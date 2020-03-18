Сергей Кивалов: «Международная академическая школа «Одесса» строится исключительно за счёт взятых кредитов и личных средств»

В скором времени в нашем городе будет открыта Международная академическая школа «Одесса». Появление уникального образовательного комплекса, рассчитанного на тысячу детей, крайне необходимо городу-миллионнику, где десятками лет не строились новые школы.

Рассматривая механизмы взаимодействия с Одесским городским советом важно разъяснить некоторые законодательные акты, регулирующие данный вопрос.

27 февраля 2019 г. Правительство внесло изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 14.01.2015 г. №6. Этими изменениями предусмотрено, в частности, направление органами местного самоуправления определенного объема образовательной субвенции на частные заведения общего среднего образования. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы в Одесском городском совете была создана специальная рабочая группа, которая будет совместно с нами курировать функционирование Школы будущего. В частности, запуск учебного процесса, финансирование заработных плат учителям и ряд других вопросов, которые согласно действующего законодательства должны взять на себя городские власти.

Кроме того, хочу обратить внимание общественности на еще один важный документ. Решение Одесского городского совета № 5522-VII от 11.12.2019 г. «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 12 декабря 2018 № 4067-VII «О предоставлении льгот по земельному налогу на 2019». Согласно вышеуказанному решению в группу плательщиков, которые получили льготу, входят благотворительные фонды, реализующие программы строительства и обеспечения функционирования образовательных и религиозных сооружений. К этой группе относится Международная академическая школа «Одесса».

Совершенно ясно, что, выделяя льготу, городская власть лишь выполнила предусмотренные действующим законодательством нормы. Если говорить о денежном эквиваленте, то это лишь «капля в море» в сравнении с теми средствами, которые уже нами потрачены и которые ещё предстоит вложить в запуск и реализацию данного проекта.

Строительство Международной академической школы «Одесса» длится уже 6 лет. Возможно, мы могли бы завершить его гораздо раньше. Однако, создается полноценный комплекс, ориентированный на духовное, интеллектуальное, физическое и творческое развитие личности.

Это выдающийся архитектурный объект, который станет настоящим украшением не только Одессы. Создавая школу, мы, в первую очередь, руководствовались принципами качества, стремясь обеспечить максимально возможный уровень безопасности и комфорта детей.

При создании Школы будущего на Академической, 30 были предусмотрены самые современные противопожарные системы, в соответствии с повышенными требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм.

Настолько подробно я могу прокомментировать абсолютно все элементы школы, начиная от трехэтажного спортивного комплекса, плавательного бассейна, киноконцерт-холла, и заканчивая крупнейшим в Украине полем солнечных коллекторов.

Мы строим на века. И это требует основательного подхода. Более того, я видел немного людей в нашем городе, которые имеют огромное желание вкладывать свои средства в реализацию социально-образовательных проектов. Международная академическая школа «Одесса» строится исключительно за счет взятых кредитов и личных средств. Подчеркиваю, без единой копейки из средств бюджетов города, области или страны. В этой связи, после окончания строительства участие городской власти в дальнейшем функционировании важного для всех нас проекта – это более чем логичный шаг. Международная академическая школа практически никогда не окупится и не принесет прибыль. Инвестировать в инфраструктурные объекты, работать на благо города и обеспечивать бесплатные места для обучения детей – это и есть истинный патриотизм и любовь к родному городу, – написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.