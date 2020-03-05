Сергей Кивалов: «Дорогие женщины, мы защитили Ваш праздник 8 Марта!»

Весной нам хочется позитивных перемен, добрых вестей, ярких красок, всего, что делает нашу жизнь прекрасней. Без преувеличения можно сказать, что красоту в нашу жизнь привносят женщины. Милые, нежные, любимые, заботливые. Это наши матери, жены, дочери, наши близкие люди.

И совсем не случайно, что Женский праздник мы отмечаем с приходом весны. По своей сути, женщина подобна весне – так же прекрасна и загадочна, так же тепла и солнечна.

Задуманный когда-то как символ борьбы за равенство полов и уважение к женскому труду, день 8 Марта постепенно стал днем воспевания женской половины человечества.

Напомню: в феврале 1909 года женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием равной оплаты труда и предоставления женщинам права голосовать. Прошло 100 лет. Меняются смыслы и ценности. К счастью, сегодня наших женщин не ущемляют в правах, они участвуют в политике и законотворчестве, решают важные государственные задачи.

Но даже такой толерантный и добрый праздник, как Международный женский день, нам пришлось защищать несколько лет назад, когда он почему-то «впал в немилость». Решительно встав на защиту 8 Марта, Украинская морская партия организовала акцию «Мы защитим Ваш праздник». Благодаря колоссальный народной поддержке не только одесситов, но и жителей многих городов Украины, ветеранских и молодежных организаций, общими усилиями нам удалось сохранить этот прекрасный праздник в официальном календаре украинских праздников.

Мы отстояли Женский праздник, сняли напряженность в этом вопросе в обществе. И я этому очень рад. Рад, что мы можем, как и прежде, поздравлять наших милых дам, посвящать им стихи и радовать подарками.

Я искренне поздравляю вас, дорогие женщины! Будьте счастливы и любимы, будьте востребованы и реализованы, благополучны и уверены в завтрашнем дне! С праздником 8 Марта! — поздравил всех женщин почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.