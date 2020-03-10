Будем действовать решительно: Зеленский обратился к нации

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по факту объявления в стране карантина из-за коронавируса. В частности, глава государства рассказал о ряде мероприятий по минимизации распространения коронавируса на территории Украины, кроме того, Зеленский призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.

"Мы не будем ждать официальной сотни или тысячи больных. Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - заявил президент.

Однако в Украину продолжат пускать людей с правом на временное или постоянное проживание в Украине.

По его словам, "уже в эти выходные спецборт вернет украинцев, которые застряли на границе в Италии и Словении". "Все будут подвергнуты медицинской проверке", - отметил президент.

При этом Зеленский посоветовал украинцам, которые сейчас за границей, самим экстренно вернуться в Украину. Авиасообщение через трое суток будет полностью закрыто, хотя морское, железнодорожное и автомобильное сообщения будут продолжаться.

Также Украина ведет переговоры с международными партнерами о гуманитарной помощи для нашей страны. "Проводятся переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи, среди прочего - и медицинским оборудованием", - рассказал Зеленский.

Выделены 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. В больницах есть больше 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, есть около двух тысяч врачей-инфекционастов и более пяти тысяч среднего медперсонала. "В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - добавил Зеленский.

В Украине начинается изготовление собственных тестов на коронавирус. "Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов. Также в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории", - заявил президент.

Президент также призвал не паниковать и не верить фейкам. "Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не преодолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!", - отметил президент, и добавил, что "дезинформация еще хуже, чем вирус паники".

Напомним, что Кабмин объявил карантин в Украине с 12 марта. Он продлится до конца месяца и в случае необходимости будет продлен в апреле. По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения. Сегодня зафиксирован первый летальный случай.

У других наших соседей также продолжают бороться с пандемией. В частности, вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев в Чехию и на выезд граждан из страны. А власти Молдовы в связи с угрозой распространения коронавируса приняли решение о закрытии храмов и приостановлении воздушного сообщения со странами Европы. Также у молдаван будет приостановлено проведение любых развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, а с понедельника закрывается центральный рынок Кишинева и ряд других рынков.