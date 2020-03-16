Результат инициатив Украинской морской партии Сергея Кивалова: одесские депутаты увеличили финансирование мер по борьбе с коронавирусом

Одесский городской совет продолжает работать в условиях карантина. Вход в здание мэрии осуществляется исключительно при наличии средств индивидуальной защиты. На очередную сессию городского совета депутаты также пришли в масках. Впервые заседание проходило без участия общественников.

Повестка дня особо не отличалась от обычной, но сессия прошла довольно быстро. Депутаты старались не затягивать обсуждение вопросов, ведь работать приходилось в особом режиме.

Один из главных вопросов – принятие изменений в бюджете города, в частности, той части, которая касается финансирования департамента здравоохранения.

Ранее фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова провела заседание, на котором депутаты рассмотрели меры, которые необходимо предпринять по борьбе с распространением вируса COVID-19. В первую очередь депутаты решили, что необходимо обеспечить возможность каждому одесситу пройти тест на коронавирус – то есть закупить один миллион тест-систем. Также фракция внесла предложение увеличить закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких минимум до 200 единиц. Как результат – горсовет принял решение значительно увеличить сумму на приобретение средств борьбы с коронавирусом.

На заседании фракции Украинской морской партии вместе с коллегами и лидером нашей политической силы Сергеем Васильевичем Киваловым мы обсуждали вопрос с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. Накануне была собрана комиссия по здравоохранению, и средства, которые выделялись городом, были увеличены. Были найдены возможности, чтобы количество денег на закупку медикаментов, тест-систем было увеличено. Я очень благодарна, что коллеги поддержали и этот вопрос был проголосован,

- прокомментировала решение глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Всего на департамент здравоохранения было выделено 145 млн гривен. Из них 3 млн 200 тыс. будут направлены за закупку тест-систем для определения коронавируса. Более 20 млн гривен выделено на закупку медикаментов, медицинских препаратов, изделий медицинского назначения, индивидуальные средства защиты для медицинских работников. Также 350 тыс. гривен пойдет на закупку средств индивидуальной защиты для коммунальных предприятий города и исполнительных органов, которые продолжают работать в специальном режиме. Также планируется закупить еще 50 аппаратов для вентиляции легких и другое необходимое оборудование.

Как прокомментировала директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, в настоящий момент в Одессе не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом, но в случае, если эпидемия будет распространятся, в Одессе при самом благоприятном сценарии на миллионный город переболеют как минимум 10 тысяч человек, из них 2 тысячи будут нуждаться в стационарном лечении, порядка 3% понадобиться искусственная вентиляция легких.

Также фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова предложила выделить департаменту здравоохранения еще по 100 тыс. от каждого депутата фракции за счет депутатского фонда. Это предложение поддержали и представители других фракций. На сессии также было принято решение предоставить городскому голове право подписывать распоряжения о внесении изменений в бюджет и в межсессионный период. Таким образом финансирование мер по борьбе с коронавирусом будет увеличиваться.

Кроме того, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, свою помощь городу предложила Одесская юридическая академия. Высшее объединенное профессионально-техническое училище сферы услуг имеет возможность бесплатно отшивать 500 масок в день при наличии материала. В свою очередь, студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета готовы выступить волонтерами в одесских клиниках. Вузы закупили 10 тысяч экспресс-тестов и в ближайшее время будет открыт специальный пункт, где малоимущие одесситы и пенсионеры смогут пройти тест на выявление болезни. Также вузы приобрели 4 современных аппарата ИВЛ, которые используются в итальянских и китайских клиниках, 500 литров антисептической жидкости, десятки бесконтактных электронных термометров, кварцевых ламп, аппарат для нагнетания кислорода и 10 баллонов кислорода.

Мы много говорили о деньгах, необходимых в той ситуации, в которой оказалась наша страна. Не хватает средств на закупку масок, тестов, аппаратов для искусственной вентиляции легких, и мы, безусловно, убеждены, и это вопрос не пиара, что каждое коммерческое предприятие, социально-ответственный бизнес, крупные предприятия, все, у кого есть возможность, должны внести свой посильный вклад. Поэтому наша фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова предложила выделить из депутатского фонда каждого депутата по 100 тыс. гривен на приобретение тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Нас, депутатов, всего 64 человека. Если собрать по 100 тысяч, это будет значительная сумма, - отметила Светлана Осауленко.

Несмотря на карантин, в стране также продолжается медицинская реформа. Согласно стратегии Кабинета министров все городские противотуберкулезные службы должны быть объединены в единую на уровне области. Ввиду этого, Национальная служба здоровья отказалась от дальнейшего финансирования городского противотуберкулезного диспансера, и депутаты предложили присоединить ее к инфекционной больнице. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова не поддержала данное решение. В условиях пандемии принимать какие-либо решения по ликвидации и закрытию медицинских учреждений – неприемлемо, считают во фракции.

Этот вопрос вызвал много дискуссий. Мы не знаем, что будет дальше с распространением коронавируса, но мы четко знаем, какая ситуация обстоит с туберкулезом. Есть очень много нюансов с реформой здравоохранения, которую нам предлагает Киев. И мы подчеркиваем, что мы не согласны со всеми теми реформами, которые предлагает нам наше государства и наши парламентарии. Мы считаем, что нужно найти возможность сохранить это учреждение такого непростого профиля для того, чтобы люди, которые заразились туберкулезом могли быть изолированы от всех одесситов и проходить курс лечения в отдельном учреждении,

- отметила Светлана Осауленко.

По мнению депутата, город должен иметь свои муниципальные медицинские учреждения. Отметим, что всего в одесском регионе проживают 4 тысячи больных туберкулезом, из них 1,5 тысячи – это жители Одессы.

Также в ходе сессии фракцией Украинской морской партии Сергея Кивалова был инициирован вопрос о создании рабочей группы по вопросам функционирования Международной академической школы «Одессы», которую планируется открыть уже к началу нового учебного года. Это инновационный проект, который не только решит проблему нехватки школ в городе, но и повысит качество среднего образования до международных стандартов.

Есть огромное желание, чтобы уже 1 сентября этого года детки смогли пойти в самую лучшую школу, не только во всей Одессы и Украине. Директор управления образования и науки Елена Буйневич вчера подтвердила, что аналогов таких школ нет даже в более развитых странах. На сегодня есть масса вопросов, которые необходимо решить при запуске такого инфраструктурного проекта. Запустить школу – это сложнейший процесс, к которому нужно подойти более, чем ответственно, поэтому мы предложили, что бы мэр своим распоряжением создал рабочую группу, чтобы туда вошли профильный департамент городские службы для того, чтобы были сбалансированы абсолютно все процессы,

- прокомментировала Светлана Осауленко.

Вопросы о том, как будет функционировать школа, и смогут ли одесские дети обучаться в этой школе бесплатно, интересует и мэра.

В ответ глава фракции УМП предложила всем желающим провести экскурсию по учебному комплексу.

То, что вы видите снаружи, это лишь десятая часть того, что будет,

- отметила Светлана Осауленко.

Напомним, что накануне сессии горсовета инициатор строительства Международной академической школы «Одесса» Сергей Кивалов провел расширенное совещание совместно с директором городского департамента образования и науки Еленой Буйневич, депутатами горсовета и духовенством. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области отметил, что для того, чтобы в будущем обеспечить возможность бесплатного обучения маленьких одесситов из многодетных, малоимущих семей, необходима поддержка со стороны города. Именно для этого должна быть создана рабочая группа. Отметим, что уникальная школа будущего строится без единой копейки из бюджета города, области и страны.