Результат инициатив Украинской морской партии Сергея Кивалова: одесские депутаты увеличили финансирование мер по борьбе с коронавирусом

Одесский городской совет продолжает работать в условиях карантина. Вход в здание мэрии осуществляется исключительно при наличии средств индивидуальной защиты. На очередную сессию городского совета депутаты также пришли в масках. Впервые заседание проходило без участия общественников.
Повестка дня особо не отличалась от обычной, но сессия прошла довольно быстро. Депутаты старались не затягивать обсуждение вопросов, ведь работать приходилось в особом режиме.
Один из главных вопросов – принятие изменений в бюджете города, в частности, той части, которая касается финансирования департамента здравоохранения.
Ранее фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова провела заседание, на котором депутаты рассмотрели меры, которые необходимо предпринять по борьбе с распространением вируса COVID-19. В первую очередь депутаты решили, что необходимо обеспечить возможность каждому одесситу пройти тест на коронавирус – то есть закупить один миллион тест-систем. Также фракция внесла предложение увеличить закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких минимум до 200 единиц. Как результат – горсовет принял решение значительно увеличить сумму на приобретение средств борьбы с коронавирусом.
Всего на департамент здравоохранения было выделено 145 млн гривен. Из них 3 млн 200 тыс. будут направлены за закупку тест-систем для определения коронавируса. Более 20 млн гривен выделено на закупку медикаментов, медицинских препаратов, изделий медицинского назначения, индивидуальные средства защиты для медицинских работников. Также 350 тыс. гривен пойдет на закупку средств индивидуальной защиты для коммунальных предприятий города и исполнительных органов, которые продолжают работать в специальном режиме. Также планируется закупить еще 50 аппаратов для вентиляции легких и другое необходимое оборудование.
Как прокомментировала директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, в настоящий момент в Одессе не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом, но в случае, если эпидемия будет распространятся, в Одессе при самом благоприятном сценарии на миллионный город переболеют как минимум 10 тысяч человек, из них 2 тысячи будут нуждаться в стационарном лечении, порядка 3% понадобиться искусственная вентиляция легких.
Также фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова предложила выделить департаменту здравоохранения еще по 100 тыс. от каждого депутата фракции за счет депутатского фонда. Это предложение поддержали и представители других фракций. На сессии также было принято решение предоставить городскому голове право подписывать распоряжения о внесении изменений в бюджет и в межсессионный период. Таким образом финансирование мер по борьбе с коронавирусом будет увеличиваться.
Кроме того, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, свою помощь городу предложила Одесская юридическая академия. Высшее объединенное профессионально-техническое училище сферы услуг имеет возможность бесплатно отшивать 500 масок в день при наличии материала. В свою очередь, студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета готовы выступить волонтерами в одесских клиниках. Вузы закупили 10 тысяч экспресс-тестов и в ближайшее время будет открыт специальный пункт, где малоимущие одесситы и пенсионеры смогут пройти тест на выявление болезни. Также вузы приобрели 4 современных аппарата ИВЛ, которые используются в итальянских и китайских клиниках, 500 литров антисептической жидкости, десятки бесконтактных электронных термометров, кварцевых ламп, аппарат для нагнетания кислорода и 10 баллонов кислорода.
Несмотря на карантин, в стране также продолжается медицинская реформа. Согласно стратегии Кабинета министров все городские противотуберкулезные службы должны быть объединены в единую на уровне области. Ввиду этого, Национальная служба здоровья отказалась от дальнейшего финансирования городского противотуберкулезного диспансера, и депутаты предложили присоединить ее к инфекционной больнице. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова не поддержала данное решение. В условиях пандемии принимать какие-либо решения по ликвидации и закрытию медицинских учреждений – неприемлемо, считают во фракции.
По мнению депутата, город должен иметь свои муниципальные медицинские учреждения. Отметим, что всего в одесском регионе проживают 4 тысячи больных туберкулезом, из них 1,5 тысячи – это жители Одессы.
Также в ходе сессии фракцией Украинской морской партии Сергея Кивалова был инициирован вопрос о создании рабочей группы по вопросам функционирования Международной академической школы «Одессы», которую планируется открыть уже к началу нового учебного года. Это инновационный проект, который не только решит проблему нехватки школ в городе, но и повысит качество среднего образования до международных стандартов.
Вопросы о том, как будет функционировать школа, и смогут ли одесские дети обучаться в этой школе бесплатно, интересует и мэра.
В ответ глава фракции УМП предложила всем желающим провести экскурсию по учебному комплексу.
Напомним, что накануне сессии горсовета инициатор строительства Международной академической школы «Одесса» Сергей Кивалов провел расширенное совещание совместно с директором городского департамента образования и науки Еленой Буйневич, депутатами горсовета и духовенством. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области отметил, что для того, чтобы в будущем обеспечить возможность бесплатного обучения маленьких одесситов из многодетных, малоимущих семей, необходима поддержка со стороны города. Именно для этого должна быть создана рабочая группа. Отметим, что уникальная школа будущего строится без единой копейки из бюджета города, области и страны.