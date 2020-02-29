Почти тысяча абитуриентов посетили День открытых дверей в Одесской Юракадемии

Учебный год близится к завершению, и выпускникам школ предстоит определиться в выборе высшего учебного заведения, чтобы в дальнейшем получить хорошую и востребованную специальность. Национальный университет «Одесская юридическая академия» провел традиционный День открытых дверей. Огромный актовый зал вуза едва вмещал всех желающих узнать подробности об учебе и условиях поступления. Здесь собрались абитуриенты, интересующиеся юридическими специальностями, а также те, кто планирует связать свою жизнь с психологией, политологией, социологией, журналистикой, IT-сферой и другими специальностями, которым обучают в университете.

Очень скоро Вам предстоит сделать серьезный шаг во взрослую жизнь. Многие из тех, кто перешагнул сегодня порог вуза, в недалеком будущем станут нашими студентами, вольются в дружный коллектив Одесской юридической академии. И для вас День открытых дверей – это ключ к пониманию, в какое учреждение высшего образования вы попали и что оно может вам предложить. Только так можно быстро получить ответы на важные вопросы. Одно посещение заменит вам часы кропотливого поиска информации в интернете, сэкономит время, даст представление о преимуществах обучения в университете и дальнейших перспективах, его специфике и правилах приема,

- обратился к присутствующим Президент вуза, академик Сергей Васильевич Кивалов.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» по праву считается самым лучшим юридическим вузом в Украине. Здесь созданы все условия для учебы: высокий уровень материально-технической базы, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, но главным преимуществом, по словам Сергея Кивалова, является гарантия трудоустройства всех выпускников.

Мы, наверное, единственный, вуз в Украине, который берет на себя обязательство трудоустроить выпускников. Мы уже сегодня, пока вы являетесь студентами, думаем, куда вас трудоустроить. У нас есть прямые договора с Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины,

- отметил Сергей Кивалов.

Сегодня выпускники университета – это ведущие специалисты во всех сферах права: юристы, адвокаты, прокуроры, судьи. За прошедшие два года семь выпускников Юракадемии стали судьями Верховного суда Украины, а получить такой пост возможно только продемонстрировав высокий уровень знаний.

Для тех молодых людей, который хотят добиться большего, вуз предоставляет возможность учиться одновременно на двух и даже трех факультетах. Кроме того, начиная с третьего курса студенты имеют возможность проходить практику или продолжать учебу за рубежом. А наличие структурных подразделений университета в других городах Украины позволяет студенту быть более мобильным, и при необходимости без потерь в учебном процессе перевестись в один из них. В частности, такие подразделения открыты в Николаеве, Кривом Роге, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске и Киеве.

Уровень вуза всегда нужно определять по количеству профессорско-преподавательского состава. У нас работают пять докторских советов. Мы готовим не только бакалавров и магистров, мы готовим еще кандидатов наук и докторов наук. У нас в Украине только три вуза, которые имеют возможность качественно готовить таких специалистов-юристов,

- отметил Сергей Кивалов.

О высоком уровне вуза также свидетельствует огромное количество учебников и монографий, написанных преподавателями университета. По словам Сергея Кивалова, каждый второй учебник по праву и каждая третья монография выходят из стен Национального университета «Одесская юридическая академия».

В вузе преподают около 100 докторов наук и более 1000 кандидатов наук, обеспечивающих высочайший уровень преподавания в вузе.

Казалось бы, подобные специальности есть во многих других вузах. Но едут сюда, к нам. И знаете, почему? Потому что, планируя и совершенствуя учебный процесс, мы стремимся готовить профессионалов высокого уровня. Для этого у нас есть все необходимое – современная техника и оборудование, специализированный центр тестирования на полиграфе с пятиканальным цифровым «детектором лжи», зал судебных заседаний, криминалистическая лаборатория, специализированная аудитория «Рабочее место детектива, прокурора, следователя» импровизированный полигон осмотра места происшествия, телевизионная и радио-студия и многое другое. Мы боремся за качество образования и стремимся к новаторству. Право, психология, социология и политология, журналистика, IT-сфера – все эти специальности для нас важны, мы их активно развиваем. И при этом движемся вперед, идем в ногу со временем,

- говорит Сергей Кивалов.

Еще одна особенность вуза – начиная с 1-го курса студенты имеют возможность посещать лекции на английском, немецком, французском, испанском или итальянском языках. Это единственный вуз в Украине, который применяет такую практику уже более 13 лет. Благодаря тому, что на каждой кафедре работают по несколько преподавателей, которые читают предметы на одном из иностранных языков, это позволяет охватить абсолютно все дисциплины. Знание иностранных языков будущему юристу необходимо. Будущий юрист также должен хорошо разбираться не только в украинском праве, но также праве Европейского союза, США и других стран.

Немало выпускников университета сегодня работают юристами и адвокатами в странах Европы и США. Поскольку вуз входит в Ассоциацию европейских университетов, его дипломы принимают в других странах мира, достаточно лишь подтвердить свои знания. Выпускники вуза, такие как Анна Вондерхар, Максим Лоджук успешно сдали адвокатский экзамен в США, еще одна выпускница Ольга Смирнова сегодня возглавляет в США адвокатское объединение. Надежда Вязанкина является сотрудником Института Европы Университета Цюриха.

Будучи членом Европейской ассоциации университетов, Одесская юридическая академия сотрудничает с престижнейшими учреждениями высшего образования по всему миру. Каждый год более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие университеты Европы и США. НУ «ОЮА» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями.

