Нотариусы Одесского региона приняли участие в коллегии Южного межрегионального управления юстиции

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась расширенная коллегия Южного межрегионального управления Министерства юстиции с участием представителей нотариата Одессы и области. Одесских нотариусов познакомили с новым руководителем в Одесском регионе – первым заместителем и. о. начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции Тимофеем Дудиным, а также рассказали о предстоящих изменениях в сфере нотариата.
Напомним, что объединение территориальных управлений юстиций в межрегиональные в рамках оптимизации структуры государственного аппарата состоялось в ноябре прошлого года. А в декабре были определены результаты конкурса на должности новых руководителей. Теперь вместо 27 структурных подразделений в Украине действует восемь. К Южному межрегиональному управлению Министерства юстиции относится Одесская, Херсонская и Николаевская области. В коллегии также принял участие заместитель начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции в Николаевской области Роман Возняк.
В ходе коллегии нотариусы обсудили итоги работы за 2019 год, рассмотрели примеры жалоб, которые поступали на нотариусов и результаты принятых решений. Так же шла речь о принятых недавно законодательных изменениях в сфере регистрации и предстоящем расширении нотариальных полномочий, которые ожидаются в результате реформы.
Сотрудничество Национального университета «Одесская юридическая академия» и Министерства юстиции длится уже не первый год. 90% сотрудников территориальных управлений юстиции в разных регионах нашей страны являются выпускниками именно Одесской юридической академии. В стенах вуза проходят курсы повышения квалификации нотариусов, также ведущие нотариусы региона – члены Одесского нотариального клуба – дают бесплатные профессиональные консультации для посетителей Юридической клиники, проводят лекции и семинары для студентов и преподавателей.
Кроме того, университет активно принимает участие в реализации Общенационального правопросветительского проекта Министерства юстиции Украины «Я маю право». Также на базе Одесской юридической академии проходят курсы подготовки частных исполнителей, курсы повышения квалификации судебных экспертов и нотариусов.