Пусть весны подарки восхищают: коллектив МГУ поздравили с Международным женским днем

В календаре знаменательных дат этот праздник – на особом положении.

Возникнув исторически как день борьбы за женское равноправие, он, с обретением женщинами искомых прав, преобразовался с годами в день материнства и красоты, став прекрасной весенней традицией.

Предвкушают и ждут эту дату 8-е Марта женщины, отмечают галочкой на календаре этот день и готовятся к нему мужчины. И все мы, уже взрослые и совсем юные, становимся с приходом марта немного добрей и лучше.

В канун 8-го Марта радостная предпраздничная суета наблюдается повсеместно – в магазинах, на предприятиях, школах и вузах. Это естественно и понятно. Кто украшает этот мир, делая его прекрасней? Разумеется, девочки, девушки, женщины, внимательные, умные, заботливые и терпеливые. «Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры». И как тут поспоришь.

Традиция весело и красиво отмечать Международный женский день в одном из самых прогрессивных вузов страны – Международном гуманитарном университете, – заложена с первого года его основания по инициативе Президента МГУ Сергея Кивалова. И этому есть объяснение: большинство преподавательского и студенческого состава вуза – это женщины.

Праздник начинался уже при входе в нарядный актовый зал, украшенный белыми и синими шарами. Каждую даму приветствовали и поздравляли студенты, вручая весенние тюльпаны. Многочисленные поздравления, пожелания добра и любви, цветы и подарки – всего этого было вдоволь.

Не позволив себе сесть в такой торжественный день, мужчины, стоя и волнуясь, обращались поочередно к прекрасной половине коллектива с теплыми пожеланиями.

Половине??

Оказалось, что женщин, работающих в вузе, – 85 процентов! И в самом деле: кому, как не опытным, знающим женщинам воспитывать и обучать молодых людей, давать знания, готовить специалистов?!

В начале праздничной церемонии всех гостей ждал сюрприз – видеофильм, который был приготовлен на кафедре аудиовизуальных искусств студентами факультета искусств и дизайна. Ребята взяли интервью у детей сотрудниц МГУ. На большом экране ребятишки поздравляли своих мам, рассказывали, как они готовятся к 8-му Марта и что хотят подарить и пожелать. Гости праздника с удивлением узнавали в героях фильма своих чад и были очень растроганы.

Этот праздник каждый год ждешь, как приход весны. Хочется дарить тепло и радость. И становится не по себе при одной мысли, что его могли отменить. Мы счастливы, что благодаря настойчивости и принципиальности Сергея Васильевича Кивалова он сохранен в нашем календаре и в нашей жизни.

— рассказала декан факультета искусства и дизайна Нина Кравец.

В самом деле, всем нам хорошо памятно, как Сергей Кивалов, будучи народным депутатом Украины, выступил с категорическим протестом против упразднения этого дня, а также 1 и 9 Мая из нашего календаря. Помним, какие общегородские акции прошли по инициативе лидера Украинской морской партии в знак протеста в Одессе – одна из таких «Мы защитим Ваш праздник». И Украинский институт национальной памяти под давлением общественности и политических сил вынужден был оставить эти потуги лишить нас Международного женского дня.

Мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он защитил наш праздник. Ни у кого в нашем коллективе нет сомнений, нужно ли 8-е Марта. Я рада, что мы продолжаем эту традицию. Это важно для нас, женщин. Цветы, подарки, поздравления – абсолютное счастье.

— сказала директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Яна Тыцкая.

Выяснилось, что этот праздник в равной степени нужен всем, как мужчинам, так и женщинам. Мы загружены бесконечными бытовыми проблемами и заботами. Порой, забываешь о себе. Но, к счастью, есть такие дни, когда мужчины могут почувствовать себя рыцарями, сильными и внимательными, а женщины – хрупкими и нежными.

Ранняя весна в Одессе в этом году. И весна расцвела в нашем родном МГУ. Мы принимаем поздравления. А я хочу поблагодарить нашего президента Сергея Васильевича Кивалова. За его заботу и внимание ко всем нам. За комфортные условия труда, которые мы ощущаем каждый день. Мы проводим на работе половину нашей жизни, и это очень важно. Мне хочется пожелать всем женщинам нашего города, нашей страны всего самого прекрасного.

— поздравила председатель первичной профсоюзной организации, директор Колледжа МГУ Юлия Шарапановская.

После поздравлений и теплых пожеланий состоялся праздничный концерт, организованный силами студентов и преподавателей вуза. Мелодичные песни и зажигательные танцы, мастерство художественного слова и театр одного актера – каждое выступление было на высоком уровне, трогало душу и сердце, вызывало прекрасные эмоции.

Это особенный праздник, который наполняет воздух ароматом весенних цветов, сиянием счастливых улыбок. И наши коллеги не устают нас радовать: каждый год поздравляют нас как-то по-особенному, прикладывают усилия, прилагают фантазию. Это приятно. В нашей жизни столько проблем, что мы иногда не находим времени для слов нежности, любви и благодарности. И как хорошо, что в нашей жизни есть день, когда можно сделать паузу и сказать эти нужные слова – своей любимой женщине, маме, дочке, бабушке и всем женщинам Одессы.

— призналась заведующая кафедрой перевода и языкознания МГУ Людмила Таланова.

Кроме цветов и открыток каждая сотрудница вуза получила к 8-му Марта «теплый» подарок – мягкий пушистый плед. Так было и пусть так будет – пусть мужчины совершают ради нас, женщин, романтические поступки и делают нашу жизнь ярче и радостней.

Этот праздник, на мой взгляд, один из лучших. В этот день каждая девушка и женщина понимает свою ценность и значимость. Мы – и дочери, мы – и матери, специалисты и ученые, врачи и учителя. И при этом мы женщины, хрупкие, нежные, любящие. Вдвойне приятно, что на работе к нам красиво относятся не только в праздники, но и в будни. А студенты радуют нас своими художественными выступлениями и дарят нам праздничное настроение. Я хочу пожелать всем нашим женщинам достатка, заботы, внимания и любви.

— сказала начальник учебной части вуза Лариса Райчева.

А на факультетах, кафедрах и аудиториях и во дворе поздравления в этот день звучали допоздна – студенток вуза поздравляли их однокурсники,

С праздником вас, дорогие наши женщины!