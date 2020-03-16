Сергей Кивалов снова заверил студентов Одесской Юракадемии и МГУ в том, что они могут оставаться проживать в общежитиях

В связи с возникшим резонансом в СМИ, касающимся проживания студентов в общежитиях, еще раз хочу заверить всех, что общежития Национального университета «Одесская юридическая академия» продолжают свою работу. Все студенты Юракадемии и Международного гуманитарного университета, у которых нет возможности уехать в свои родные города на период карантина, остаются в общежитиях, где они и проживали. Более 90% наших студентов – иногородние, и мы никогда и ни при каких обстоятельствах не позволили бы себе принудительно их выселять. На время обучения они обретают в Одессе свой второй дом, и нашим приоритетом всегда было обеспечение для молодых людей безопасных и комфортных условий проживания. Сегодня, в условиях распространения вируса COVID-19, нами усилены меры безопасности, проводится регулярная дезинфекция в общежитиях, закуплены 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, аппарат для нагнетания кислорода и 10 баллонов кислорода.

Согласно направленному ранее обращению Министерства образования и науки Украины, в каждом общежитии выделены места для изоляции студентов с признаками острых респираторных заболеваний. Все, кто проживают в общежитии, заходят в здание исключительно по соответствующим пропускам.

Обращаюсь ко всем студентам Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета и структурных подразделений вузов. Каждый из вас, кто проживает в общежитиях, имеет полное право оставаться в этих же общежитиях и никуда не выезжать! В случае нарушения распоряжения руководства вуза, прошу вас лично сообщать мне об этом. Любые попытки принудить вас покинуть общежития будут нести за собой дисциплинарную ответственность, – написал на своей официальной странице в Facebook Президент Национального университета «Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.