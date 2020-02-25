Одесскую Юракадемию посетили депутат Европарламента и член Постоянного арбитражного суда (Гаага)

Национальный университет «Одесская юридическая академия» в рамках международного сотрудничества посетили депутат Европарламента, профессор Государственного варшавского университета Кароль Карский со своей супругой – вице-президентом Законодательного Совета премьер-министра Республики Польша, членом Постоянного арбитражного суда (Гаага), независимым экспертом ООН по правам человека, членом Совета ООН по правам человека, доктором международного и европейского права, профессором Елизаветой Карской. В рамках визита иностранные гости встретились со студентами международного правового факультета и прочитали лекцию на тему «Специальные процедуры ООН в универсальной системе защиты прав человека».

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» по инициативе Президента вуза, академика Сергея Васильевича Кивалова уделяется большое внимание преподаванию на иностранных языках, поэтому визиты зарубежных преподавателей, ведущих специалистов в области права являются частью образовательной программы вуза.

Мне было очень приятно иметь возможность провести лекцию для студентов в Украине. Встреча была очень интересной, были очень интересные вопросы. Видно, что студенты Юракадемии хорошо подготовлены к своей будущей работе. Они интересуются текущими проблемами, и, я уверен, будут хорошими специалистами в сфере международного права.

— поделился впечатлениями от встречи профессор Кароль Карский.

Гостей впечатлили не только знания студентов, но и уровень владения английским языком, на котором читалась лекция.

Преподавание – это моя первая профессия, и я очень счастлива, что у меня была возможность пообщаться со студентами университета во время моей поездки в Одессу. Я впечатлена их уровнем знаний о текущей ситуации по правам человека. Они задавали очень профессиональные, очень подробные вопросы. Я благодарна за организацию этой встречи.

— добавила профессор Елизавета Карская.

В рамках визита для гостей также была организована экскурсия по Национальному университету «Одесская юридическая академия». Супруги Карские вместе со своей дочерью побывали в крупнейшей в Украине Научной библиотеке университета – на сегодня электронный каталог автоматизированной системы Unilib насчитывает более 700 000 описаний. Они побывали также в Музее редкой книги, где хранятся уникальные издания – первоисточники украинского права. Впечатлил гостей Музей оружия и стрелковый тир, где студенты приобретают практические навыки в криминалистике. Также они ознакомились с материально-техническим оснащением вуза. Посетили специализированную аудиторию – «Рабочее место детектива, прокурора и следователя», где на интерактивной доске им продемонстрировали создание фоторобота.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является одним из лучших юридических вузов не только в Европе, но и в мире. Здесь созданы прекрасные условия для обучения студентов. Отличная библиотека, которая дает возможность обучаться не только на родном языке, но и иностранных. Я впечатлен огромным количеством книг на английском языке, к примеру, по европейскому праву

— отметил профессор Кароль Карский.

Кроме учебных материалов на английском языке, в библиотеке также можно найти книги на французском и немецком, на которых также ведется преподавание в вузе.

Сегодня у студентов есть возможность не просто обучать на коротком курсе, но так же и длинных курсах, и в соответствии с современными европейскими требованиями в области международного права, которые я имею честь представлять. Я очень благодарна за те возможности, которые предоставляют студентам в этом вузе в плане обучения.

— добавила профессор Елизавета Карская.

Особый интерес у гостей вызвал Музей редкой книги, где собраны уникальные редкие издания, в том числе и на иностранных языках.

Это удивительная коллекция дает возможность приобщиться к образцам мировой духовной культуры, и это очень впечатляет. Я впервые в жизни увидел такое собрание книг, особенно книг по специальности. Здесь даже есть учебник Мартенса «Международное право», датированный серединой 19 века. Потрясающе, что студенты имеют возможность пользоваться такой литературой.

— отметил профессор Кароль Карский.

