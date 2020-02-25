Сергей Кивалов поздравил всех жителей с 88-й годовщиной основания Одесской области

Сегодня Одесская область отмечает 88-ю годовщину со дня основания. Для нас, ее жителей, это большой праздник и еще один прекрасный повод для гордости. Наш регион является крупнейшей по площади территорией и занимает лидирующие позиции по многим показателям, начиная от сбора урожая и заканчивая достижениями в сфере социальной политики и внедрением инновационных технологий.

Одесская область является родным домом для более чем 2 миллионов человек и имеет самое большое представительство национальностей (133!), которые живут в мире и согласии, сохраняя свой родной язык, обычаи и культуру. Город-герой Одесса – сердце области, морские ворота государства, культурная, образовательная и спортивная столица Украины. Вместе с тем, нельзя приуменьшать достижения других городов, поселков городского типа и сел, которые вносят незаменимый вклад в развитие региона.

Исключительно выгодное географическое положение на пересечении торговых путей между Европой и Азией, обширный выход к Черному морю и уникальные природные ресурсы делают родной край привлекательным для инвесторов, а мягкий климат и разнообразие природы – комфортным для местных жителей и туристов. Природа наделила наш регион уникальными возможностями, что позволило на протяжении многих лет сохранять высокий статус самого динамично развивающегося в Украине.

Не собираясь останавливаться на достигнутом, мы продолжаем осваивать новые отрасли экономики и развивать инфраструктуру. Впереди – новые цели, которые нам непременно удастся достичь совместными усилиями и слаженной работой. В годовщину создания Одесской области хочется пожелать дальнейшего экономического роста и развития, еще большего притока инвестиций, хороших урожаев нашим аграриям и благополучия всем жителям! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.