Женский коллектив Одесской Юракадемии поздравили с праздником 8 Марта

Международный женский день 8 Марта в Национальном университете «Одесская юридическая академия» всегда отмечают по-особенному. Эту традицию, которую инициировал Президент вуза Сергей Кивалов, соблюдают из года в год, поэтому накануне праздника здесь всегда царит удивительная атмосфера.

Ощущение приближающегося праздника чувствуется уже при входе в университет, где молодые люди с теплыми словами пожеланий раздают всем женщинам поздравительные открытки.

Очень приятно, придя в свое учебное заведение, получить столько внимания в такой особенный день. Все студентки получают цветы, открытки от нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. Сотрудникам вручили особенные подарки. Это здорово, сразу поднимает настроение.

— поделилась студентка факультета журналистики Ольга Садомова.

Но это еще не все сюрпризы. Необыкновенным подарком для женщин Юракадемии стал праздничный концерт, подготовленный силами студентов, преимущественно мужской половины.

По нашей доброй старой традиции накануне такого прекрасного международного женского праздника, мы готовим праздничный концерт с песнями, танцами, весельем и, конечно же, с маленькими приятными женскими подарками. У нас очень много талантливых девушек, но в этом году мы решили, что на нашем концерте будут выступать исключительно мальчики. Это прекрасные вокалисты, и саксофонист и ведущий у нас тоже мужчина. Также мы пригласили наших старых друзей – шоу-балет «Эдем», который подарит яркие незабываемые эмоции.

— поделилась директор Центра культуры НУ «ОЮА» Ольга Слуцкая.

При входе в актовый зал гостей встречали студенты с огромными охапками тюльпанов. Эти весенние цветы не могли оставить равнодушной ни одну женщину.

От всего сердца благодарю наших мужчин и нашего Президента университета Сергея Васильевича Кивалова за то, что здесь чтут и уважают эту традицию. Благодарю за подарки, за цветы, за хорошее настроение – это тоже очень важно в такое непростое время. Наши женщины достойны самого лучшего, и здесь у нас есть возможность ощутить это на себе, и не только в этот праздничный день.

— поделилась заведующая кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права НУ «ОЮА» Лариса Аркуша.

Активное участие в организации праздника принимала Первичная профсоюзная организация университета. Кроме цветов, поздравлений и праздничного концерта, еще одним приятным подарком для сотрудниц университета стала денежная премия.

При поддержке Сергея Васильевича Кивалова наша профсоюзная организация приготовила всем женщинам, всем студенткам и сотрудницам прекрасные подарки. Нас всегда поддерживают и говорят спасибо за нашу работу, это приятно.

— отметила глава первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук.

Глядя на счастливые лица женщин, сложно представить, что этот замечательный весенний праздник мог оказаться под запретом. Всего несколько лет назад Институт национальной памяти хотел исключить день 8 Марта из перечня государственных праздников, вместе с датами 1 и 9 Мая, как пережиток советского прошлого. Тогда Сергей Кивалов инициировал множество акций, среди которых «Мы защитим Ваш праздник». Акцию поддержали ветеранские и молодежные общественные организации. Были направлены десятки депутатских запросов и обращений. Благодаря совместным усилиям, попытки отменить эти праздники потерпели неудачу. И сегодня в Международный женский день 8 Марта сотни, тысячи, миллионы женщин нашей страны продолжают получать цветы, поздравления, теплые слова и внимание со стороны мужчин.

Мы знаем, что в свое время Сергей Васильевич отстоял этот праздник в Верховной Раде Украины, будучи народным депутатом. Мы благодарим за то, что этот праздник, благодаря ему, все-таки существует, и мы очень рады, что у нас есть этот праздник, у нас есть 8 Марта, эта концертная программа и Национальный университет «Одесская юридическая академия». Все настолько душевно организовано, очень радушно и по-домашнему. Думаю, это приятно всем женщинам, которые здесь находятся.