Еще одно направление, которое пользуется большой популярностью – возможность получить профессию в IT-сфере. Университет стал первым на юге Украине, который открыл Факультет кибербезопасности и информационных технологий. Студенты обучаются на базе Центра кибербезопасности и информационных технологий и ультрасовременного IT-центра.

Современное материальное обеспечение позволило несколько лет назад открыть на базе Юракадемии бесплатный Консультационный центр, высококвалифицированные сотрудники которого оказывают помощь поступающим.

Вступительная кампания – 2020 будет очень сложной. Для того, чтобы помочь абитуриентам поступить в Национальный университет «Одесская юридическая академия» или другие вузы нашей страны, при Приемной комиссии НУ «ОЮА» действует бесплатный Консультационный центр. Сейчас Центр работает в режиме онлайн – это сайт, социальные сети, наши сотрудники беспрерывно отвечают на множество вопросов поступающих. Все желающие могут обратиться по номеру телефона (048) – 719 – 88 – 00 с 9:00 до 18:00. С началом вступительной кампании Консультационный центр будет функционировать круглосуточно. Более того, при поступлении абитуриент в электронном виде сможет предоставить все необходимые данные, а наши сотрудники все зарегистрируют, создадут электронный кабинет. Таким образом, мы предоставляем весь спектр услуг, который необходим при поступлении в учреждение высшего образования. Президент Одесской юридической академии, академик Сергей Васильевич Кивалов прилагает максимум усилий, чтобы развивать наш вуз, модернизировать инфраструктуру, обеспечивать высокое качество образования,

- говорит Валентин Федоров, ответственный секретарь Приёмной комиссии Одесской Юракадемии.

Познакомиться с вузом в День открытых дверей пришли не только одесситы, но также приехали будущие выпускники из области и других регионов страны.

Особое внимание в вузе уделяется здоровью и физическому развитию будущих юристов. Эта стратегическая задача государства в целом тут звучит не на словах, а подтверждается на деле. Спортивные базы, десятки стадионов, тренажеры – наглядное тому подтверждение, как и спортивные достижения ребят в соревнованиях и выступлениях. По итогам рейтинга Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов страны. Это подтверждают, как студенты, так и будущие абитуриенты.

Я уже знаком с этим местом, занимался здесь футболом. Здесь очень хорошая инфраструктура. Считаю, что в этом вузе очень хорошие возможности проявить себя не только в учебе, но и спорте,

- считает 10-классник Дмитрий.

Многие школьники пришли на День открытых дверей вместе со своими родителями, которые также разделяют и поддерживают их выбор.

Мне очень понравилась атмосфера в этом учебном заведении. Встречают очень радушно и тепло. Я поддерживаю выбор своего сына, и думаю, что он добьется того, о чем мечтает. С большим уважением я отношусь к Сергею Васильевичу Кивалову, давно наблюдаю за его деятельностью, и очень хотела бы, чтобы мой сын брал с него пример и был хорошим человеком,

- рассказывает мама 11-классника Валерия Яна.

Сам выпускник признался, что получить юридическую специальность мечтал с детства.

Я собираюсь поступать на факультет гражданской и хозяйственной юстиции. В будущем вижу себя либо прокурором, либо международником,

- поделился Валерий.

Некоторые школьники пришли на День открытых дверей целыми классами. Они уже слышали много позитивных отзывов о вузе, и сегодня пришли, чтобы увидеть это воочию.

Я считаю, что это один из самых мощных и сильных вузов в стране. Здесь самая лучшая база, которая позволит стать хорошим специалистов в этой области,

- считает 11-классница Виктория.

Еще один немаловажный вопрос для абитуриентов и, особенно, их родителей – качество общежитий для иногородних студентов и качество питания в студенческих столовых. Создание комфортных условий не только для учебы, но и в целом для жизни студентов – неотъемлемая часть качественного полноценного образования. И эта сфера здесь на высоком, образцовом уровне. Университет располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости от учебных корпусов. Благодаря разработке и внедрению инновационного инфраструктурного проекта «Зеленый университет», установлены солнечные батареи и коллекторы уже в 3 общежитиях вуза. Применение альтернативных источников энергии позволяет обеспечивать общежития теплой водой круглый год.

Творческое и культурное развитие личности – неотъемлемый элемент образовательного процесса. Именно с этой целью при университете был создан Центр культуры, где студенты могут проявить свои скрытые таланты – актёрские, вокальные, танцевальные. Университетские праздники сопровождаются яркими концертами и флешмобами силами студентов.

Абитуриенты убедились в том, что, поступая в Одесскую Юракадемию, они получат и качественное образование, и возможность всестороннего развития личности. Традиционно воспитанники Центра культуры Юракадемии подготовили концерт для своих будущих коллег – абитуриентов. А затем во время экскурсии школьники убедились, что Одесская юридическая академия - это не только просторные аудитории, высочайшего уровня профессорско-преподавательский состав, а и современная спортивная инфраструктура, крупнейшая в Украине научная библиотека с уникальными изданиями, стрелковый тир, телестудия для студентов-журналистов, пиарщиков, лаборатория социологических исследований. Их впечатлили экспонаты, которые они увидели в Музее редких изданий и Музее оружия, а также зал судебных заседаний, где студенты вместе с преподавателями моделируют судебный процесс.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - это университет будущего уже сегодня. Вуз, гармонично сочетающий богатый опыт и фундаментальные традиции Одесской школы права с инновационными технологиями, куда стремятся поступить самые успешные молодые люди из всех регионов нашей страны.