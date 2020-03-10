Сергей Кивалов: «Борис Литвак был «боксером по жизни» – для него не было неосуществимых задач»

11 марта исполняется 90 лет со дня рождения мецената и общественного деятеля Бориса Литвака. И сегодня Одесса вспоминает своего славного Сына – Почетного гражданина города.

Борис Давидович всю жизнь посвятил спорту и детям – растил их крепкими и здоровыми. Когда возглавлял детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва, когда основал Одесский благотворительный фонд «Будущее» и когда построил Центр реабилитации детей-инвалидов, известный как «Дом с ангелом», все оставшиеся годы жизни восстанавливая здоровье тысяч детей и подростков с диагнозом ДЦП. И в этом – гражданский подвиг Борис Давидовича Литвака.

Бориса Давидовича не стало в 2014 году, но жив и работает его Центр на Пушкинской. Спортивная школа, которую он возглавлял, с честью носит имя нашего выдающегося земляка. Мы также добились того, чтобы в Одессе появилась улица Бориса Литвака. В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета проходит ежегодный Международный турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти Героя Украины, заслуженного тренера страны Бориса Литвака.

Символично, что этот спортивный комплекс на 8-ой станции Большого Фонтана мы открывали вместе с Борисом Давидовичем в 2012 году. А познакомились мы с будущим создателем «Дома с Ангелом» много раньше – в конце 80-х годов: оба были депутатами, вначале – Жовтневого райсовета, а потом – Одесского городского совета.

Его депутатская приемная была всегда открыта для жителей района и полна людей, которые шли к нему за помощью в решении самых разнообразных вопросов. Поздней, когда я стал народным депутатом, мы встречались еще чаще. Борис Давидович активно способствовал развитию детского спорта и делал все возможное для развития спорта в нашем регионе. Многие годы возглавляя Одесскую областную федерацию бокса, Литвак был «боксером по жизни»: для него не было неосуществимых задач, он ломал устои и преграды на пути создания «Дома с ангелом» для маленьких пациентов. Мне выпала большая честь долгие годы входить в Наблюдательный совет и помогать благотворительному фонду «Будущее», который направляет средства на развитие Центра реабилитации детей.

Уверен: в ответственном отношении к молодому поколению, в заботе о здоровье нации, как раз, и проявляется настоящий патриотизм. Этот урок я получил от легендарного одессита Бориса Давидовича Литвака и следую ему по жизни, – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.