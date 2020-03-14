Международная академическая школа «Одесса» будет доступна всем горожанам

Уже скоро Международная академическая школа “Одесса” распахнет свои двери перед маленькими одесситами. Сегодня на базе школы будущего состоялось расширенное совещание, которое провел инициатор строительства уникального объекта, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов совместно с директором городского департамента образования Еленой Буйневич, настоятельницей Свято-Михайло-Архангельского женского монастыря, игуменьей Серафимой и депутатами Одесского городского совета.

В школе, которая станет самой большой в Одессе, будут учиться свыше тысячи детей. Площадь учебных классов составит около 10 тысяч квадратных метров. А общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч. Высота потолков в учебных классах – фактически четыре метра, что позволит ученикам чувствовать себя свободней и комфортней. Сегодня главными вопросами является подбор школьного персонала и обеспечение финансирования для функционирования школы.

Мы пригласили всех, кто пожелал, для того чтобы объединить наши усилия и запустить этот объект, запустить школу. Мы обсуждали вопросы в отношении содержания школы. И нам надо конкретно заниматься подбором преподавателей и сотрудников. Это целый учебный комплекс. Здесь одновременно будут учиться более тысячи человек. Здесь будет спортивный комплекс, киноконцерт-холл, плавательный бассейн, крытый спортивный комплекс и открытая спортивная площадка. Мы назвали эту школу – школой будущего, так у нас и получается,

- отметил почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов провел экскурсию по школе. Ознакомил гостей с учебной инфраструктурой и объектами жизнеобеспечения комплекса.

В нашей школе используются самые современные технологии, которые применяются в Европе и мире. И мы готовы показать всем, как нужно строить. Хотя у нас и установлены газовые котельные, которые мы уже апробировали, мы ими практически не будем пользоваться. Только в самое холодное время. Тепло будут обеспечивать тепловые насосы, а также солнечные коллекторы, которые уже частично смонтированы и прошли испытания. Мы сделали все для того, чтобы в бассейне всегда была теплая вода, не ниже 29-30 С, как требуется по норме. А спортивный зал будет обогреваться специальными тепловыми батареями от инфракрасных лучей. Если бы мы этого не сделали, не вложили большие денежные средства в приобретение и установку энергосберегающего оборудования, платить за коммунальные услуги было бы очень дорого,

- отметил Сергей Кивалов.

Увиденное особо впечатлило директора департамента образования и науки Елену Буйневич. По ее словам, аналогов такой школы ей не приходилось видеть ни в одном городе Украины, и, наверное, во всем мире таких школ очень мало.

Впечатление просто «вау»! Это будет классная школа, здесь действительно применяется профессиональный подход в строительстве и использовании современных технологий. То, что мы увидели, позволит в будущем обеспечить и тепло, и освещение, и вентиляцию воздуха, и при этом выдержаны абсолютно все требования в отношении безопасности детей, их комфорта в соответствии с требованиями новой украинской школы,

- отметила Елена Буйневич.

По ее словам, опыт энергосбережения, который применяется в Международной академической школе «Одесса», должны обязательно изучать и перенимать другие учебные заведения.

Эту школу, где реализованы самые современные технологии энергосбережения, действительно можно назвать школой будущего, - подчеркнула Елена Буйневич.

Кроме современных технологий школа также будет отличаться насыщенным воспитательно-образовательным содержанием. Это будет школа полного дня, что очень актуально для работающих родителей. Все дети будут изучать по несколько языков, заниматься спортом и творчеством. На базе школы будут функционировать 20 творческих кружков.

Бассейн, спортивный зал и открытая спортивная площадка будет доступна не только для учащихся школы, здесь смогут заниматься дети всего города. Кроме этого, открытой площадкой для детей и творческой молодежи станет киноконцертный зал, помощь в организации и оформлении которого оказывает преподаватель Международного гуманитарного университета, народный артист Украины Георгий Делиев. Инициаторы школы очень надеются, что она станет излюбленным местом для всех одесситов.

Особое внимание в школе также будет уделяться духовному воспитанию. С 1-го класса все дети по желанию смогут изучать Закон Божий. При школе также находятся два храма – нижний, который носит имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова и верхний - Сергия Радонежского. Нижний уже практически готов, здесь проходят службы и появляются новые прихожане.

Я почувствовала в этом храме большую божественную благодать. Сердце согревается молитвой, здесь прекрасные росписи, очень красивый интерьер, чувствуется работа профессионала. Мне хочется поздравить всех, кто будет здесь учиться, и всех нас, одесситов, с тем, что такая жемчужина красоты духовной и храмового искусства находится у нас в Одессе в этой школе. Сергей Васильевич Кивалов уже опытный храмоздатель, он построил не первый храм. Мы знаем, что Церковь Святой мученицы Татианы – это настоящая жемчужина храмового искусства Украины, я бы даже сказала не только Украины, а мира. И здесь я тоже вижу очень интересное церковное сооружение, неповторимое, которое отличается, конечно же от студенческого храма, это и правильно, оно должно быть таким индивидуальным. И я чувствую, что опытная рука храмоздателя Сергея Васильевича Кивалова, и здесь дает такие плоды, это очень важно,

- отметила игуменья Серафима.