— отметила Председатель Молодежного совета при Одесском городском голове Кристина Шовкун.

Сергей Васильевич стал на его защиту нашего праздника, чтобы сохранить эти добрые традиции, которые были заложены много лет назад. Думаю, это большое мужество. Ведь каждая женщина помнит этот день с детства, и за то, что праздник был сохранены, мы испытываем огромную благодарность.

— отметила директор библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия» Таисия Иваничук.

Нас хотели лишить этого праздника, но Сергей Васильевич отстоял его, наш красивый праздник - женский день. Этот праздник должен быть, и мы очень благодарны, что у нас есть такой рыцарь.

— отметила заведующая кафедры аграрного, земельного, экологического права Татьяна Харитована.

Этот праздник очень важен для наших женщин. Ведь это праздник души, радости. Я очень благодарна Сергею Васильевичу и всем мужчинам нашей академии, которые не забывают о том, что мы не просто преподаватели, а мы женщины, и что каждой из нас необходим этот день.

— отметила старший преподаватель кафедры журналистики Лариса Писаренко.

Большинство сотрудников вуза, а всего их более полутора тысяч, составляют женщины. Многие из них имеют высокую ученую степень и занимают руководящие должности. Среди профессоров вуза, который обеспечивают высокий уровень и качество учебного процесса, 40 женщин. Среди кандидатов наук и доцентов – их 260. Так же 11 женщин являются заслуженными юристами Украины, и 56 находятся на руководящих постах.

Женщины, как правило, более ответственные и более работоспособные. Кроме того, по словам главного бухгалтера университета Марины Скрипник, женщины всегда ответственно относятся к своей работе.

В женском коллективе работается отлично. И традиции в нашем университете замечательные. Сергей Васильевич уделяет нам очень много внимания, и не перестает удивлять, потому что каждый раз добавляет что-то новое, что-то искреннее.

— отметила Марина Скрипник.

Сотрудника университета признаются, что без внимания руководства не остаются и в обычные дни.

Сегодня мы получили цветы, прекрасные поздравления, прекрасное настроение, замечательное солнечное настроение. И нам очень приятно, что президент вуза Сергей Васильевич Кивалов всегда заботится о нашем коллективе, никогда не оставляет без внимания.

— отметила заведующая кафедры иностранных языков № 1 Юлия Юлинецкая.

Директор юридической клиники Юлия Шишацкая считает университет своей второй семьей, и признается, что чувствует себя здесь как дома.

На этих цветах написано «С любовью. Ваш Сергей Кивалов», и мы действительно чувствуем эту любовь каждый день, не только в преддверии праздника. Мы очень благодарны нашему руководителю, что он уделяет достаточно внимания нашему женскому коллективу, благодарны, что именно Сергей Васильевич защитил наш праздник, и сегодня у нас есть такая замечательная возможность получать подарки, поздравления, улыбки и много хорошего настроения.

— отметила Юлия Шишацкая.

Хорошая атмосфера в рабочем коллектива – немаловажный фактор. Ведь работа должна приносить удовольствие, а если это не так – значит, ты выбрал не ту работу и занимаешься чем-то не тем, считает декан факультета журналистики НУ «ОЮА», профессор кафедры Татьяна Кузнецова.

Это настоящий большой праздник для всех нас, женщин, который запомнится нам надолго. Так мы празднуем каждый год, и студенты вносят свой личный взнос в организацию такого большого праздника.

— отметила глава студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

Хочу сказать откровенно, что мне работать в этом коллективе очень комфортно. Работать и с теми людьми, где тебя ценят, в том коллективе, где настоящие мужчины, мне кажется, это приятно всем. Сегодня я шла в университет, и меня встречали мои студенты с цветами. Я очень ценю, что в нашем университете заботятся о каждой женщине.

— отметила Татьяна Кузнецова.

Все женщины в этот прекрасный весенний день получили массу положительных эмоций и хорошее настроение!