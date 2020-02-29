OPEN DAY в Международном гуманитарном университете – университет гостеприимно встретил будущих студентов

Разнообразие специальностей, а также широкие возможности дальнейшего трудоустройства выпускников Международного гуманитарного университета вызывают у абитуриентов особый интерес к этому вузу. На День открытых дверей здесь собрались те, кто собирается связать свою жизнь с медициной, правоохранительной деятельностью, IT-сферой, бизнесом, правом, филологией, а также те, кто мечтает стать профессиональным переводчиком или освоить одну из творческих профессий. Школьники и их родители имели возможность не только пообщаться с руководством вуза и преподавателями, но и непосредственно с теми, кто готов предложить им в дальнейшем работу.
Университет выгодно отличается от государственных учебных заведений. Его статус позволяет идти в ногу со временем, оперативно вводить в учебные планы и программы новые необходимые дисциплины, открывать новые специальности.
Одно из самых популярных направлений в Международном гуманитарном университете – медицинское. Одесский медицинский институт, открытый в Международном гуманитарном университете, уже много лет успешно готовит фармацевтом и стоматологов. А совсем недавно были введены новые специальности: врачебное дело, общая терапия, сестринское дело и физиотерапия.
При университете также функционирует колледж, где выбранную специальности выпускники школ могут начать осваивать уже после 9-го класса. В этом учебном году здесь также открыто новое направление – сестринское дело. Это одна из самых востребованных на сегодня специальностей в сфере медицины.
Все теоретические знания, которые получают студенты Международного гуманитарного университета, сразу же подкрепляются практикой. При вузе созданы две собственные стоматологические клинки, оснащенные самым современным оборудованием, а также заключены договора с ведущими медицинскими учреждениями области, где студенты проходят обучение и практику.
На базе медицинского дома Odrex университетом создана кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли, а также кафедра хирургии. А в ближайшее время планируется также открыть кафедры педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии и внутренней медицины.
Кроме обучения студентов в университете проводится последипломное образование врачей. Чтобы повысить свою квалификацию, сюда съезжаются врачи со всего южного региона. Здесь собираются лучшие спикеры со всей Украины, чтобы донести наиболее важные и современные тенденции здравоохранения, которые существуют на сегодняшний день.
На дне открытых дверей школьники могли не только пообщаться со специалистами ведущих клиник региона, но также ознакомиться с техническим оснащением машины скорой помощи медицинского дома Odrex.
Медицинские профессии пользуются популярностью не только среди выпускников украинских школ, но и зарубежных стран. Название «международный» университет носит абсолютно заслуженно. Сегодня в МГУ учатся студенты из более 48 стан мира – Индии, Ирана, Египта, Ливана, Турции, Вьетнама, Ганы, Колумбии, стран СНГ и других.
В МГУ также есть специализированный факультет лингвистики и перевода. Помимо английского, французского и немецкого языков, здесь также готовят переводчиков арабского, итальянского и испанского. Развивается направление по изучению китайского языка. Переводчиков готовят и в колледже Международного гуманитарного университета.
Иностранные языки на профессиональном уровне также осваивают студенты Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета. По окончанию вуза они получают сразу два диплома – по основной специальности в области права или экономики, а также диплом переводчика.
Еще во время учебы студенты имеют возможность проходить стажировку и практику. На сегодня вуз заключил договора о трудоустройстве выпускников с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями, ведущим украинскими и зарубежными компаниями, финансовыми учреждениями, бюро переводов, туристическими агентствами, образовательными учреждениями, также совсем недавно был подписан меморандум о сотрудничестве с Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области.
Огромное разнообразие специальностей предлагает факультет дизайна и искусства. Здесь готовят ведущих и дикторов радио и телевидения, режиссёров, продюсеров, актёров театра и кино, дизайнеров, ивент-менеджеров. А не так давно перечень специальностей этого творческого факультета пополнили два новых направления - «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (мюзикл)». На сегодня МГУ является единственным на юге Украины вузом, где осуществляется подготовка универсальных артистов с владением актерских, вокальных и танцевальных навыков.
На факультете собран лучший профессорско-преподавательский состав, настоящие профессионалы своего дела, за плечами которых огромный практический опыт. Творческие специальности в вузе преподает народный артист Украины Георгий Делиев.
Международный гуманитарный университет имеет очень хорошие условия для студентов. Я видел многие заведения и хочу сказать, что это лучшее в Украине. Когда я пришел сюда, мне очень понравилось, что очень правильное отношение к студентам, к педагогического составу. Люди должны находиться в комфортных условиях. Должно быть все аккуратно, чистенько, все новое... И я смотрю, что здесь руководство всегда идет навстречу, и мы можем быстро решать какие-то вопросы.
Особое внимание также уделяется материально-техническому оснащению.
Развитая инфраструктура университета привлекает абитуриентов из области и других регионов страны.
Пока он еще учится в Красносельской средней школе, но уже твердо решил, что будет поступать в Международный гуманитарный университет, собирается освоить специальность «компьютерная инженерия».
Сегодня в Международном гуманитарном университете обучаются почти 5,5 тысяч. Вуз имеет 4-ю, наивысшую, степень аккредитации.
Абитуриенты остались впечатлены увиденным и убедились в правоте своего выбора. Ведь Международный Гуманитарный университет - это уже бренд качественного образования и престижного трудоустройства в последствии