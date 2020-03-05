Сергей Кивалов поздравил Михаила Жванецкого с 86-летием

Сегодня – знаменательный для всех нас день: мы отмечаем рождение великого одессита – Михаила Жванецкого!

Мастер слова, философ, писатель-сатирик, живой классик литературы – и наш современник! Одесса уникальна тем, что дала миру невероятно много талантливых людей.

Дорогой Михаил Михайлович! Вы их достойный продолжатель! Вы – прямое доказательство того, что Одесса жива и творит! Да ещё как творит!

Я горжусь, что живу в эпоху Жванецкого. Это огромное счастье. Мне повезло видеть Вас в разные годы. И вместе с Вами с гордостью нести высокое звание Почетного гражданина города Одессы!

Желание слушать Вас бесконечно! Ваши мудрые произведения, острые афоризмы, едкие замечания, потрясающие репризы – с нами на всегда.

Это с Вашей легкой руки и по Вашей инициативе возник в Одессе Всемирный клуб одесситов, отмечающий в этом году свое 30-летие, и ставший объединяющим началом для тысяч наших земляков, куда бы они не уехали и как бы далеко не жили.

Стала бессмертной Ваша фраза: «…Евреи, русские, украинцы, греки, молдаване! Что у вас есть еще, кроме Одессы? Особенно в Душе? Она – Мама!...»

Мы по-прежнему ждем от вас новых гениальных рассказов. И новых выступлений в переполненных залах. И чтобы все это на долгие-долгие годы!

Дай Бог Вам, Михаил Михайлович, здоровья и ещё здоровья, любви и радости от каждого дня, тепла близких, неиссякаемого вдохновения. Вы – наша гордость! И пусть Вас хранит Господь! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.