Важным аспектом также является доступность школы. Здесь смогут учиться дети из социально незащищенных семей, а также дети-сироты.

Я очень хочу, чтобы здесь учились дети из всех районов города, учились бесплатно, потому что не все имеют возможность платить за обучение в школе. Мы привлекли всех, кого могли, для того чтобы потратить десятки миллионов на строительство этой школы. Теперь нужно думать о том, кто будет ее содержать. Конечно, будем просить депутатов городского совета, мэра города, чтобы рассмотрели сотрудничество школы с городским управлением образования. Они помогут оплачивать коммунальные услуги, питание, и тогда большая половина сможет учиться здесь бесплатно. Считаю, что это хорошее сотрудничество. Школа будущего заслуживает того, что мы все гордились этим проектом. Мы строили ее на протяжении шести лет, и уже видно, мы получили этот потрясающий объект, и я горжусь тем, что мы смогли его реализовать. Это наш реальный вклад в развитие города, в развитие образовательного процесса, который сегодня должен осуществляться в городе,

- отметил Сергей Кивалов.

Открытие в городе нового учебного заведения, особенно в Приморском районе, недалеко от Гагаринского плато, где находится большое количество многоквартирных домов, является очень актуальным на сегодняшний день.

Можно было бы сделать эту школу частной и зарабатывать на этом деньги, но в данном случае мы услышали стремление сделать эту школу открытой для отдельных категорий детей, которые смогут посещать ее бесплатно. Поэтому в этом проекте заинтересованы и авторы, и городской голова. Лично я и департамент образования сделаем все возможное, чтобы этот проект удался. К нам уже в течение года обращаются с тем, чтобы подобрать самых лучших педагогов, которым действительно будут приятно приходить на работу в такое учебное заведение, и думаю, что такие классные учителя у нас обязательно найдутся, - отметила Елена Буйневич.

Для решения вопросов дальнейшего функционирования школы и обеспечения ее преподавательским составам фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова намерена инициировать на предстоящей сессии городского совета создание специальной рабочей группы.

Я убеждена, что все коллеги поддержат, потому что мы все понимаем, что сегодня уже поступает вал звонков от горожан, от коллег, и все хотят, чтобы их детки учились именно здесь. Думаю, что мы все вместе должны сесть и решить каким образом будет стартовать этот самый крутой проект, я имею ввиду, образовательная часть, для того, чтобы уже 1-го сентября детки могли пойти в школу будущего,

- отметила председатель депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Инициатор создания Международной академической школы «Одесса» имеет большой опыт организации учебного процесса.

Мы создали два университета, три колледжа, и мы знаем, что такое школа. Самое главное, что есть желание, и этот объект строился с любовью. Я абсолютно уверен, что это будет самое красивое архитектурное здание в городе,

- отметил Сергей Кивалов.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет уже много лет являются примером качественного образования. Здесь созданы все условия для учебы и всестороннего развития студентов, и как результат – подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов. Этот опыт авторы проекта намерены применить и в Международной академической школе.

Я действительно благодарна Сергею Васильевичу за то, что он инициировал этот проект, не имеющий сегодня аналогов. За то, что он намерен реализовать его именно Одессе, для нас это очень важно, потому что мы все сегодня живем в этом городе. Как почетный гражданин Одессы он считает, что должен внести этот вклад в развитие города, и это действительно пример того, чтобы не словами, а делом реализовывать что-то хорошее для своего родного города, в котором ты живешь,

- добавила Елена Буйневич.

На крыше школы установлено крупнейшее в стране поле солнечных коллекторов. 105 коллекторов австралийского производства позволят обеспечивать весь комплекс теплом круглый год. В солнечные дни будет работать гелиосистема, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Все вместе это создает уникальную систему – тепловой пункт, который сооружен по принципу «умного управления». Школа будущего также имеет свою собственную газовую 12-модульную котельную. Инновационные решения также были найдены и при сооружении спортивного комплекса. Здесь установлены климатические тепловые панели, излучающие инфракрасные лучи. Бассейн на шесть дорожек сможет принимать всеукраинские и международные соревнования. Подогрев воды будет осуществляться за счет солнечных коллекторов, а систему микроклимата обеспечивает современная система вентиляции. Установлен детский бассейн для учащихся 1-3 классов и производится монтаж трибун для зрителей.

Школа оборудована всеми современными противопожарными системами, в соответствии с повышенными требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Завершены работы по установке всех коммуникаций, готова электрика, сантехника, отопление, сигнализация, видеонаблюдение, интернет и противопожарные системы. Выполнена самая современная система вентиляции. На улице уже заложили фундамент под строительство еще одного спортивного комплекса. А перед самой школой вырастет парковая зона. Таким образом, Международная академическая школа «Одесса» объединила в себе последние мировые новации как в строительстве, так и в организации образовательного процесса, и стала уникальным учреждением, не имеющим аналогов не только в Украине, но и Европе.