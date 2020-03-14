Украинская морская партия Сергея Кивалова призывает власти и бизнес объединиться в борьбе с коронавирусом

Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова планирует вынести на сессию городского совета вопрос об увеличении количества закупок экспресс-тестов на вирус COVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом шла речь в ходе очередного заседания фракции.
Первые 150 экспресс-тестов город получил уже в начале недели, а до 20 марта, согласно проведенному тендеру, должны поступить еще 10 тысяч экспресс-систем. Но такого количества на миллионный город недостаточно, уверены депутаты фракции Украинской морской партии.
Экспресс-тесты позволяют определить наличие коронавируса в организме при первых симптомах болезни. Это дает возможность своевременно начать лечение, предупредить возможные осложнения болезни и предотвратить дальнейшую передачу вируса путем изоляции больного. А учитывая скорость распространения этой инфекции по всему миру, в данной ситуации действовать нужно как можно быстрее.
Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса уже активно проводятся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете. Несмотря на то, что вузы находятся на карантине, для сотрудников и студентов, которые остались в городе, было приобретено 5 тысяч экспресс-тестов и 400 литров антисептика. Также было собственными силами изготовлено более тысячи масок, чтобы все сотрудники и студенты ВУЗов имели при себе средства индивидуальной защиты, заказано несколько десятков бесконтактных термометров, кварцевых ламп и приобретено несколько современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются в китайских и итальянских клиниках при лечении больных коронавирусом.
Также Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета готов оказать волонтерскую помощь медицинским учреждениям города. Такое решение было принято накануне. По словам Сергея Кивалова, в качестве волонтеров готовы выступить студенты 3-6 курсов. Кроме этого, Высшее объединенное профессионально-техническое училище сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» имеет возможность изготавливать 500 медицинских масок в день. А если объединить усилия всех городских швейных организаций, масками можно будет обеспечить весь город.
На сегодняшний день медицинских учреждениях города находятся 65 аппаратов искусственной вентиляции легких, включая родильные дома и детские больницы. Сейчас город ожидает поставка 7 аппаратов и планируется заказать еще 27. Но такого количества, по словам депутатов, недостаточно.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» готов помочь городу и в решении правовых вопросов в том случае, если Верховная Рада не примет соответствующий законопроект, позволяющий сократить сроки и процедуру тендерных закупок тест-систем для выявления инфекции и препаратов по борьбе с коронавирусом.
Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова также выступит с предложением создать оперативный штаб, который в случае необходимости будет обращаться с просьбой выделить волонтёров в медучреждения города.
Сергей Кивалов подчеркнул, что мэрия должна выделить из бюджета любые средства на покупку необходимого оборудования для профилактики, выявления и лечения китайского коронавируса. Он считает, что на время карантина должно быть приостановлено действие многих других городских программ, чтобы все силы и средства направить на борьбу с вирусом.