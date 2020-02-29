Студенты-медики Международного гуманитарного университета будут проходить практику в ведущих клиниках Германии

Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета посетил ведущий хирург берлинской клиники минимально инвазивной хирургии MIC, специалист в области гинекологии и акушерства Гарри Чарчян. Визит был организован партнером вуза – Медицинским домом «Odrex», который сегодня является основной клинической базой Одесского медицинского института МГУ. В рамках визита Гарри Чарчян прочитал студентам курс лекций на тему уровня медицинского образования в Германии и развитию немецких поликлиник.

Президент Международного гуманитарного университета академик Сергей Васильевич Кивалов уделяет большое внимание развитию медицины в нашем университете. Особенно мы акцентируем внимание на лекторов, которые приезжают к нам из Европы, Америки, чтобы делиться своим опытом с нашими студентами. Визит ведущего практикующего хирурга, который работает в Берлине, имеет богатый опыт – для нашего вуза знаковое событие,

- отметил ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

В рамках сотрудничества Международного гуманитарного университета с Медицинским домом «Одрекс» на базе клинки была создана кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли, а также кафедра хирургии. А в ближайшее время планируется открыть кафедры педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии и внутренней медицины. Также здесь проводятся курсы тематического совершенствования для практикующих врачей, а студенты и аспиранты вуза имеют возможность посещать мероприятия Medical Hub Odrex и принимать участие в научных исследованиях и лечебном процессе.

Международный гуманитарный университет постоянно расширяет свою клиническую базу. В вузе функционируют две стоматологические клиники, а также создана студенческая поликлиника. Студенты-медики также имеют возможность проходить практику в ведущих клиниках региона, а теперь стажировка станет доступна и в лучших клинических центрах Германии. Об этом шла речь в ходе встречи с немецким гостем Гарри Чарчяном.

Я очень рад сегодня представить возможность кооперации и общения двух клиник, двух университетов в Украине и в Германии. Тема сегодняшней лекции – это возможность образования и способы образования в Германии, медицинского образования и системы здравоохранения в этой стране. Мы уже более трех лет общаемся с клиникой «Odrex». Это очень продуктивное общение, очень продуктивная кооперация. Мы очень рады этому знакомству,

- отметил Гарри Чарчян.

Медицинское образование в Германии считается одним из самых престижных в мире и, вместе с тем, доступным благодаря тому, что обучение в немецких государственных вузах бесплатное. А высокий конкурс при поступлении позволяет получить лучших и наиболее целеустремленных студентов. Профессиональному росту молодых врачей способствует высокий уровень финансирования учебных учреждений, что позволяет обеспечивать университетские клиники современным инновационным оборудованием и привлекать лучших специалистов.

Мне кажется, если наша молодежь будет проходить стажировку в Германии, то это будет способствовать развитию медицины в Украине, и внесет в нашу страну новый уровень в качестве подхода специалистов,

- считает студент 1-го курса Одесского медицинского института МГУ Даниил.

На сегодня Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета осуществляет подготовку специалистов по всем образовательным направлениям – медицина, стоматология и фармация. Также функционирует факультет последипломного образования врачей. Для повышения своей квалификации в Международный гуманитарный университет приезжают врачи со всего южного региона. Среди лекторов – ведущие специалисты не только Украины, но и европейских стран. Сегодня, когда в области медицины каждый день происходят новые научные открытия, врачи должны постоянно держать «руку на пульсе" и учиться.