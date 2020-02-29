OPEN DAY в Международном гуманитарном университете – университет гостеприимно встретил будущих студентов

Разнообразие специальностей, а также широкие возможности дальнейшего трудоустройства выпускников Международного гуманитарного университета вызывают у абитуриентов особый интерес к этому вузу. На День открытых дверей здесь собрались те, кто собирается связать свою жизнь с медициной, правоохранительной деятельностью, IT-сферой, бизнесом, правом, филологией, а также те, кто мечтает стать профессиональным переводчиком или освоить одну из творческих профессий. Школьники и их родители имели возможность не только пообщаться с руководством вуза и преподавателями, но и непосредственно с теми, кто готов предложить им в дальнейшем работу.

День открытых дверей в Международном гуманитарном университете проходит необычно. Каждый факультет представил будущих работодателей. Сегодня, поступая в наш университет, будущие студенты уже знают, где они будут работать. Во время учебы студенты практикуются на своем будущем рабочем месте, а с 3-4-го курса уже имеют возможность устроится на постоянную работу. Отучиться 5-6 лет и получить диплом – это не проблема. Главное – это получить хорошие знания, и такие знания дают именно в Международном гуманитарном университете.

— отметил Президент вуза, академик Сергей Васильевич Кивалов.

Университет выгодно отличается от государственных учебных заведений. Его статус позволяет идти в ногу со временем, оперативно вводить в учебные планы и программы новые необходимые дисциплины, открывать новые специальности.

При университете создан центр “Абитуриент 2020”, куда родители и школьники могут обратиться и получить всю необходимую информацию, где им помогут заполнить электронный кабинет, где им скажут какие сертификаты необходимы. Более того, работает подготовительное отделение и при желании можно на него поступить и уже пройти курс подготовки, что дает значительный бонус при поступлении в наш вуз. Хотелось бы отметить, что Президент Международного гуманитарного университета, академик Сергей Васильевич Кивалов очень большое внимание уделяет условиям обучения. Вы можете прийти в университет и посмотреть: здесь современная материально - техническая база, сегодня созданы центры, которые помогают абитуриентам и их родителям определиться с направлением, определиться со специальностями, определиться с выбором в жизни!

— говорит ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

Одно из самых популярных направлений в Международном гуманитарном университете – медицинское. Одесский медицинский институт, открытый в Международном гуманитарном университете, уже много лет успешно готовит фармацевтом и стоматологов. А совсем недавно были введены новые специальности: врачебное дело, общая терапия, сестринское дело и физиотерапия.

При университете также функционирует колледж, где выбранную специальности выпускники школ могут начать осваивать уже после 9-го класса. В этом учебном году здесь также открыто новое направление – сестринское дело. Это одна из самых востребованных на сегодня специальностей в сфере медицины.

Все теоретические знания, которые получают студенты Международного гуманитарного университета, сразу же подкрепляются практикой. При вузе созданы две собственные стоматологические клинки, оснащенные самым современным оборудованием, а также заключены договора с ведущими медицинскими учреждениями области, где студенты проходят обучение и практику.

Один из главных партнеров - это медицинский дом Odrex, в котором представлены на сегодняшний день лучшие в регионе медицинские технологии, которые существуют. У нас очень хороший профессорско-преподавательский состав, есть и доктора наук, и заслуженные врачи Украины, профессора, то есть мы сегодня имеем большой потенциал для того, чтобы готовить максимально много хороших качественных медиков для нашей страны.

— отметил проректор по научной работе Одесского медицинского института МГУ, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

На базе медицинского дома Odrex университетом создана кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли, а также кафедра хирургии. А в ближайшее время планируется также открыть кафедры педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии и внутренней медицины.

Кроме обучения студентов в университете проводится последипломное образование врачей. Чтобы повысить свою квалификацию, сюда съезжаются врачи со всего южного региона. Здесь собираются лучшие спикеры со всей Украины, чтобы донести наиболее важные и современные тенденции здравоохранения, которые существуют на сегодняшний день.

Медицина сегодня находится в приоритете нашего Президента Сергея Васильевича Кивалова, он уделяет очень много внимания и в информационном плане, и в развитии материально-технической базы, а также расширению наших контактов с зарубежными партнерами, это, конечно, чувствуется и вдохновляет всех тех, кто работает в нашем вузе. Сегодня большой интерес в медицинской сфере к сотрудничеству проявили английские партнеры, и мы видим очень большое будущее в этом направлении.

— добавил Вячеслав Полясный.

На дне открытых дверей школьники могли не только пообщаться со специалистами ведущих клиник региона, но также ознакомиться с техническим оснащением машины скорой помощи медицинского дома Odrex.

