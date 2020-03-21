Сергей Кивалов создает Медицинскую клинику по борьбе с коронавирусом

Дорогие друзья! Продолжаю информировать Вас о мерах, предпринятых нами в связи с недопущением распространения вируса COVID-19.

На этой неделе мы открываем Центр противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также создаем Медицинскую клинику при Международном гуманитарном университете. В клинике будут работать высокопрофессиональные специалисты – преподаватели всех медицинских кафедр, кандидаты и доктора медицинских наук. В любое время одесситы смогут обратиться на горячую линию call-центра и получить консультацию врача в онлайн-режиме, а также записаться на прием и пройти полное обследование. Онлайн-запись на конкретное время для каждого посетителя будет осуществляться таким образом, чтобы избежать очередей в клинике. Высококвалифицированные медицинские работники в спецодежде будут снимать температуру электронными бесконтактными термометрами и осуществлять забор анализов. Также все, кто обратится в клинику, будут проходить экспресс-тест на коронавирус. В случае выявления болезни, предусмотрен вызов кареты скорой помощи и транспортировка пациента в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Для того, чтобы остановить пандемию и насколько это возможно минимизировать ее последствия, каждый гражданин должен пройти тест на вирус COVID-19, что выявит очаги и позволит их локализовать. Говоря об Одессе, повторю, таких тестов необходимо обеспечить миллион! Зная реальную картину, есть возможность предотвратить распространение вируса. Это сегодня разъясняют ведущие медицинские специалисты во всём мире.

Напомню, что нашими вузами – Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом было закуплено 10 тысяч экспресс-текстов. Также мы приобрели 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, закуплено 500 литров антисептической жидкости, аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, десятки электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом, а студенты 3-6 курсов Одесского медицинского института МГУ изъявили желание оказать волонтерскую помощь одесским клиникам.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Глядя на недостаточную готовность государства и местных властей к борьбе с пандемией коронавируса, эта известная фраза в наши дни актуальна как никогда. Только подставив плечо и протянув руку помощи друг другу, мы справимся с любыми трудностями.

— написал на своей официальной странице на Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.