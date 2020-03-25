Бюветный комплекс на Академической, 30 оснастили современной очистительной установкой

Бювет с питьевой водой на Академической, 30, который в прошлом году открылся по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова и по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, уже успел полюбиться многим одесситам. Бювет находится на территории студенческой клиники Международного гуманитарного университета и рядом с Международной академической школой «Одесса». Вода в бювете всегда чистая, вкусная, а главное – живая. Черпается она из подземного озера, расположенного на глубине 147 метров. Согласно анализам, вода соответствует всем нормам и требованиям питьевой воды. А теперь ее качество улучшится в разы – бюветный комплекс оснастили новым современным очистительным оборудованием.

Вода здесь очень хорошая, питьевая, можно было бы использовать ее и без фильтра, учитывая, что данное оборудование абсолютно новое и самое современное. В воде много железа, а этот фильтр позволяет убирать тяжелые металлы. Затем идет фильтр грубой очистки, и, в конечном итоге, вода проходит через эту современную французскую установку. Мы можем видеть все показатели воды – мягкость, давление. Таким образом, вода проходит четыре степени очистки,

- рассказывает почетный гражданин Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Это уже второй бюветный комплекс, установленный командой Сергея Кивалова. Первый, по Фонтанской дороге, 23 появился 17 лет назад рядом с храмом Святой Мученицы Татианы. При установке обоих бюветов не было потрачено ни копейки ни из бюджета города, ни из бюджета области, при этом бюветами могут пользоваться все жители города и абсолютно бесплатно.

По словам Сергея Кивалова, бювет на Академической, 30 способен обеспечивать горожан водой в объеме около 100 тонн в сутки. При этом, запасов воды в озере хватит более, чем на 100 лет. Строительство бюветного комплекса заняло около полутора лет. Прежде чем завершить строительство бювета, нужно было создать различные инженерные сооружения - провести канализацию, трубы, сделать фундамент.

В Одессе не везде есть подземные источники воды. Многие пробовали найти это подземное озеро, но нам повезло. Мы наняли хороших специалистов, они обследовали эту территорию в радиусе 1 км, и, оказалось, что в 50 метрах от Международной академической школы «Одесса», которую мы строим, находится целое озеро. Это благословение Господне. Сегодня мы используем эти ресурсы для нужд наших граждан. И вода здесь очень хорошая, а это – главный залог здоровья, - отметил Сергей Кивалов.

В первую очередь бювет устанавливался для того, чтобы этой водой могли пользоваться одесситы. Рядом находится огромное количество высоток, и, по словам Сергея Кивалова, бювет может послужить для жителей этих домов резервным источником воды, в случае каких-либо проблем с водопроводом. С удовольствием берут воду из бювета и студенты Одесской Юракадемии, проживающие в соседнем общежитии. Кроме того, это вода будет использоваться и для нужд Международной академической школы. Эту школу называют школой будущего. Она оснащена самой лучшей техникой, современным энергоэффективным оборудованием, что позволит стать самой инновационной в нашей стране. Здесь обустроены удобные учебные классы и вместительная столовая, также есть спорткомплекс, открытая спортивная площадка, два бассейна, киноконцерт-холл, которые будут доступны не только для учеников школы.

Мы будем использовать эту воду из скважины для наполнения детского бассейна. Думаю, это будет правильно, чтобы бассейн наполнялся чистой живой водой, чтобы наши дети купались не в хлорированной воде, а в чистой. Её не нужно будет хлорировать, а только регулярно обновлять,

- отметил Сергей Кивалов.

Артезианская вода по всем качествам превосходит воду бутилированную. Более того, живая вода из бювета, на порядок чище воды из пластиковых бутылок, которая может стоять в магазине по полгода и году. По словам Сергея Кивалова, одесситы уже давно убедились в качестве воды из артезианской скважины. У бювета по Академичской, 2 всегда можно увидеть много людей, которые приезжают сюда даже из других районов города, чтобы набрать бюветной воды. Лабораторные исследования не раз подтверждали высокое качество и кристальную чистоту этой воды. Люди же говорят, что эта вода имеет особенный вкус и долго не портится. Сергей Кивалов ежедневно пьет воду именно из этого бювета, и призывает всех одесситов последовать его примеру.

Со всей ответственностью могу сказать, здесь самая полезная, самая хорошая, самая чистая вода. Это реальный вклад нашего коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Мы не продаем эту воду, не рекламируем, хотя затратили огромные денежные средства, чтобы обеспечить качество этой воды,

- отметил Сергей Кивалов.

Такие бюветы, по словам Сергея Кивалова, должны быть в каждом районе города. Вода из одесского водопровода не годится в качестве питьевой, и для решения этой проблемы городу нужна целевая программа.

Думаю, мы пройдем это тяжелое время и разработаем первоочередную программу, связанную с питьевой водой. Мы будем открывать такие бюветы и в Приморском районе, и в Малиновском районе, и в Суворовском, и в Киевском. Самое главное, что за ними нужно ухаживать. Мы сами внимательно следим за тем, чтобы вода была качественная и хорошая, чтобы сертификат качества, который мы получили, соответствовал действительности. Граждане могут сами убедиться в этом, сдав нашу воду на анализ, - отметил Сергей Кивалов.

Горожане с удовольствием пользуются этими бюветными комплексами и очень довольные качеством воды, но все равно находятся люди, которые ищут в этом какой-то подвох, мол, Сергей Кивалов, наверняка имеет от этого какую-то корысть, получает какую-то выгоду. Развеять эти подозрения довольно легко – нужно просто хотя бы раз попробовать сделать что-нибудь самостоятельно для людей, внести свой вклад в развитие нашего города и в одесситов.