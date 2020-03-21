Сергей Кивалов заявил, что медицинская реформа усугубит ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Украине

Сегодняшний день обозначен очень важной для всего мирового сообщества датой – Всемирным днем борьбы с туберкулезом. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза, который впоследствии был назван именем ученого – палочка Коха. В созвучии со Всемирным, 24 марта установлен Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, начало которому было положено Указом Президента от 22 марта 2002 года.

Ежегодно на планете туберкулез уносит порядка 1,6 миллионов человеческих жизней – больше, чем любая другая инфекция. Каждый день от этой излечимой и предотвратимой болезни погибает свыше 4 тысяч человек, а почти 30 тысяч людей заражаются ею.

Не менее печальные цифры относятся и к Украине – ежегодно туберкулез убивает порядка 4 тысяч человек, а каждый пятый случай заболевания до конца не выявлен.

Официально в Украине эпидемии туберкулеза нет. Несмотря на это, формальное отсутствие эпидемии не вселяет в нас особый оптимизм, ведь мы хорошо знаем горький опыт первого десятилетия независимости страны, когда из-за тотального попустительства и желания сэкономить деньги на лечении осужденных резко возросло количество зараженных этим недугом плюс сформировались его резистентные штаммы.

Долгие годы понадобились для того, чтобы посредством выявления и своевременного лечения туберкулеза добиться снижения показателей заболеваемости, которые непрерывно росли вплоть до 2005-го года. Однако сейчас, в связи с проводимой в нашей стране медицинской реформой мы рискуем не только свести на нет все достижения прошлых лет, но и еще больше усугубить ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Украине.

Массово закрываются тубдиспансеры и специализированные санатории для лечения и реабилитации больных туберкулезом, значительно сокращается количество фтизиатров и фтизиопедиатров. И это при том, что главным в лечении данной болезни является ее выявление на максимально ранних сроках. О каком вообще противодействии туберкулезу мы можем говорить, когда в Одессе закрывают городской тубдиспансер!

В сложившейся ситуации как нельзя лучше подходит красноречивый лозунг Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2020 «Пора действовать!». Не закрывать глаза на происходящее, а активно действовать в борьбе за жизнь и здоровье наших сограждан! — написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.