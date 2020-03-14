Международная академическая школа «Одесса» будет доступна всем горожанам

Уже скоро Международная академическая школа “Одесса” распахнет свои двери перед маленькими одесситами. Сегодня на базе школы будущего состоялось расширенное совещание, которое провел инициатор строительства уникального объекта, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов совместно с директором городского департамента образования Еленой Буйневич, настоятельницей Свято-Михайло-Архангельского женского монастыря, игуменьей Серафимой и депутатами Одесского городского совета.
В школе, которая станет самой большой в Одессе, будут учиться свыше тысячи детей. Площадь учебных классов составит около 10 тысяч квадратных метров. А общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч. Высота потолков в учебных классах – фактически четыре метра, что позволит ученикам чувствовать себя свободней и комфортней. Сегодня главными вопросами является подбор школьного персонала и обеспечение финансирования для функционирования школы.
Сергей Кивалов провел экскурсию по школе. Ознакомил гостей с учебной инфраструктурой и объектами жизнеобеспечения комплекса.
Увиденное особо впечатлило директора департамента образования и науки Елену Буйневич. По ее словам, аналогов такой школы ей не приходилось видеть ни в одном городе Украины, и, наверное, во всем мире таких школ очень мало.
По ее словам, опыт энергосбережения, который применяется в Международной академической школе «Одесса», должны обязательно изучать и перенимать другие учебные заведения.
Эту школу, где реализованы самые современные технологии энергосбережения, действительно можно назвать школой будущего, - подчеркнула Елена Буйневич.
Кроме современных технологий школа также будет отличаться насыщенным воспитательно-образовательным содержанием. Это будет школа полного дня, что очень актуально для работающих родителей. Все дети будут изучать по несколько языков, заниматься спортом и творчеством. На базе школы будут функционировать 20 творческих кружков.
Бассейн, спортивный зал и открытая спортивная площадка будет доступна не только для учащихся школы, здесь смогут заниматься дети всего города. Кроме этого, открытой площадкой для детей и творческой молодежи станет киноконцертный зал, помощь в организации и оформлении которого оказывает преподаватель Международного гуманитарного университета, народный артист Украины Георгий Делиев. Инициаторы школы очень надеются, что она станет излюбленным местом для всех одесситов.
Особое внимание в школе также будет уделяться духовному воспитанию. С 1-го класса все дети по желанию смогут изучать Закон Божий. При школе также находятся два храма – нижний, который носит имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова и верхний - Сергия Радонежского. Нижний уже практически готов, здесь проходят службы и появляются новые прихожане.
Важным аспектом также является доступность школы. Здесь смогут учиться дети из социально незащищенных семей, а также дети-сироты.
Открытие в городе нового учебного заведения, особенно в Приморском районе, недалеко от Гагаринского плато, где находится большое количество многоквартирных домов, является очень актуальным на сегодняшний день.
Для решения вопросов дальнейшего функционирования школы и обеспечения ее преподавательским составам фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова намерена инициировать на предстоящей сессии городского совета создание специальной рабочей группы.
Инициатор создания Международной академической школы «Одесса» имеет большой опыт организации учебного процесса.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет уже много лет являются примером качественного образования. Здесь созданы все условия для учебы и всестороннего развития студентов, и как результат – подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов. Этот опыт авторы проекта намерены применить и в Международной академической школе.
На крыше школы установлено крупнейшее в стране поле солнечных коллекторов. 105 коллекторов австралийского производства позволят обеспечивать весь комплекс теплом круглый год. В солнечные дни будет работать гелиосистема, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Все вместе это создает уникальную систему – тепловой пункт, который сооружен по принципу «умного управления». Школа будущего также имеет свою собственную газовую 12-модульную котельную. Инновационные решения также были найдены и при сооружении спортивного комплекса. Здесь установлены климатические тепловые панели, излучающие инфракрасные лучи. Бассейн на шесть дорожек сможет принимать всеукраинские и международные соревнования. Подогрев воды будет осуществляться за счет солнечных коллекторов, а систему микроклимата обеспечивает современная система вентиляции. Установлен детский бассейн для учащихся 1-3 классов и производится монтаж трибун для зрителей.
Школа оборудована всеми современными противопожарными системами, в соответствии с повышенными требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Завершены работы по установке всех коммуникаций, готова электрика, сантехника, отопление, сигнализация, видеонаблюдение, интернет и противопожарные системы. Выполнена самая современная система вентиляции. На улице уже заложили фундамент под строительство еще одного спортивного комплекса. А перед самой школой вырастет парковая зона. Таким образом, Международная академическая школа «Одесса» объединила в себе последние мировые новации как в строительстве, так и в организации образовательного процесса, и стала уникальным учреждением, не имеющим аналогов не только в Украине, но и Европе.