверена и глава жюри, доктор юридических наук, профессор Наталья Николаевна Крестовская.

Право – это сила слабых людей, слабых или физически, или в финансовом отношении. Этот тот защитник, та гарантия, которая действительно может спасти и жизнь, и здоровье, и перспективы будущего развития – право необходимо всем. И то, что вы в таком юном возрасте интересуетесь правом, дает нашему государству, нашему обществу надежду на утверждение того, что мы называем верховенством права в общественной и государственной жизни,

- обратилась к участникам олимпиады Наталья Крестовская.

Члены жюри внимательно проверяют и оценивают работы участников олимпиады, и лучшие из них, конечно, не остаются незамеченными.

Мы не только отслеживаем, но лучших также сразу же приглашаем в наш вуз на обучение. Сергей Васильевич Кивалов всегда говорит, что у нас должны учиться только лучшие выпускники школ, потому что хороший юрист, хороший выпускник – это лицо университета, и это будущее нашего государства,

- добавил Евгений Хижняк.

Факультет адвокатуры также тесно сотрудничает с областным управлением образования и институтом усовершенствования учителей. При участии факультета проходят такие мероприятия как конкурс работ Малой академии наук, областной турнир по правоведению. Преподаватели вуза выступают в качестве членов жюри, а победители таких конкурсов, как правило, затем поступают в Одесскую юридическую академию.

Чтобы помочь абитуриентам сориентироваться в выборе профессии, при факультете адвокатуры также создана Школа юного адвоката. Программа обучения включает в себя посещение судов, встречи с профессиональными адвокатами и судьями