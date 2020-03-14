Украинская морская партия Сергея Кивалова призывает власти и бизнес объединиться в борьбе с коронавирусом

Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова планирует вынести на сессию городского совета вопрос об увеличении количества закупок экспресс-тестов на вирус COVID-19 и аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом шла речь в ходе очередного заседания фракции.

Первые 150 экспресс-тестов город получил уже в начале недели, а до 20 марта, согласно проведенному тендеру, должны поступить еще 10 тысяч экспресс-систем. Но такого количества на миллионный город недостаточно, уверены депутаты фракции Украинской морской партии.

Нашему городу нужны не две тысячи, не три тысячи тестов, а миллион, чтобы каждый житель имел возможность протестироваться и узнать, положительный у него результат или отрицательный. Сегодня один тест стоит почти тысячу гривен. Не каждый может себе это позволить. Но для города это не такие большие деньги. Даже, если придется потратить 50 миллионов, экономить на этом нельзя. Можно отказаться от каких-то других программ, какие-то программы заморозить, но здесь принимать решение нужно немедленно.

— считает лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Экспресс-тесты позволяют определить наличие коронавируса в организме при первых симптомах болезни. Это дает возможность своевременно начать лечение, предупредить возможные осложнения болезни и предотвратить дальнейшую передачу вируса путем изоляции больного. А учитывая скорость распространения этой инфекции по всему миру, в данной ситуации действовать нужно как можно быстрее.

Чем оперативнее мы сработаем, тем лучше будет для всех нас. И это не тема для пиара, а вопрос сохранения человеческих жизней. Мы ходим обсудить этот вопрос срочно на комиссии здравоохранения, вынести консолидированное решение от всех депутатских фракций на сессию для того, чтобы минимизировать эту болезнь и сохранить человеческие жизни. Все мы должны понимать, что наше здоровье – оно первично. И я хочу, в первую очередь призвать всех горожан, чтобы они придерживались условий карантина, мыли руки, ограничивали себя в общении, не ходили там, где большое количество людей. На самом деле, такие элементарные меры предосторожности помогут нам спасти свою жизнь и таким образам не дать возможности эпидемии распространяться так быстро.

— отметила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса уже активно проводятся в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Международном гуманитарном университете. Несмотря на то, что вузы находятся на карантине, для сотрудников и студентов, которые остались в городе, было приобретено 5 тысяч экспресс-тестов и 400 литров антисептика. Также было собственными силами изготовлено более тысячи масок, чтобы все сотрудники и студенты ВУЗов имели при себе средства индивидуальной защиты, заказано несколько десятков бесконтактных термометров, кварцевых ламп и приобретено несколько современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые используются в китайских и итальянских клиниках при лечении больных коронавирусом.

Также Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета готов оказать волонтерскую помощь медицинским учреждениям города. Такое решение было принято накануне. По словам Сергея Кивалова, в качестве волонтеров готовы выступить студенты 3-6 курсов. Кроме этого, Высшее объединенное профессионально-техническое училище сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия» имеет возможность изготавливать 500 медицинских масок в день. А если объединить усилия всех городских швейных организаций, масками можно будет обеспечить весь город.

Каждое учреждение, каждая организация, которая находится в городе, должна внести свою лепту, и мы это делаем. Но самое важное - локомотивом именно в этой работе должен быть городской совет.

— считает Сергей Кивалов.

На сегодняшний день медицинских учреждениях города находятся 65 аппаратов искусственной вентиляции легких, включая родильные дома и детские больницы. Сейчас город ожидает поставка 7 аппаратов и планируется заказать еще 27. Но такого количества, по словам депутатов, недостаточно.

Мы планируем выйти с предложением к городским властям и департаменту здравоохранения об увеличении поставок аппаратов искусственной вентиляции легких минимум до 200 единиц. Думаем, это минимум, который необходим. Этот вопрос мы обсудили с Сергеем Васильевичем Киваловым, и он полностью поддержал это решение. Здоровье и безопасность жителей для нас, для Сергея Васильевича, для Украинской морской партии в целом - вопрос приоритетный и очень важный на сегодняшний день.

— отметил депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, член постоянной комиссии по здравоохранению Одесского городского совета Алексей Кисловский.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» готов помочь городу и в решении правовых вопросов в том случае, если Верховная Рада не примет соответствующий законопроект, позволяющий сократить сроки и процедуру тендерных закупок тест-систем для выявления инфекции и препаратов по борьбе с коронавирусом.

Нужно делать все, чтобы мы не имели серьезных последствий. Думаю, если сессия Одесского городского совета примет то, что предлагает Украинская морская партия, это будет правильно. Эту идею поддерживают все жители города. Мы готовы помочь в отношении правовых вопросов, чтобы оперативно приобрести препараты.

— добавил Сергей Кивалов.

Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова также выступит с предложением создать оперативный штаб, который в случае необходимости будет обращаться с просьбой выделить волонтёров в медучреждения города.

Сергей Кивалов подчеркнул, что мэрия должна выделить из бюджета любые средства на покупку необходимого оборудования для профилактики, выявления и лечения китайского коронавируса. Он считает, что на время карантина должно быть приостановлено действие многих других городских программ, чтобы все силы и средства направить на борьбу с вирусом.