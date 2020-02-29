Почти тысяча абитуриентов посетили День открытых дверей в Одесской Юракадемии

Учебный год близится к завершению, и выпускникам школ предстоит определиться в выборе высшего учебного заведения, чтобы в дальнейшем получить хорошую и востребованную специальность. Национальный университет «Одесская юридическая академия» провел традиционный День открытых дверей. Огромный актовый зал вуза едва вмещал всех желающих узнать подробности об учебе и условиях поступления. Здесь собрались абитуриенты, интересующиеся юридическими специальностями, а также те, кто планирует связать свою жизнь с психологией, политологией, социологией, журналистикой, IT-сферой и другими специальностями, которым обучают в университете.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» по праву считается самым лучшим юридическим вузом в Украине. Здесь созданы все условия для учебы: высокий уровень материально-технической базы, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, но главным преимуществом, по словам Сергея Кивалова, является гарантия трудоустройства всех выпускников.
Сегодня выпускники университета – это ведущие специалисты во всех сферах права: юристы, адвокаты, прокуроры, судьи. За прошедшие два года семь выпускников Юракадемии стали судьями Верховного суда Украины, а получить такой пост возможно только продемонстрировав высокий уровень знаний.
Для тех молодых людей, который хотят добиться большего, вуз предоставляет возможность учиться одновременно на двух и даже трех факультетах. Кроме того, начиная с третьего курса студенты имеют возможность проходить практику или продолжать учебу за рубежом. А наличие структурных подразделений университета в других городах Украины позволяет студенту быть более мобильным, и при необходимости без потерь в учебном процессе перевестись в один из них. В частности, такие подразделения открыты в Николаеве, Кривом Роге, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске и Киеве.
О высоком уровне вуза также свидетельствует огромное количество учебников и монографий, написанных преподавателями университета. По словам Сергея Кивалова, каждый второй учебник по праву и каждая третья монография выходят из стен Национального университета «Одесская юридическая академия».
В вузе преподают около 100 докторов наук и более 1000 кандидатов наук, обеспечивающих высочайший уровень преподавания в вузе.
Еще одна особенность вуза – начиная с 1-го курса студенты имеют возможность посещать лекции на английском, немецком, французском, испанском или итальянском языках. Это единственный вуз в Украине, который применяет такую практику уже более 13 лет. Благодаря тому, что на каждой кафедре работают по несколько преподавателей, которые читают предметы на одном из иностранных языков, это позволяет охватить абсолютно все дисциплины. Знание иностранных языков будущему юристу необходимо. Будущий юрист также должен хорошо разбираться не только в украинском праве, но также праве Европейского союза, США и других стран.
Немало выпускников университета сегодня работают юристами и адвокатами в странах Европы и США. Поскольку вуз входит в Ассоциацию европейских университетов, его дипломы принимают в других странах мира, достаточно лишь подтвердить свои знания. Выпускники вуза, такие как Анна Вондерхар, Максим Лоджук успешно сдали адвокатский экзамен в США, еще одна выпускница Ольга Смирнова сегодня возглавляет в США адвокатское объединение. Надежда Вязанкина является сотрудником Института Европы Университета Цюриха.
Будучи членом Европейской ассоциации университетов, Одесская юридическая академия сотрудничает с престижнейшими учреждениями высшего образования по всему миру. Каждый год более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие университеты Европы и США. НУ «ОЮА» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями.
Еще одно направление, которое пользуется большой популярностью – возможность получить профессию в IT-сфере. Университет стал первым на юге Украине, который открыл Факультет кибербезопасности и информационных технологий. Студенты обучаются на базе Центра кибербезопасности и информационных технологий и ультрасовременного IT-центра.
Современное материальное обеспечение позволило несколько лет назад открыть на базе Юракадемии бесплатный Консультационный центр, высококвалифицированные сотрудники которого оказывают помощь поступающим.
Познакомиться с вузом в День открытых дверей пришли не только одесситы, но также приехали будущие выпускники из области и других регионов страны.
Особое внимание в вузе уделяется здоровью и физическому развитию будущих юристов. Эта стратегическая задача государства в целом тут звучит не на словах, а подтверждается на деле. Спортивные базы, десятки стадионов, тренажеры – наглядное тому подтверждение, как и спортивные достижения ребят в соревнованиях и выступлениях. По итогам рейтинга Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов страны. Это подтверждают, как студенты, так и будущие абитуриенты.
Многие школьники пришли на День открытых дверей вместе со своими родителями, которые также разделяют и поддерживают их выбор.
Сам выпускник признался, что получить юридическую специальность мечтал с детства.
Некоторые школьники пришли на День открытых дверей целыми классами. Они уже слышали много позитивных отзывов о вузе, и сегодня пришли, чтобы увидеть это воочию.
Еще один немаловажный вопрос для абитуриентов и, особенно, их родителей – качество общежитий для иногородних студентов и качество питания в студенческих столовых. Создание комфортных условий не только для учебы, но и в целом для жизни студентов – неотъемлемая часть качественного полноценного образования. И эта сфера здесь на высоком, образцовом уровне. Университет располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости от учебных корпусов. Благодаря разработке и внедрению инновационного инфраструктурного проекта «Зеленый университет», установлены солнечные батареи и коллекторы уже в 3 общежитиях вуза. Применение альтернативных источников энергии позволяет обеспечивать общежития теплой водой круглый год.
Творческое и культурное развитие личности – неотъемлемый элемент образовательного процесса. Именно с этой целью при университете был создан Центр культуры, где студенты могут проявить свои скрытые таланты – актёрские, вокальные, танцевальные. Университетские праздники сопровождаются яркими концертами и флешмобами силами студентов.
Абитуриенты убедились в том, что, поступая в Одесскую Юракадемию, они получат и качественное образование, и возможность всестороннего развития личности. Традиционно воспитанники Центра культуры Юракадемии подготовили концерт для своих будущих коллег – абитуриентов. А затем во время экскурсии школьники убедились, что Одесская юридическая академия - это не только просторные аудитории, высочайшего уровня профессорско-преподавательский состав, а и современная спортивная инфраструктура, крупнейшая в Украине научная библиотека с уникальными изданиями, стрелковый тир, телестудия для студентов-журналистов, пиарщиков, лаборатория социологических исследований. Их впечатлили экспонаты, которые они увидели в Музее редких изданий и Музее оружия, а также зал судебных заседаний, где студенты вместе с преподавателями моделируют судебный процесс.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» - это университет будущего уже сегодня. Вуз, гармонично сочетающий богатый опыт и фундаментальные традиции Одесской школы права с инновационными технологиями, куда стремятся поступить самые успешные молодые люди из всех регионов нашей страны.