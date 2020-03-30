 В Одессе завершается строительство Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинской клиники

Борьба с пандемией коронавируса в Украине и в Одессе, в частности, продолжается. Строительные работы по переоборудованию учебных аудиторий в Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии, а также в полноценную клинику Международного гуманитарного университета на завершающем этапе. Создание социального проекта, в котором появилась острая необходимость, инициировал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Еще две недели назад здесь располагались учебные аудитории - Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета готовился к продолжению учебного процесса. Но напряженная эпидемиологическая обстановка в стране и в мире заставила пересмотреть планы. Всего десять дней назад здесь находились студенческие парты, интерактивные доски, телевизоры, а сегодня помещения готовят к приему пациентов. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине и в Одессе растет, а медицинских возможностей в городе и области не хватает. Юридическая академия и Международный гуманитарный университет активно включились в процесс по борьбе с пандемией.

Пока у нас нет вспышки коронавируса, но мы должны быть готовы ко всему, и готовы заранее. Такие помещения, конечно, затратные. Мы ставим перегородки, подводим воду, подводим кислород, закупаем сюда специальное оборудование. Но это необходимо, это нужно делать. Если не мы сделаем, то, кто? У нас есть хорошие специалисты, есть медики, есть целый Медицинский институт, лечебный факультет. Наши специалисты будут задействованы, чтобы оказывать практическую помощь в случае выявления инфицированных коронавирусом. Это важно не только для наших студентов, это важно для всех жителей города и региона, - отметил Сергей Кивалов.

Общие строительные работы по созданию новой Медклиники практически завершены. В ближайшее время здесь можно будет установить все оборудование и начать принимать пациентов. Здесь каждый желающий сможет пройти экспресс-тестирование на COVID-19. В случае выявления положительного результата, пациента направляют в изолированное помещение, которое находится рядом с амбулаторией. При необходимости, его заберет скорая помощь через отдельный выход, чтобы не пересекаться с другими посетителями. Так же в клинике готовятся палаты интенсивной терапии, где можно будет одновременно оказывать помощь сразу нескольким больным.

Это бывшая аудитория, где читались лекции для студентов-медиков. А теперь здесь будет палата интенсивной терапии, где подключат аппарат искусственной вентиляции легких, установят медицинские мониторы, и врачи из соседнего кабинета смогут наблюдать за больным,

- рассказывает Сергей Кивалов.

Сегодня, когда в других странах ищут возможности и открывают новые медицинские мощности на базе гостиниц и других приспособленных помещений, социальная инициатива Сергея Кивалова по преобразованию учебных мощностей вуза для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в том числе и тяжелым, является уникальной для Украины.

Оборудование помещений для приема и лечения больных проводится под контролем проректора по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета, доктора медицинских наук Вячеслава Полясного с учетом всех норм и требований.

Системный подход Сергея Васильевича Кивалова очень важен. Правильная организация оказания помощи со всеми мерами безопасности, и как для медицинских работников, так и для пациентов, с современными методами лечения, с интенсивной терапией – это очень важный и ответственный шаг. Не знаю, какой вуз в Украине так активно включился в эту работу. Наш медицинский институт обладает очень большим интеллектуальным потенциалом профессорско-преподавательского состава, очень много преподавателей работают в практической сфере здравоохранения, нам просто было бы неправильно не использовать это в интересах наших граждан. У нас есть возможности и большой потенциал, и мы готовы работать здесь и оказывать помощь другим лечебным учреждениям, чтобы людей, которые получат осложнение от этой инфекции, у нас было крайне мало,

- отметил Вячеслав Полясный.

Президент вузов напоминает – несмотря на все организационные и финансовые трудности необходимое оборудование уже закуплено. Одесская Юракадемия и Международный гуманитарный университет приобрели 10 тысяч экспресс-текстов на коронавирус COVID-19, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом. Особое внимание при строительстве клиники уделяется условиям работы врачей, комфорту и безопасности медицинского персонала и всех граждан. Для этого нужно придерживаться рекомендованных Всемирной организации здравоохранения правил.

В ближайшее время в усиленном режиме при Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии будет работать горячая телефонная линия - за важной информацией по эпидситуации обратиться в колл-центр сможет каждый желающий. Чтобы пройти обследование и пройти экспресс-тест на коронавирус, одесситы смогут записаться на прием. При этом запись будет формироваться таким образом, чтобы не создавать очередей в клинике. Тут же по телефону можно будет получить и предварительную консультацию врача. Сотрудники центра – студенты Юракадемии, которые вызвались помочь, выступив в качестве волонтеров.

Сотрудник call -центра должен быть максимально информирован по самым актуальным темам последних месяцев. Студенты, которые будут принимать звонки встревоженных одесситов, не один год уже оказывают помощь жителям города, работая в Юридической клинике. Сотрудники Юрклиники ежедневно проходят специальные инструктажи от докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета о том, как правильно и эффективно организовать работу call-центра.

На сегодняшний день это очень важный проект, потому что большинство граждан из социально незащищенной категории нуждаются в этой помощи. Не у всех есть возможность пройти дорогостоящие тесты, которые стоят сумасшедших денег. У наших пенсионеров, к сожалению, нет денег элементарно на перчатки и маски. Поэтому этот социальный проект, созданный по инициативе Президента нашего вуза, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Васильевича Кивалова совместно с Медицинским институтом Международного гуманитарного университета как раз направлен на то, чтобы наше население могло получить квалифицированную помощь. Сергей Васильевич уже много лет занимается социальной помощью такой категории граждан. Еще будучи народным депутатом Украины, он много внимания уделял защите интересов наших граждан на уровне Верховной Раде Украины, и на сегодняшний день не прекращает, продолжает помогать, и, дай Бог, чтобы эта инициатива имела положительный результат и наше население было здоровым,

- отметила директор юридической клиники НУ «ОЮА» Юлия Шишацкая.

Работа call-центра будет вестись в двух направлениях. По телефону можно будет записаться на проведение экспресс-теста на определение наличия коронавирусной инфекции COVID-19 и проконсультироваться врачом для дальнейшего обследования.

Мы будем отвечать на телефонные звонки граждан, которые хотят получить возможность пройти тест или получить консультацию врачей. Для этого создана соответственная база, а все данные мы будем потом передавать врачам,

- рассказывает администратор call-центра Анастасия Лищинская.

Медицинская клиника Международного гуманитарного университета начнет работу уже в ближайшее время. В дальнейшем в этом же учебном корпусе планируется оборудовать еще несколько палат для лечения больных коронавирусом COVID-19. Кроме этого, коечный фонд возможно будет дополнительно увеличить за счет размещения передвижных палат на базе спортивного комплекса Одесской юридической академии, расположенного рядом. Такую практику используют в европейских странах.

Искать другую площадку за городом, будет неудобно. Поэтому мы рассмотрели возможность использовать при необходимости этот стадион. Это новый стадион, чистый, аккуратный, рассчитан на пять тысяч человек, - рассказывает Сергей Кивалов.

Открытие Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 и Медицинской клиники состоится уже совсем скоро. Одесская Юракадемия и Международный гуманитарный университет продолжают вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.