Нотариусы Одесского региона приняли участие в коллегии Южного межрегионального управления юстиции

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась расширенная коллегия Южного межрегионального управления Министерства юстиции с участием представителей нотариата Одессы и области. Одесских нотариусов познакомили с новым руководителем в Одесском регионе – первым заместителем и. о. начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции Тимофеем Дудиным, а также рассказали о предстоящих изменениях в сфере нотариата.

Как новый руководитель, я хочу познакомиться с частными нотариусами, донести им свою позицию, свое отношение к сотрудничеству, к нашему взаимодействию - управления юстиции с нотариусами, определиться с принципиальными позициями, услышать проблематику, которая на сегодняшний день существует в нотариальном сообществе, и работать дальше, настраиваясь на позитивные изменения, которые ожидают нотариат в будущем,

- отметил Тимофей Дудин.

Напомним, что объединение территориальных управлений юстиций в межрегиональные в рамках оптимизации структуры государственного аппарата состоялось в ноябре прошлого года. А в декабре были определены результаты конкурса на должности новых руководителей. Теперь вместо 27 структурных подразделений в Украине действует восемь. К Южному межрегиональному управлению Министерства юстиции относится Одесская, Херсонская и Николаевская области. В коллегии также принял участие заместитель начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции в Николаевской области Роман Возняк.

Нотариусы Юга – это одно нотариальное сообщество, которое стоит на защите прав и интересов наших граждан, поэтому мы сегодня работаем не только над выполнением текущий заданий, но и над тем, чтобы объединить нотариальное сообщество в один общий дом, который будет стоять на защите прав и интересов, и нотариального сообщества в том числе,

- поделился Роман Возняк.

В ходе коллегии нотариусы обсудили итоги работы за 2019 год, рассмотрели примеры жалоб, которые поступали на нотариусов и результаты принятых решений. Так же шла речь о принятых недавно законодательных изменениях в сфере регистрации и предстоящем расширении нотариальных полномочий, которые ожидаются в результате реформы.

На начальном этапе реформирования системы нотариата мы планируем предоставить больше полномочий нашим нотариусам. Например, одно из полномочий – это регистрировать браки, то есть, акты гражданского состояния. Это те функции, которые сегодня выполняют органы государственной регистрации. Мы планируем постепенно перейти к системе латинского нотариата, когда нотариальное сообщество будет самоуправляемой организацией, но это в будущем, и это далекое будущее должно быть немного ближе, чем мы думаем,

- отметил Роман Возняк.

Сотрудничество Национального университета «Одесская юридическая академия» и Министерства юстиции длится уже не первый год. 90% сотрудников территориальных управлений юстиции в разных регионах нашей страны являются выпускниками именно Одесской юридической академии. В стенах вуза проходят курсы повышения квалификации нотариусов, также ведущие нотариусы региона – члены Одесского нотариального клуба – дают бесплатные профессиональные консультации для посетителей Юридической клиники, проводят лекции и семинары для студентов и преподавателей.

Для нас Юридическая академия – это фактически альма-матер наших работников. Мы очень рады всегда принимать их на стажировку И на практику. Мы дружим с Одесской Юракадемией, и материально-техническое обеспечение тут на высоком уровне,

- добавил Тимофей Дудин.

Кроме того, университет активно принимает участие в реализации Общенационального правопросветительского проекта Министерства юстиции Украины «Я маю право». Также на базе Одесской юридической академии проходят курсы подготовки частных исполнителей, курсы повышения квалификации судебных экспертов и нотариусов.