Понравилось в музее и 8-летней дочери супругов Карских. Она часто путешествует с родителями, и уже была в разных учебных заведениях Европы. Некоторые экспонаты Музея редкой книги для нее стали настоящим открытием.

Мою дочку впечатлила самая маленькая книга. Она такую видела впервые. Я также потрясена уровнем развития библиотечных ресурсов, которые имеет Национальный университет «Одесская юридическая академия». Я мечтаю о том, чтобы такая библиотека по классу была и в моем родном университете тоже. Высокий уровень материально-технической базы и уровень подготовки специалистов – это все заслуга президента вуза Сергея Кивалова, который вкладывает много сил и энергии в это учебное заведение. За каждым элементом развития стоит его душа, стоит он.

— поделилась профессор Елизавета Карская.

Также гости побывали на модельном судебном заседании, которое проходило в специально оборудованной аудитории вуза.

Меня впечатлило подготовленное выступление и английский студентов. Это очень хорошая практика, которая мотивирует студентов, дает возможность получить практический опыт в области защиты прав человека

— отметила профессор Елизавета Карская.

В программу визита гостей также входило посещение Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия». Этот социальный проект был создан по инициативе президента вуза Сергея Васильевича Кивалова и функционирует уже 22 года. За это время силами студентов юракадемии была оказана помощь более 200 тысячам граждан, как жителям Одессы, так и области, а также другим регионам страны и иностранным гостям.

Это очень интересный проект. У нас, в Варшавском университете, тоже есть такая университетская клиника, чтобы люди, у которых нет денег, имели возможность приходить и бесплатно получать профессиональную юридическую помощь. С одной стороны – это очень важно для населения, а с другой – это очень хорошая практика для молодых людей, будущих юристов, которые работаю здесь под контролем своих преподавателей.

— отметил профессор Кароль Карский.

Оказывая помощь населению, студенты на базе Юридической клиники приобретают неоценимый опыт, который в дальнейшем позволяет им трудоустроиться во все сферы юридической профессии. Кроме оказания юридических услуг, клиника также сотрудничает с органами городской власти, коллегией нотариусов и частными исполнителями, которые также проводят прием граждан в стенах клиники.

Действительно, деятельность юридической клиники – это неоценимый вклад в развитии юридического образования на юге Украине, который в принципе и прославляет нашу Одесскую правовую школу.

— добавила директор Юридической клиники Юлия Шишацкая.

Побывали иностранные гости и в Международной академической школе «Одесса», которая находится на завершающей стадии строительства. Они осмотрели будущие классы, огромный спортивный зал, бассейн на 6 дорожек, киноконцерт-холл, школьное кафе, но особо их впечатлили два храма, расположенные в самом сердце учебного заведения.

Прекрасная комплектация, здесь все собрано в одном месте. Пока еще находится в стадии строительства, но уже видно, что это монументальный комплекс, где будет церковь, будет школа, и, когда она будет закончена, это будет прекрасная школа. Если у меня будет возможность, обязательно приеду на открытие этого комплекса с инициатором строительства этой грандиозной школы Сергеем Киваловым

— отметил профессор Кароль Карский.

Подводя итог своего визита, гости еще раз отметили, что благодаря усилиям руководства вуза Национальный университет «Одесская юридическая академия» является лучшей юридической школой, которая готовит востребованных во всем мире специалистов по всем юридическим специальностям.

Благодаря деятельности Президента университета академика Сергея Кивалова на сегодняшний день студенты и преподаватели имеют возможность быть задействованы во всех сферах академического обмена. Мы знаем, что Сергей Кивалов продолжает развивать деятельность по активизации международного сотрудничества с английскими университетами, и, учитывая тот факт, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской группы юридических факультетов Европейской ассоциации университетов, это дает возможность студентам с их дипломами быть востребованным во всем мире. И все это благодаря активности Президента университета Сергея Кивалова. Без него ничего бы не было.

— добавил профессор Кароль Карский.