Медицинские профессии пользуются популярностью не только среди выпускников украинских школ, но и зарубежных стран. Название «международный» университет носит абсолютно заслуженно. Сегодня в МГУ учатся студенты из более 48 стан мира – Индии, Ирана, Египта, Ливана, Турции, Вьетнама, Ганы, Колумбии, стран СНГ и других.

В МГУ также есть специализированный факультет лингвистики и перевода. Помимо английского, французского и немецкого языков, здесь также готовят переводчиков арабского, итальянского и испанского. Развивается направление по изучению китайского языка. Переводчиков готовят и в колледже Международного гуманитарного университета.

Иностранные языки на профессиональном уровне также осваивают студенты Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета. По окончанию вуза они получают сразу два диплома – по основной специальности в области права или экономики, а также диплом переводчика.

Еще во время учебы студенты имеют возможность проходить стажировку и практику. На сегодня вуз заключил договора о трудоустройстве выпускников с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями, ведущим украинскими и зарубежными компаниями, финансовыми учреждениями, бюро переводов, туристическими агентствами, образовательными учреждениями, также совсем недавно был подписан меморандум о сотрудничестве с Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области.

Огромное разнообразие специальностей предлагает факультет дизайна и искусства. Здесь готовят ведущих и дикторов радио и телевидения, режиссёров, продюсеров, актёров театра и кино, дизайнеров, ивент-менеджеров. А не так давно перечень специальностей этого творческого факультета пополнили два новых направления - «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (мюзикл)». На сегодня МГУ является единственным на юге Украины вузом, где осуществляется подготовка универсальных артистов с владением актерских, вокальных и танцевальных навыков.

Сотни молодых людей хотят посвятить себя в дальнейшем творчеству, актерскому мастерству, и мы собрали для них лучших преподавателей, дали им достойную заработную плату, что в государственном вузе сделать невозможно. Высшая школа сегодня переживает не лучшие времена, но мы конкурируем с государственными вузами.

— отметил Сергей Кивалов.

На факультете собран лучший профессорско-преподавательский состав, настоящие профессионалы своего дела, за плечами которых огромный практический опыт. Творческие специальности в вузе преподает народный артист Украины Георгий Делиев.

Студенты за этот семестр выросли очень мощно! Ээто показали экзамены, зачеты. И уже многие школьники начинают интересоваться этим направлением. Я предполагаю, что должно быть в группе 10-15 человек, не больше! Тогда это будет продуктивно, потому что они должны контактировать. Но, если придет очень много талантливых людей и конкурс будет велик, нам придется взять больше студентов. Я думаю, что у нас будет расти этот факультет. Одесса - это все-таки очень творческий город!

Международный гуманитарный университет имеет очень хорошие условия для студентов. Я видел многие заведения и хочу сказать, что это лучшее в Украине. Когда я пришел сюда, мне очень понравилось, что очень правильное отношение к студентам, к педагогического составу. Люди должны находиться в комфортных условиях. Должно быть все аккуратно, чистенько, все новое... И я смотрю, что здесь руководство всегда идет навстречу, и мы можем быстро решать какие-то вопросы. — отметил Георгий Делиев.

Особое внимание также уделяется материально-техническому оснащению.

Университет для нас – это храм науки. Мы стараемся, чтобы здесь было все красиво, отремонтировано, благоустроено. Только в этом году мы приобрели почти 600 новых компьютеров – в каждую аудиторию. На факультете лингвистики и перевода, факультете искусства и дизайна на каждого студента есть свой компьютер. Индивидуальная подготовка позволит нам конкурировать на большом рынке в области высшей школы.

— отметил Сергей Кивалов.

Развитая инфраструктура университета привлекает абитуриентов из области и других регионов страны.

Мне нравится, что неподалеку есть общежитие, футбольное поле, площадки. Также здесь много факультетов, много людей, с которыми можно общаться. Хорошая администрация и привлекательный вид.

— поделился восьмиклассник Даниил.

Пока он еще учится в Красносельской средней школе, но уже твердо решил, что будет поступать в Международный гуманитарный университет, собирается освоить специальность «компьютерная инженерия».

Сегодня в Международном гуманитарном университете обучаются почти 5,5 тысяч. Вуз имеет 4-ю, наивысшую, степень аккредитации.

Если говорить о науке, о нас созданы кандидатский, докторский спецсоветы. Мы готовим не только магистров и бакалавров, но и кандидатов, докторов наук. Именно это подчеркивает уровень подготовки. Я горжусь Международным гуманитарным университетом, горжусь его развитием, горжусь теми преподавателями, которые вкладывают душу в подготовку настоящих, будущих специалистов.

— добавил Сергей Кивалов.

Абитуриенты остались впечатлены увиденным и убедились в правоте своего выбора. Ведь Международный Гуманитарный университет - это уже бренд качественного образования и престижного трудоустройства в последствии