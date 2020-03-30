 В Одессе завершается строительство Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинской клиники

Борьба с пандемией коронавируса в Украине и в Одессе, в частности, продолжается. Строительные работы по переоборудованию учебных аудиторий в Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии, а также в полноценную клинику Международного гуманитарного университета на завершающем этапе. Создание социального проекта, в котором появилась острая необходимость, инициировал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.
Еще две недели назад здесь располагались учебные аудитории - Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета готовился к продолжению учебного процесса. Но напряженная эпидемиологическая обстановка в стране и в мире заставила пересмотреть планы. Всего десять дней назад здесь находились студенческие парты, интерактивные доски, телевизоры, а сегодня помещения готовят к приему пациентов. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине и в Одессе растет, а медицинских возможностей в городе и области не хватает. Юридическая академия и Международный гуманитарный университет активно включились в процесс по борьбе с пандемией.
Общие строительные работы по созданию новой Медклиники практически завершены. В ближайшее время здесь можно будет установить все оборудование и начать принимать пациентов. Здесь каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на COVID-19. В случае выявления положительного результата, пациента направляют в изолированное помещение, которое находится рядом с амбулаторией. При необходимости, его заберет скорая помощь через отдельный выход, чтобы не пересекаться с другими посетителями. Так же в клинике готовятся палаты интенсивной терапии, где можно будет одновременно оказывать помощь сразу нескольким больным.
Сегодня, когда в других странах ищут возможности и открывают новые медицинские мощности на базе гостиниц и других приспособленных помещений, социальная инициатива Сергея Кивалова по преобразованию учебных мощностей вуза для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в том числе и тяжелым, является уникальной для Украины.
Оборудование помещений для приема и лечения больных проводится под контролем проректора по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета, доктора медицинских наук Вячеслава Полясного с учетом всех норм и требований.
Президент вузов напоминает – несмотря на все организационные и финансовые трудности необходимое оборудование уже закуплено. Одесская Юракадемия и Международный гуманитарный университет приобрели 10 тысяч экспресс-текстов на коронавирус COVID-19, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом. Особое внимание при строительстве клиники уделяется условиям работы врачей, комфорту и безопасности медицинского персонала и всех граждан. Для этого нужно придерживаться рекомендованных Всемирной организации здравоохранения правил.
В ближайшее время в усиленном режиме при Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии будет работать горячая телефонная линия - за важной информацией по эпидситуации обратиться в колл-центр сможет каждый желающий. Чтобы пройти обследование и пройти экспресс-тест на коронавирус, одесситы смогут записаться на прием. При этом запись будет формироваться таким образом, чтобы не создавать очередей в клинике. Тут же по телефону можно будет получить и предварительную консультацию врача. Сотрудники центра – студенты Юракадемии, которые вызвались помочь, выступив в качестве волонтеров.
Сотрудник call -центра должен быть максимально информирован по самым актуальным темам последних месяцев. Студенты, которые будут принимать звонки встревоженных одесситов, не один год уже оказывают помощь жителям города, работая в Юридической клинике. Сотрудники Юрклиники ежедневно проходят специальные инструктажи от докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета о том, как правильно и эффективно организовать работу call-центра.
Работа call-центра будет вестись в двух направлениях. По телефону можно будет записаться на проведение экспресс-теста на определение наличия коронавирусной инфекции COVID-19 и проконсультироваться врачом для дальнейшего обследования.
Медицинская клиника Международного гуманитарного университета начнет работу уже в ближайшее время. В дальнейшем в этом же учебном корпусе планируется оборудовать еще несколько палат для лечения больных коронавирусом COVID-19. Кроме этого, коечный фонд возможно будет дополнительно увеличить за счет размещения передвижных палат на базе спортивного комплекса Одесской юридической академии, расположенного рядом. Такую практику используют в европейских странах.
Открытие Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 и Медицинской клиники состоится уже совсем скоро. Одесская Юракадемия и Международный гуманитарный университет продолжают вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.