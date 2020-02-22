Выпускник Одесской Юракадемии Алексей Приступ выступил на главном песенном шоу «Голос країни»

Десятый, юбилейный сезон масштабного телевизионного шоу-проекта «Голос країни» стартовал 19 января 2020 года на телеканале 1+1. На этапе слепых прослушиваний лучшие таланты страны борются между собой за право стать частью команды судей этого песенного конкурса. Это певцы и композиторы: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

И как же приятно было увидеть среди участников шоу нашего земляка, в недавнем прошлом – студента факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Алексея Приступа.

Алексей – личность публичная и медийная. Безукоризненные внешние данные, а главное, незаурядные вокальные способности не остались незамеченными.

Все годы обучения Алексей Приступ принимал участие в различных музыкальных конкурсах и концертах и приобрел немалую популярность, сначала – в родном вузе, затем – в городском масштабе.

Исполнительские способности, чистый сильный голос, умение держаться на сцене – все это предопределило его дальнейшую судьбу.

В 6 выпуске 10 сезона «Голоса країни» на слепых прослушиваниях наш земляк Алексей Приступ исполнил песню «За лесами-горами» Златы Огневич.

– Хотелось исполнить песню на украинском языке,– рассказал Алексей Приступ. – Кастинг на конкурс проходил еще летом в Одессе. Меня заметили, пригласили принять участие, дали понять, что у меня есть все шансы. С того времени и началась подготовка, длившаяся несколько месяцев. Выступлению предшествовали репетиции, прослушивания, много работы. На самом шоу волнение было, но совсем чуть чуть. Я привык к зрительской аудитории. Однозначно могу сказать, что Одесская Юракадемия вылечила меня от боязни сцены, боязни телекамер и вспышек фотообъективов. С первого дня обучения в Национальном университете «Одесская юридическая академия» я отправился на занятия в Центр культуры, который действует при вузе уже более 20 лет. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов действительно создает для молодежи все условия не только для получения качественного европейского образования, но и для того, чтобы у нас были возможности развивать свои таланты. Я часто выступал на различных мероприятиях, на сцене Ротонды Городского сада – это бесценный опыт, который мне очень помогает и сегодня.

Это уже второй опыт участия одессита в масштабных проектах. Будучи студентом второго курса, Алексей участвовал музыкальном шоу талантов «Х-фактор» (Украина). Шоу «Голос країни» – его новая попытка проявить себя на сцене.

Зрителей ожидали захватывающие эмоции, непревзойдённые вокальные баталии и …неожиданные решения.

Увы, удача не была очень благосклонна к Алексею в этот раз. Зрителям оставалось только недоумевать и догадываться, чем руководствовались судьи, пожалевшие свои голоса для одессита. Во всяком случае, менее, чем за сутки его ролик на Ютубе набрал более 150 тысяч просмотров. Не менее активным было благожелательное обсуждение увиденного:

– Ну, голос прекрасный!!! Почему судьи не оценили?!!!!!!

– Нет, это прямо очень красиво, не понимаю почему судьи не повернулись?! У них в команде есть участники гораздо слабее этого парня. Продолжай дальше у тебя очень красивый голос.

– Что-то нереальное происходит, такие голоса мимо! Будем ждать на следующем «Голосе».

– Вот это сочетание голоса и мужской красоты! Алексей у тебя все получится! Очень красивый тембр.

– Мы слишком выбираем, – признался после выступления Алексея судья и певец Dan Balan, – обманываем себя. Нам кажется, что дальше будут еще более крутые и яркие выступления. Увы.

Но сам певец свое участие в главном песенном шоу считает удачей и новой ступенькой в достижении своей мечты:

– Меня поддерживают зрители своими многочисленными комментариями.

Да и члены жюри смутились, когда, повернувшись, увидели меня.

Кто знает. Может, ждали женские голоса. Может, осталось мало мест. Это меня подстегивает действовать еще лучше, еще круче. Да и продюсер «Голоса країни» пригласил меня приехать еще раз, и я пообещал, что приеду.

Да и скучать и огорчаться Алексею Приступу некогда. Он уже работает ведущим телепрограмм:

– Сначала я вел утреннее шоу на одном из одесских телеканалов. Просыпался в 4 утра, мы вели программу в прямом эфире, без возможности перезаписать, брали по три интервью каждый день. Жесткая журналистская работа в рамках развлекательного сегмента – это хороший опыт. Сейчас я тоже веду утреннее шоу на другом известном телеканале, веду частные ивенты. И после «Голоса» уже есть несколько предложений. Пока хочу реализоваться в творчестве. Я не успеваю сложить руки, как появляется что-то новое. Значит, я на правильном пути.

Напомним, что еще один известный выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия» Игорь Онищенко – сегодня является ведущим солистом Венской оперы.